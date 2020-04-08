 Трамп заморозив виплату внесків США до Всесвітньої організації охорони здоров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Трамп заморозив виплату внесків США до Всесвітньої організації охорони здоров'я

Президент США Дональд Трамп призупинив виплати внесків США до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він закидає ВООЗ, що вона не зробила достатньо для того, щоб запобігти поширенню COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявив, що заморозив виплати внесків США до ВООЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що заморозив виплати внесків США до ВООЗ

Американський президент Дональд Трамп заявив, що наказав своїй адміністрації призупинити виплату внесків США до Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ). Про це він заявив під час виступу у вівторок, 14 квітня.

"Сьогодні я дав вказівки своїм підлеглим припинити сплачувати внески ВООЗ, поки триває аналів ролі цієї організації у серйозних помилках та приховуванні інформації про поширення коронавірусу (SARS-CoV-2. - Ред.)", - заявив Трамп під час пресконференції.

Він закидає ВООЗ занадту прихильність до Китаю під час кризи, викликаної поширенням нового коронавірусу. "ВООЗ не виконала свого основного обов'язку і має понести відповідальність", - вважає Трамп.

У ВООЗ поки не прокоментували рішення Трампа. Утім, на питання про можливе замороження виплат внесків Сполученими Штатами речниця організації Маргарет Гарріс раніше у вівторок відповіла, що робота організації триватиме "попри будь-які проблемні моменти", нагадує інформагенція АР.

Своєю чергою, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував рішення адміністрації США. Він заявив, що зараз не час припиняти підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я, чию роботу він назвав "абсолютно критичною" для глобальних зусиль у боротьбі з хворобою COVID-19, яку викликає новий коронавірус.

Згідно з даними ВООЗ, у 2018-2019 роках США сплатила до цієї організації майже 900 мільйонів. Це становить майже п'яту частину від загального бюджету ВООЗ за ці роки, який становив 4,4 мільярда доларів.

Дональд Трамп публічно погрожував заморозити фінансування ВООЗ іще минулого тижня. Протягом свого президентства Трамп висловлював скептицизм щодо багатьох міжнародних організацій і неодноразово критикував ВООЗ. У своїй останній пропозиції щодо бюджету в лютому адміністрація Трампа закликала зменшити внесок США в ВООЗ із 122,6 мільйона доларів до 57,9 мільйона доларів.

Утім, критики всередині США вважають, що нинішній крок Трампа - намагання відвернути увагу від власних помилок у політиці щодо COVID-19. Президента звинувачують в ігноруванні ранніх попереджень про небезпеку COVID-19. Зокрема, йому закидали ігнорування доповіді його радника Пітера Наварро, який ще у січні попереджав про можливу пандемію COVID-19.

Згідно з останніми даними університету імені Джонса Гопкінса, у США зафіксовано найбільше у світі інфікувань новим коронавірусом - понад 609,2 тисячі інфікувань. Більше 26 тисяч людей померли внаслідок COVID-19, майже 50 тисяч одужали.

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