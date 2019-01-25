 Розслідування спецпрокурора Мюллера щодо Росії близьке до завершення - мін′юст США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

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Новини

Розслідування спецпрокурора Мюллера щодо Росії близьке до завершення - мін'юст США

Розслідування можливого втручання Росії у передвиборну боротьбу в США за допомогою зв'язків зі штабом Дональда Трамп близьке до завершення, заявив виконувач обов'язків міністра юстиції США Метью Вітекер.

Метью Вітекер

Метью Вітекер

Виконувач обов'язків міністра юстиції США Метью Вітекер повідомив, що розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера близьке до завершення. Про це Вітекер заявив у понеділок, 28 січня, у Вашингтоні. "Наскільки мені відомо, розслідування близьке до завершення", - зазначив він, цитує агенція новин dpa.

Вітекер також висловив сподівання, що результати цього розслідування Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США можна буде отримати якомога швидше. Утім, нинішній очільник американського мін'юсту не назвав жодних подробиць щодо перебігу цього розслідування та можливих термінів його завершення.

Як повідомлялося, на початку січня 2019 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні на півроку подовжив термін розслідування ймовірного втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів 2016 року.

Нагадаємо, 25 січня у Флориді затримали колишнього багаторічного радника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна. Його звинуватили в перешкоджанні розслідуванню Конгресу, наданні неправдивих свідчень і тиску на свідків. Незабаром після затримання його відпустили під заставу в 250 тисяч доларів.

Під час президентської кампанії Роджер Стоун працював у команді Трампа і тісно контактував з ним після виборів. Мюллер розслідує, зокрема, викрадення та оприлюднення листування Демократичної партії. Раніше повідомлялося, що неназвані члени передвиборчої кампанії Трампа зв'язалися з Роджером Стоуном, щоб дізнатись, коли викрадені листи можна буде оприлюднити.

Згідно із заявою, розміщеною на сайті міністерства юстиції США, Стоун міг бути прямо або опосередковано причетний до публікації на порталі Wikileaks майже 20 тисяч електронних листів, пов'язаних з кандидаткою в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Ці листи опинилися в Wikileaks після злому сайту Національного комітету Демократичної партії США влітку 2016 року.

Викрадені листи оприлюднили за кілька тижнів до перемоги Трампа на виборах. Раніше в офісі Мюллера повідомляли, що листи голови виборчого штабу Гілларі Клінтон Джона Подеста були викрадені російською розвідкою.

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Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

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Пол Манафорт ймовірно передавав дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову, які раніше оплачували його послуги, йдеться в матеріалі телекомпанії CNN. (10.01.2019)

Суд у США продовжив термін розслідування ймовірного втручання РФ у президентські вибори 2016 року, яке команда спецпрокурора Роберта Мюллера проводить уже протягом 18 місяців. (05.01.2019)

Колишнього радника Трампа Роджера Стоуна обвинувачують у перешкоджанні правосуддю, тиску на свідків та наданні неправдивих свідчень. Його підозрюють у причетності до публікації листування членів Демократичної партії. (25.01.2019)

Публікації ЗМІ про начебто спроби президента США Дональда Трампа спонукати свого адвоката Майкла Коена надавати брехливі свідчення в Конгресі неточні, каже слідча група спецпрокурора Роберта Мюллера. (19.01.2019)

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Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

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