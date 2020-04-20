Дональд Трамп заявив про зв'язок коронавірусу з лабораторією в Ухані

Президент США Дональд Трамп заявив, що, "за його власною інформацією", джерело коронавірусу SARS-CoV-2 могло перебувати в одній з китайських наукових лабораторій. Про це Трамп заявив у четвер, 30 квітня, під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні.

За словами Трампа, йдеться про Уханьский інститут вірусології. Водночас американський президент зазначив, що більш докладних роз'яснень зробити не може.

Він також розкритикував владу КНР за те, що вона не зупинила поширення хвороби COVID-19 у країні. "Вони або були не в змозі зробити це, або вирішили не робити цього, а світ дуже постраждав", - заявив Трамп. Він також різко відгукнувся про Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), назвавши її "піар-агентством Китаю".

Читайте також: Після конфузу Трамп хоче відмовитися від пресконференцій щодо коронавірусу

Дональд Трамп погрожує Китаю новими митами

Глава Білого дому також пригрозив Китаю новими штрафними митами, додавши, що на тлі розповсюдження коронавірусу його попередні зусилля з укладання торгівельної угоди з КНР відступили на другий план.

"Ми підписали торгівельну угоду, згідно з якою вони мали б купувати, і вони, справді, багато купували. Але зараз це стало другорядним відносно того, що відбулося з вірусом", - зазначив президент США у спілкуванні з журналістами. Ситуацію із коронавірусом він назвав "неприйнятною".

Трамп готовий запровадити нові мита проти Китаю навіть попри торгівлельну угоду між двома країнами

Інформагенція Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді повідомила, що наразі нові мита щодо Китаю попередньо обговорюються. У Вашингтоні також зважають на важливість поставок захисного одягу та масок для медичних працівників з КНР, яким можуть зашкодити занадто різкі кроки проти цієї країни.

Читайте також: Понад 30 мільйонів американців втратили роботу через пандемію COVID-19

Розвідка США виключає штучну природу коронавірусу

Раніше офіс директора Національної розвідки США Річарда Гренелла поширив заяву, згідно з якою американські спецслужби не вважають, що коронавірус "був створений людиною чи модифікований генетично". Але, за словами Трампа, він не читав цієї заяви. За його словами, існує безліч теорій про походження вірусу, але "ми це з'ясуємо".

Водночас у заяві Національної розвідки США не виключалася можливість, що легеневе захворювання COVID-19 могло поширитися в Китаї внаслідок нещасного випадку. Американські спецслужби "продовжать найсуворішу перевірку" всіх інформаційних джерел і розвідданих, з'ясовуючи, "чи міг спалах статися внаслідок контакту з інфікованою твариною, чи це відбулося внаслідок нещасного випадку в одній з лабораторій Ухаю", наголошується в заяві.