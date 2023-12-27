Рейн у Кельні піднявся на понад вісім метрів ще на Святого Миколая, але у цьому регіоні це не є чимось незвичним. Для судноплавства річка закривається тільки тоді, коли вода сягне позначки 8,30 метра. Підвищення рівня води під час повені до 9,60 метра є доволі частим явищем у Кельні. Згідно з прогнозом погоди, очікується, що рівень води впаде після Різдвяних свят.