Речниця Зеленського прокоментувала санкції США проти Коломойського

На думку речниці українського президента Володимира Зеленського Юлії Мендель, санкції, які США запровадили проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського, - це лише початок. "Так, санкція визначена, яка є більше символічною і свідчить, що у них є докази його корупції, оскільки там звучить чітко слово "корупція". Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок", - сказала Мендель в інтерв'ю виданню "Гордон". Вона також нагадала, що в Україні трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку", який раніше належав Коломойському, оголосили підозру в розтраті 137 мільйонів гривень.

Речниця президента України не підтвердила, але і не спростувала можливість видачі Україною олігарха Ігоря Коломойського, якщо з боку США надійде відповідний запит. "Подивимося ... Я ж не ворожка... Буде як буде... Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця", - заявила вона в інтерв'ю в програмі "Бацман" на YouTube ввечері в понеділок, 8 березня.

Юлія Мендель також відповіла "подивимося" на запитання: "Чи варто очікувати українських санкцій щодо Коломойського?". Вона додала, що "якщо є монополії, які знищують права людей, обмежують, з'їдають нашу економіку, то ми ніколи не будемо державою".

Санкції проти Коломойського

Нагадаємо, що 5 березня із заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена стало відомо, що США запровадили санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд у країну. Того ж дня Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

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У заяві Блінкена зазначалося, що Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2014 до 2015 року, брав участь у корупційних діяннях, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування. За словами Блінкена, Коломойський також використовував свій політичний вплив та офіційну владу для особистої вигоди.

При цьому держсекретар США зазначив, що, хоча внесення Коломойського у санкційний список базується на діях у час його перебування на посаді, у США також занепокоєні "поточними постійними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього".