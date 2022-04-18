Рейн - ріка в Західній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рейн".

Ріка Рейн бере свій початок в Альпах у Швейцарії і впадає в Північне Море в Нідерландах. Рейн протікає через Швейцарію, Німеччину та Нідерланди. Довжина Рейну становить приблизно 1230 кілометрів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.