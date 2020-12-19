 Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.12.2020

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Політика й суспільство

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (відео)

У ЄС почалося масове щеплення від коронавірусу. Але багато хто боїться, що вакцина може більше нашкодити, ніж допомогти. DW попросила вірусологів прокоментувати поширені страхи і визначити, де міфи, а де факти.

Impfstart Brandenburg Großräschen Seniorenheim

Робити щеплення від коронавірусу чи ні?

Робити щеплення чи ні? Ось у чому питання, яке непокоїть нині багатьох на тлі масової вакцинації від COVID-19. DW поспілкувалася з експертами про вакцини від компаній Moderna, BioNTech-Pfizer та AstraZeneca і запитала їх, які страхи людей виправдані, а які - ні:

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