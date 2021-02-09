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Роберт Мюллер

Роберт Мюллер - американський державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роберт Мюллер".

З 2001 до 2013 року Роберт Мюллер керував Федеральним бюро розслідувань США (ФБР). З травня 2017 до березня 2019 року він був спецпрокурором для розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта

Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта 09.02.2021

Окружний прокурор Манхеттена наполягав на повторному розгляді справи щодо Пола Манафорта, якого раніше помилував експрезидент США Дональд Трамп.
Трамп помилував засуджених у справі про ймовірне втручання РФ у вибори США

Трамп помилував засуджених у справі про ймовірне втручання РФ у вибори США 23.12.2020

Президент США Дональд Трамп помилував ще двох осіб, засуджених у справі про російське втручання в американські вибори 2016 року.
Понад 1100 ексспівробітників мін'юсту США вимагають відставки генпрокурора

Понад 1100 ексспівробітників мін'юсту США вимагають відставки генпрокурора 16.02.2020

Колишні співробітники мін'юсту США вимагають відставки генерального прокурора Вільяма Барра, який, на їхню думку, виявив упередженість щодо одного з обвинувачених у справі про можливі зв'язки Трампа з Кремлем.
Президенти - не королі: суд зобов'язав ексюриста Трампа свідчити у Конгресі

"Президенти - не королі": суд зобов'язав ексюриста Трампа свідчити у Конгресі 26.11.2019

Згідно з рішенням суду, колишній радник Дональда Трампа Дон Макган муситиме свідчити у Конгресі, попри спротив президента США.
Манафорт просував ідею втручання у вибори в США з України - розслідування Мюллера

Манафорт просував ідею втручання у вибори в США з України - розслідування Мюллера 03.11.2019

Матеріали розслідування Мюллера свідчать - Пол Манафорт активно відстоював ідею українського, а не російського, втручання у вибори президента США.
Суд у США заблокував передачу Конгресу повного звіту Мюллера

Суд у США заблокував передачу Конгресу повного звіту Мюллера 30.10.2019

Апеляційний суд у США заблокував передачу Конгресу повної версії доповіді Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.
Суд у США зобов'язав надати Конгресу повну версію звіту спецпрокурора Мюллера

Суд у США зобов'язав надати Конгресу повну версію звіту спецпрокурора Мюллера 26.10.2019

Міністерство юстиції США має надати повну версію звіту спецпрокурора Мюллера комітету Палати представників. Демократи хочуть використати матеріали звіту в рамках розслідування щодо можливого імпічменту Трампа.
Трамп просив допомоги в іноземних лідерів щодо розслідування Мюллера

Трамп просив допомоги в іноземних лідерів щодо розслідування Мюллера 01.10.2019

Під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном Трамп просив його про інформацію щодо розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Цей факт визнали в Канберрі.
Коментар: Дзвінок Трампа до Зеленського - Мюллер 2.0

Коментар: Дзвінок Трампа до Зеленського - Мюллер 2.0 26.09.2019

Порушення конституції чи полювання на відьом? Як і з доповіддю про втручання РФ, демократи й республіканці борються за тлумачення вчинку Дональда Трампа. Та на цей раз докази очевидні, вважає Олівер Саллет.
Суддя в США відхилив позов демократів про змову штабу Трампа з Росією

Суддя в США відхилив позов демократів про змову штабу Трампа з Росією 31.07.2019

Окружний суддя в Нью-Йорку зазначив, що РФ була головним правопорушником у ймовірному втручанні у вибори в США. Позов демократів про можливу змову штабу Трампа з РФ відхилено.

Мюллер припустив, що обвинувачення проти Трампа висунуть пізніше

Мюллер припустив, що обвинувачення проти Трампа висунуть пізніше 24.07.2019

Обвинувачення проти Дональда Трампа щодо ймовірного перешкоджання розслідуванню втручання РФ у вибори в США можуть висунути після того, як він залишить Білий дім, припустив Роберт Мюллер.

Свідчення спецпрокурора США Мюллера у Конгресі відклали на тиждень

Свідчення спецпрокурора США Мюллера у Конгресі відклали на тиждень 13.07.2019

Свідчення спецпрокурора Роберта Мюллера перед двома комітетами Конгресу про ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США перенесли з 17-го на 24 липня.
Спецпрокурор США Мюллер свідчитиме в Конгресі

Спецпрокурор США Мюллер свідчитиме в Конгресі 26.06.2019

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 17 липня свідчитиме в Конгресі щодо розслідування про ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США.
Мюллер не доповідатиме у Конгресі щодо розслідування зв'язків Трампа з Росією

Мюллер не доповідатиме у Конгресі щодо розслідування зв'язків Трампа з Росією 29.05.2019

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що його доповідь щодо розслідування про ймовірні зв'язки команди Дональда Трампа з Москвою "говорить сама за себе" і він не буде виступати з цього приводу в Конгресі США.
Трамп здивований викликом сина на допит у Сенат

Трамп здивований викликом сина на допит у Сенат 09.05.2019

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "здивований" рішенням комітету з розвідки допитати його сина Дональда Трампа-молодшого.
Трамп заблокував публікацію повної версії доповіді Мюллера

Трамп заблокував публікацію повної версії доповіді Мюллера 08.05.2019

Своїм розпорядженням Дональд Трамп відмовив Конгресу у наданні повної версії доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера.
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