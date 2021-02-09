Роберт Мюллер - американський державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роберт Мюллер".

З 2001 до 2013 року Роберт Мюллер керував Федеральним бюро розслідувань США (ФБР). З травня 2017 до березня 2019 року він був спецпрокурором для розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.