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Соціальна допомога

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальна допомога".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу

Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу 29.04.2022

З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.
Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (26.04.2022)

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (26.04.2022) 26.04.2022

До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.

Куди розселяють українських біженців у Німеччині (02.04.2022)

Куди розселяють українських біженців у Німеччині (02.04.2022) 02.04.2022

Попри безпрецедентну готовність німців прихистити у себе вдома українських біженців, Німеччина, схоже, поки не готова до того потоку українців, який узяла на себе Польща. Ось що варто знати про пошуки житла й соціальну підтримку біженців у ФРН.

Безкоштовне житло, проїзд, сім-карти: як Берлін зустрічає українських біженців (24.03.2022) 24.03.2022

Понад 3 мільйони українців виїхали за кордон від початку війни. Чимало хто їде через Польщу в Берлін - ворота в Німеччину для тисяч українських біженців. DW перевірила, як українців зустрічають на вокзалі в німецькій столиці, побувала в місцях, де безкоштовно розселяють новоприбулих, і поспілкувалася з волонтерами, які збирають гуманітарну допомогу для українців.

Українські біженці в Польщі: теплий прийом, туманні перспективи

Українські біженці в Польщі: теплий прийом, туманні перспективи 22.03.2022

У Польщі українці отримують дозвіл на роботу, а також доступ до системи соцзабезпечення та охорони здоров'я. Проте перспективи українських мігрантів у країні невизначені.
Вдома, в Києві: заможні кияни, що стали волонтерами

Вдома, в Києві: заможні кияни, що стали волонтерами 18.03.2022

Вони чи не першими могли виїхати, але твердо вирішили залишитися, щоби бути корисними місту і допомагати тим, хто зараз найбільше цього потребує. DW поспілкувалася з київськими підприємцями-волонтерами.
Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022)

Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022) 17.03.2022

Дедалі більше українців тікають від війни до Німеччини. Що варто знати, приїжджаючи до ФРН? Як реєструватися, отримати житло і фінансову допомогу? Пояснення DW.

На яких умовах приймають українських біженців різні країни? (15.03.2022)

На яких умовах приймають українських біженців різні країни? (15.03.2022) 15.03.2022

Понал 2,7 мільйона громадян України виїхали за кордон від початку війни, повідомляє ООН. Українські переселенці розсіялися по всьому світу. Ось як українців приймають Польща, Молдова, Німеччина, Ізраїль і Великобританія. 
Біженці з України у Німеччині: як оформити документи, які соціальні гарантії

Біженці з України у Німеччині: як оформити документи, які соціальні гарантії 14.03.2022

Дедалі більше українців шукають у Німеччині прихисток від війни, розв'язаної Росією проти України. На що треба зважати у питаннях житла і соціального захисту для біженців - у статті DW.
Дуда підписав закон про допомогу громадянам України у Польщі

Дуда підписав закон про допомогу громадянам України у Польщі 12.03.2022

Закон, який у Польщі надає українцям право перебувати до 18 місяців, користуватися системою соцдопомоги та охорони здоров'я, набуде чинності після публікації та матиме зворотню дію з 24 лютого.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Міні-будиночки для безпритульних у Німеччині (17.02.2022) 17.02.2022

Усього три квадратних метри житлової площі можуть повністю змінити життя людини, коли вона - безпритульна. Саме тому благодійний проєкт Little Home у Німеччині надає міні-контейнери під житло для безхатьків.
Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - Європа у фокусі (відео)

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео) 01.02.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022) 31.01.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених. Німеччина: 64-річна королева авіації.

Продуктові картки: чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео) 21.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
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