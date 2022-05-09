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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальна допомога".
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Попри безпрецедентну готовність німців прихистити у себе вдома українських біженців, Німеччина, схоже, поки не готова до того потоку українців, який узяла на себе Польща. Ось що варто знати про пошуки житла й соціальну підтримку біженців у ФРН.
Понад 3 мільйони українців виїхали за кордон від початку війни. Чимало хто їде через Польщу в Берлін - ворота в Німеччину для тисяч українських біженців. DW перевірила, як українців зустрічають на вокзалі в німецькій столиці, побувала в місцях, де безкоштовно розселяють новоприбулих, і поспілкувалася з волонтерами, які збирають гуманітарну допомогу для українців.
Понал 2,7 мільйона громадян України виїхали за кордон від початку війни, повідомляє ООН. Українські переселенці розсіялися по всьому світу. Ось як українців приймають Польща, Молдова, Німеччина, Ізраїль і Великобританія.
Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?