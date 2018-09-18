США й надалі збільшуватимуть тиск на Венесуелу - Помпео

Вже найближчими днями Вашингтон оголосить "низку дій" проти керівництва Венесуели, пообіцяв держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео. Про що саме йдеться, він не уточнив.
США мають намір посилити тиск на уряд Венесуели. Про це ввечері п'ятниці, 21 вересня, заявив держсекретар США Майк Помпео в ефірі телеканалу Fox News. "Вже найближчими днями ви побачите низку дій, котрі й надалі посилюватимуть рівень тиску на представників керівництва Венесуели, що діють всупереч інтересам народу Венесуели", - пообіцяв Помпео.
Водночас держсекретар не уточнив, чи йдеться про нові санкції США проти венесуельської влади, в тому числі й проти президента Ніколаса Мадуро. "Ми маємо намір гарантувати, що народ Венесуели зможе висловлювати свою думку", - додав держсекретар.
Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що представники уряду США вели переговори з окремими венесуельськими військовими про можливість повалення уряду Мадуро шляхом військового перевороту. Каракас тоді розкритикував дії Вашингтона.
Під керівництвом Мадуро Венесуела переживає серйозну економічну кризу. Рівень інфляції в країні досяг 200 тисяч відсотків. У Венесуелі спостерігається серйозна нестача найнеобхіднішого, в тому числі продуктів харчування та медикаментів, нагадує агенція новин Reuters. Тривала економічна криза призвела до стрімкого збільшення потоку мігрантів з Венесуели в сусідні латиноамериканські країни.
Сам Мадуро пояснює економічні негаразди цілеспрямованою економічною війною США проти його уряду з метою його повалення. Натомість критики закидають соціалістичному уряду некомпетентність, корупцію та неспроможність проводити ефективну валютну політику.
Показник ВВП Венесуели в 2018 році впаде приблизно на 18 відсотків, прогнозують експерти МВФ. У фонді відзначають, що країна перебуває в глибокій економічній та соціальній кризі. (24.07.2018)
Для доправлення мігрантів з Венесуели до кордону з Перу уряд Еквадору виділив 35 автобусів. Експерти ООН занепокоєні, що венесуельська міграційна криза наближається до критичної межі. (25.08.2018)
Представники США впродовж року обговорювали з військовими Венесуели можливість військового перевороту в цій латиноамериканській країні, повідомляє видання The New York Times. (09.09.2018)