США готові допомогти в розслідуванні отруєння Навального

Сполучені Штати глибоко стурбовані попереднім висновком німецьких лікарів про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео, опублікованій у вівторок, 25 серпня, на сайті Держдепартаменту.

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"Якщо ця інформація підтвердиться, то США підтримають заклик ЄС до проведення ретельного розслідування. І ми готові надати допомогу в його проведенні", - наголосив Помпео.

Він зауважив, що "родина Навального і російський народ заслуговують на те, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цієї справи були притягнуті до відповідальності".

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Нагадаємо, Олексій Навальний був госпіталізований в Омську 20 серпня в непритомному стані з підозрою на отруєння. Йому стало зле під час перельоту з Томська до Москви, тому літак здійснив екстрену посадку в Омську. За два дні Навального доправили до Берліна. 24 серпня берлінська клініка Charite оприлюднила результати обстеження, які вказують на отруєння політика. За оцінкою німецьких лікарів, стан російського опозиціонера, що перебуває в штучній комі, залишається серйозним, але небезпеки його життю немає.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликали Москву до повного і прозорого розслідування отруєння опозиційного політика. Про очікування від Москви "незалежного і прозорого" розслідування можливого отруєння російського опозиціонера заявив і Європейський Союз. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель рішуче засудив "можливий замах на життя Навального".

Тим часом у Кремлі вважають, що на даному етапі неправильно говорити про ймовірне отруєння Олексія Навального, оскільки його можна розглядати лише як одну із версій того, що сталося з опозиціонером.

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