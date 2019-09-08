США оголосили про підвищення ввізних мит на окремі товари з ЄС

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер оголосив про запровадження нових ставок ввізного мита на низку товарів з Європейського Союзу (ЄС).

Як заявив американський торговельний представник ввечері в середу, 2 жовтня, Вашингтон з 18 жовтня запровадить додаткові 10-відсоткові мита на європейські літаки та 25-відсоткові - на низку сільськогосподарських і промислових товарів, що імпортуються з ЄС. У переліку продуктів харчування, на які поширюватимуться нові мита, опинилися, зокрема, вино, сир, вершкове масло, оливкова олія та кава.

У такий спосіб Вашингтон відреагував на рішення Світової організації торгівлі (СОТ), що підтвердила напередодні неправомірність надання європейцями дотацій для компанії Airbus. Це нібито завдало значних збитків американській компанії Boeing.

Нововведення стосуватимуться насамперед продуктів та виробів з тих європейських країн, котрі були найбільше причетні до надання дотацій європейській аерокосмічній компанії, а саме Німеччини, Франції, Іспанії та Великобританії, пояснив Лайтхайзер. Утім, якщо поглянути на перелік товарів, які підпадають під дію нових ставок ввізного мита, то стає зрозуміло, що нововведення зачіпатимуть імпорт з усього ЄС, зазначає інформагенція dpa.

Залишили простір для маневру

Хоч СОТ дозволила Вашингтону обкласти додатковим митом у розмірі до 100 відсотків європейські товари на загальну суму 7,5 мільярда доларів США, Роберт Лайтхайзер запевнив, що США свідомо не збираються максимально використовувати дозволену ставку. "Ми маємо намір вступити з європейцями в переговори, щоб вирішити ці проблеми в такий спосіб, котрий зміг би допомогти американським працівникам", - запевнив Лайтхайзер, цитує dpa.

Раніше в Єврокомісії попереджали, що в разі запровадження США торговельних обмежень для ЄС через рішення СОТ Брюссель буде готовий до дій у відповідь.