США запроваджують санкції проти нафтової галузі Венесуели

Уряд США запровадив санкції проти нафтового сектора Венесуели. Про введення обмежувальних заходів проти венесуельської державної нафтової компанії PdVSA, оголосив увечері понеділка, 28 січня, міністр фінансів США Стівен Мнучін, передає агенція новин dpa.

За словами американського урядовця, Венесуела і надалі зможе продавати нафту на світовому ринку, проте отримані від продажу "чорного золота" кошти спрямовуватимуться на заблоковані рахунки, доступу до яких у нинішнього керівництва країни на чолі з президентом Ніколасом Мадуро, не буде.

Такі механізми зокрема гарантуватимуть і роботу американських нафтопереробних заводів, що залежать від венесуельських поставок. Так само продовжить роботу й американська "дочка" PdVSA - компанія CITGO. Однак умовою продовження її діяльності є перерахування коштів на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро, який Вашингтон вже не вважає легітимним.

Аж до приходу демократичного уряду

За словами керівника американського мінфіну, компанія PdVSA вже багато років є інструментом для корупції. Мнучін також наголосив, що запроваджені обмежувальні заходи триватимуть доти, доки до влади не прийде перехідний або обраний демократично уряд.

Венесуела має найбільші в світі розвідані запаси нафти та є членом ОПЕК. США й досі залишаються важливим імпортером венесуельської нафти. Нині більше сорока відсотків венесуельської нафти експортується до США, зазначає dpa. За роки правління соціалістичного уряду Уго Чавеса відбулася націоналізація нафтогазового сектора. Економіка Венесуели на 90 відсотків залежить від отриманих від експорту нафти прибутків.

Попри запровадження обмежувальних заходів проти нафтового сектора Венесуели й односторонні санкції США щодо Ірану, Мнучін не вбачає підстав для різкого зростання світових цін на "чорне золото". За словами американського урядовця, нинішніх обсягів видобутку нафти в світі цілком досить для того, щоб "в короткостроковій перспективі не відчути жодних наслідків".

Тим часом радник з національної безпеки США Джон Болтон закликав військових Венесуели стати на бік глави Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента. Про це радник президента США Дональда Трампа заявив того ж дня, виступаючи перед журналістами. За словами Болтона, такі дії військових уможливили б "мирну, демократичну та конституційну" зміну влади, наводить його слова агенція новин AFP. На питання про те, чи Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, Болтон відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".

Гуайдо підтримав дії США, а Мадуро пообіцяв дії у відповідь

Водночас глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо підтримав запровадження обмежувальних заходів США проти PdVSA. Гуайдо навіть підписав указ про майбутні кадрові зміни в керівництві PdVSA і CITGO. Текст указу політик опублікував у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Указ підписаний Гуайдо в якості президента Національної асамблеї і тимчасового виконувача обов'язки президента країни. Раніше США, Канада, Ізраїль та низка країн Південної й Центральної Америки визнали Гуайдо як легітимного главу держави.

Щодо Ніколаса Мадуро, то він оголосив кроки у відповідь на дії США проти нафтового сектора Венесуели. В своїй телевізійній промові Мадуро заявив, що дав розпорядження керівництву PdVSA і CITGO звертатися до американських та міжнародних судів. За словами Мадуро, йдеться про те, щоб "захистити власність" CITGO у США.