Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (відео)

Робити щеплення чи ні? Ось у чому питання, яке непокоїть нині багатьох на тлі масової вакцинації від COVID-19. DW поспілкувалася з експертами про вакцини від компаній Moderna, BioNTech-Pfizer та AstraZeneca і запитала їх, які страхи людей виправдані, а які - ні: