Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (відео)

У ЄС почалося масове щеплення від коронавірусу. Але багато хто боїться, що вакцина може більше нашкодити, ніж допомогти. DW попросила вірусологів прокоментувати поширені страхи і визначити, де міфи, а де факти.
Робити щеплення чи ні? Ось у чому питання, яке непокоїть нині багатьох на тлі масової вакцинації від COVID-19. DW поспілкувалася з експертами про вакцини від компаній Moderna, BioNTech-Pfizer та AstraZeneca і запитала їх, які страхи людей виправдані, а які - ні:
Лікарні без фінансування, пацієнти без доступних ліків уже з 1 січня 2021, а грошей на вакцини від COVID-19 передбачено мізерно мало. Так лякають деякі політики. Що буде з українською медициною наступного року?
Лише наявності вакцини недостатньо - її доставку і процес масового щеплення потрібно добре організувати. Що планують у Німеччині й в Україні?
Вакцина від коронавірусу спільного виробництва Німеччини і США успішно пройшла клінічні випробування. Розробники запевняють про ефективність. DW зібрала найважливіші факти про вакцину від Biontech та Pfizer.