 Речниця Зеленського прокоментувала санкції США проти Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2021

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Речниця Зеленського прокоментувала санкції США проти Коломойського

Речниця президента України Юлія Мендель прокоментувала санкції, запроваджені США проти олігарха Ігоря Коломойського

Речниця президента України Юлія Мендель

Речниця президента України Юлія Мендель (архівне фото)

На думку речниці українського президента Володимира Зеленського Юлії Мендель, санкції, які США запровадили проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського, - це лише початок. "Так, санкція визначена, яка є більше символічною і свідчить, що у них є докази його корупції, оскільки там звучить чітко слово "корупція". Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок", - сказала Мендель в інтерв'ю виданню "Гордон". Вона також нагадала, що в Україні трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку", який раніше належав Коломойському, оголосили підозру в розтраті 137 мільйонів гривень.

Речниця президента України не підтвердила, але і не спростувала можливість видачі Україною олігарха Ігоря Коломойського, якщо з боку США надійде відповідний запит. "Подивимося ... Я ж не ворожка... Буде як буде... Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця", - заявила вона в інтерв'ю в програмі "Бацман" на YouTube ввечері в понеділок, 8 березня.

Юлія Мендель також відповіла "подивимося" на запитання: "Чи варто очікувати українських санкцій щодо Коломойського?". Вона додала, що "якщо є монополії, які знищують права людей, обмежують, з'їдають нашу економіку, то ми ніколи не будемо державою".

Санкції проти Коломойського

Нагадаємо, що 5 березня із заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена стало відомо, що США запровадили санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд у країну. Того ж дня Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

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У заяві Блінкена зазначалося, що Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2014 до 2015 року, брав участь у корупційних діяннях, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування. За словами Блінкена, Коломойський також використовував свій політичний вплив та офіційну владу для особистої вигоди.

При цьому держсекретар США зазначив, що, хоча внесення Коломойського у санкційний список базується на діях у час його перебування на посаді, у США також занепокоєні "поточними постійними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього".

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