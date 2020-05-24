США запроваджують санкції за Гонконг і розривають всі зв'язки з ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не змогла провести потрібні їй реформи, і Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією, заявив у п'ятницю, 29 травня, президент США Дональд Трамп.

"Оскільки вони не змогли реалізувати вкрай необхідні реформи, яких вимагали, то ми сьогодні розриваємо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і переспрямовуємо кошти на інші невідкладні потреби у світі у сфері охорони здоров'я", - заявив Трамп під час виступу біля Білого дому, цитує агенція новин Reuters. Він підкреслив, що хоча США представили детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.

Президент США також додав, що у виникненні пандемії коронавірусу варто звинувачувати владу Китаю і ВООЗ.

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За його словами, те, що Китай приховував інформацію про "уханьський" вірус, дозволило інфекції поширитися по всьому світу і призвело до глобальної пандемії, яка вже забрала життя сотні тисяч американців.

"Китай повністю контролює Всесвітню організацію охорони здоров'я, незважаючи на те, що він платить лише 40 мільйонів доларів США на рік, в той час як США платять приблизно 450 мільйонів на рік", - додав Трамп.

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Він підкреслив, що США хочуть мати відкриті і конструктивні відносини з Китаєм, але для цього американцям необхідно захищати національні інтереси.

"Китай постійно порушував обіцянки, дані нам та іншим країнам", - підкреслив президент США.

Позбавлення Гонконгу привілейованого статусу

Під час виступу президент США також звинуватив Пекін у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Тому США почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР

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"Через 27 років Китай пішов проти Гонконгу, приймаючи серйозні заходи проти статусу його громадян. Це - трагедія народу Гонконгу", - сказав Трамп.

Він пояснив, що, на думку США, Гонконг нещодавно де-факто "перестав бути автономною складовою".

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Оскільки Китай замінив свою обіцянку дотримуватися принципу "одна країна-дві системи" на "одна країна-одна система", то США почнуть розглядати відмову від низки привілеїв для Гонконгу, зазначив Трамп, пояснивши, що це стосується, зокрема, торгівлі та угод про екстрадицію.

Трамп додав, що США відкликають статус самостійної митної території Гонконгу, а також введуть санкції щодо посадових осіб, які "підривають автономію Гонконгу". Він запевнив, що дії Вашинтона "будуть рішучими та вагомими".