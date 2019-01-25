 США запроваджують санкції проти нафтової галузі Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

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Новини

США запроваджують санкції проти нафтової галузі Венесуели

Запровадженні санкції США спрямовані проти державного нафтового концерну Венесуели PdVSA. Венесуельська нафта продаватиметься, але отримані кошти підуть на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро.

Нафтопроводи у Венесуелі

Уряд США запровадив санкції проти нафтового сектора Венесуели. Про введення обмежувальних заходів проти венесуельської державної нафтової компанії PdVSA, оголосив увечері понеділка, 28 січня, міністр фінансів США Стівен Мнучін, передає агенція новин dpa.

За словами американського урядовця, Венесуела і надалі зможе продавати нафту на світовому ринку, проте отримані від продажу "чорного золота" кошти спрямовуватимуться на заблоковані рахунки, доступу до яких у нинішнього керівництва країни на чолі з президентом Ніколасом Мадуро, не буде.

Такі механізми зокрема гарантуватимуть і роботу американських нафтопереробних заводів, що залежать від венесуельських поставок. Так само продовжить роботу й американська "дочка" PdVSA - компанія CITGO. Однак умовою продовження її діяльності є перерахування коштів на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро, який Вашингтон вже не вважає легітимним.

Аж до приходу демократичного уряду

За словами керівника американського мінфіну, компанія PdVSA вже багато років є інструментом для корупції. Мнучін також наголосив, що запроваджені обмежувальні заходи триватимуть доти, доки до влади не прийде перехідний або обраний демократично уряд.

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Військовий аташе Венесуели в США перейшов на бік лідера опозиції Хуана Гуайдо, визнавши його тимчасовим виконувачем обов'язків президента. (27.01.2019)

Голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Його одразу визнав главою держави Дональд Трамп. (23.01.2019)

За даними неурядових організацій, з початку протестів у Венесуелі загинули 35 людей, вісьмох осіб убили внаслідок позасудових переслідувань, сотні людей опинилися за ґратами. (28.01.2019)

Вслід за іншими країнами Ізраїль також визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуйадо президентом країни, оголосив ізраїльський прем'єр. Тим часом Ніколас Мадуро відкинув вимогу провести у Венесуелі нові вибори. (27.01.2019)

Вашингтон не потерпить залякувань чи насильства з боку уряду Ніколаса Мадуро проти лідерів опозиції Венесуели, наголосив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. (28.01.2019)

Венесуела має найбільші в світі розвідані запаси нафти та є членом ОПЕК. США й досі залишаються важливим імпортером венесуельської нафти. Нині більше сорока відсотків венесуельської нафти експортується до США, зазначає dpa. За роки правління соціалістичного уряду Уго Чавеса  відбулася націоналізація нафтогазового сектора. Економіка Венесуели на 90 відсотків залежить від отриманих від експорту нафти прибутків.

Попри запровадження обмежувальних заходів проти нафтового сектора Венесуели й односторонні санкції США щодо Ірану, Мнучін не вбачає підстав для різкого зростання світових цін на "чорне золото". За словами американського урядовця, нинішніх обсягів видобутку нафти в світі цілком досить для того, щоб "в короткостроковій перспективі не відчути жодних наслідків".

Тим часом радник з національної безпеки США Джон Болтон закликав військових Венесуели стати на бік глави Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента. Про це радник президента США Дональда Трампа заявив того ж дня, виступаючи перед журналістами. За словами Болтона, такі дії військових уможливили б "мирну, демократичну та конституційну" зміну влади, наводить його слова агенція новин AFP. На питання про те, чи Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, Болтон відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".

Гуайдо підтримав дії США, а Мадуро пообіцяв дії у відповідь

Водночас глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо підтримав запровадження обмежувальних заходів США проти PdVSA. Гуайдо навіть підписав указ про майбутні кадрові зміни в керівництві PdVSA і CITGO. Текст указу політик опублікував у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Указ підписаний Гуайдо в якості президента Національної асамблеї і тимчасового виконувача обов'язки президента країни. Раніше США, Канада, Ізраїль та низка країн Південної й Центральної Америки визнали Гуайдо як легітимного главу держави.

Щодо Ніколаса Мадуро, то він оголосив кроки у відповідь на дії США проти нафтового сектора Венесуели. В своїй телевізійній промові Мадуро заявив, що дав розпорядження керівництву PdVSA і CITGO звертатися до американських та міжнародних судів. За словами Мадуро, йдеться про те, щоб "захистити власність" CITGO у США.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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