США й надалі збільшуватимуть тиск на Венесуелу - Помпео

США мають намір посилити тиск на уряд Венесуели. Про це ввечері п'ятниці, 21 вересня, заявив держсекретар США Майк Помпео в ефірі телеканалу Fox News. "Вже найближчими днями ви побачите низку дій, котрі й надалі посилюватимуть рівень тиску на представників керівництва Венесуели, що діють всупереч інтересам народу Венесуели", - пообіцяв Помпео.

Водночас держсекретар не уточнив, чи йдеться про нові санкції США проти венесуельської влади, в тому числі й проти президента Ніколаса Мадуро. "Ми маємо намір гарантувати, що народ Венесуели зможе висловлювати свою думку", - додав держсекретар.

Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що представники уряду США вели переговори з окремими венесуельськими військовими про можливість повалення уряду Мадуро шляхом військового перевороту. Каракас тоді розкритикував дії Вашингтона.

Під керівництвом Мадуро Венесуела переживає серйозну економічну кризу. Рівень інфляції в країні досяг 200 тисяч відсотків. У Венесуелі спостерігається серйозна нестача найнеобхіднішого, в тому числі продуктів харчування та медикаментів, нагадує агенція новин Reuters. Тривала економічна криза призвела до стрімкого збільшення потоку мігрантів з Венесуели в сусідні латиноамериканські країни.

Сам Мадуро пояснює економічні негаразди цілеспрямованою економічною війною США проти його уряду з метою його повалення. Натомість критики закидають соціалістичному уряду некомпетентність, корупцію та неспроможність проводити ефективну валютну політику.