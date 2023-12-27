Різдвяні повені в Німеччині (фотогалерея)
Цьогоріч засніжене Різдво залишилось у німців лише у мріях. У багатьох регіонах дощі були настільки потужними й тривалими, що там оголосили попередження про повені.
Потоки води у Віндегаузені (Тюрингія)
На Святвечір не падав тихо сніг: в регіоні навколо Віндегаузена безперервно лив дощ. Тож село з 500 мешканцями на півночі Тюрингії накрило водою. "Я ніколи не бачив такого в "Золотій долині", - сказав мер Маттіас Марквардт. На вулицях вода подекуди сягала метра. Відключилася електрика, не витримала й каналізаційна система.
Оголошення евакуації
"Це схоже на ванну, що наводнилася", - зазначив Марквардт в інтерв'ю dpa. Мер терміново порадив мешканцям Віндегаузена залишити свої домівки. Евакуаційні автобуси уже чекали на них. Більшість людей прислухалися до заклику і тимчасово перебралися до родичів та друзів. За словами Марквардта, у гімназії, яку підготували для евакуйованих у сусідньому селі Герінген, ночувати не довелося нікому.
Прорив дамби у Східній Фризії (Нижня Саксонія)
У Нижній Саксонії багато річок також вийшли з берегів. У місті Голлен, що приблизно за 90 кілометрів на північ від Бремена, дамба в деяких місцях не витримала тиску паводкової води. На Різдво рятувальники живим ланцюгом закладали мішками з піском місця, що опинилися під загрозою. Очевидно, з успіхом, як повідомила згодом влада.
Електрика надходить
Більше зробити неможливо: тут, на загороджувальній споруді біля Леєра у Нижній Саксонії, польдери прийняли максимум того, що можуть витримати. Дамба насправді призначена для захисту від штормових приливів Північного моря. Однак зараз маси води наступають з глибини країни. А втім, високовольтним лініям електропередачі, судячи з усього, нічого не загрожує. Вони й надалі здатні транспортувати струм.
Замок перетворився на фортецю, оточену ровом з водою
Зазвичай річка Лейне тихо зміїться Ганновером. Зараз русло річки у районі столиці Нижньої Саксонії стало надто вузьким, і замок Марієнбург посеред затоплених полів. Наслідки повені відчувають і пасажири залізниці: колії між Ганновером і Магдебургом розмиті, потяги затримуються через необхідні об'їзди.
Погляд на історичний центр Дрездена - по коліна у воді
Ельба у середній частині також вийшла з берегів. У Дрездені, столиці Саксонії, вже неможливо здійснити різдвяну прогулянку набережною. Історичний центр Дрездена довелося захистити мобільними протипаводковими бар'єрами.
Історична ковбасна у Регенсбурзі поки що захищена
Історична ковбасна "Wurstkuchl" розташована на так званому "Донауштруделі" у Регенсбурзі вже понад 500 років. Цей традиційний баварський ресторан витримав уже не одну повінь, про що свідчать численні маркування від рівня підтоплень на стінах будівлі. Під час нинішньої різдвяної повені тут поки що сухо завдяки мобільним захисним стінам.
Замість червоних кожухів - помаранчеві жилети
Помаранчеві жилети замість червоних кожухів: на вулицях баварського Амберга на Різдво бачили не Санта-Клаусів, а рятувальників Німецького федерального агентства з технічної допомоги (THW). Річка Вільс вийшла з берегів, тож 24 грудня у місті облаштували містки на штегах, щоб усі подарунки під ялинки були доставлені вчасно і сухими.
Коли фургон перетворюється на човен
Кожна федеральна земля у Німеччині має різні рівні тривоги щодо повеней. У Гессені їх три. Тут, у Бад-Карлсгафені, що у верхній течії Везера, найвищий рівень тривоги був досягнутий напередодні Різдва. Потім рівень води піднявся ще вище і сягнув 5,74 метра на Святвечір, а згодом почав повільно падати. Нормальним тут вважається рівень води близько 2,5 метра.
Сьогодні пошту не забиратимуть
Рейн також виходить з берегів - як тут, у Кенігсвінтері, що у Північному Рейні-Вестфалії. Тому, хто закинув у цьому містечку під Бонном листа у цю поштову скриньку, доведеться почекати, поки до неї дістанеться поштар. Або написати нового листа і пустити його річкою в затореній пляшці.
Кельнський собор - здаться, вода от-от підступить
Рейн у Кельні піднявся на понад вісім метрів ще на Святого Миколая, але у цьому регіоні це не є чимось незвичним. Для судноплавства річка закривається тільки тоді, коли вода сягне позначки 8,30 метра. Підвищення рівня води під час повені до 9,60 метра є доволі частим явищем у Кельні. Згідно з прогнозом погоди, очікується, що рівень води впаде після Різдвяних свят.
Пункту вимірювання рівня води не дістатися
По всій землі Північний Рейн-Вестфалія річки демонструють, що їх важко приборкати під час повеней. Напередодні Різдва Рур просто собі розлився біля пункту вимірювання рівня води на залізничній колії біля Ессена. Добре, що на стіні будинку є додаткова шкала, яку можна зчитати з сухого берега. На ній позначка - 3,7 метра.
Плаваючий басейн
Здається, цей відкритий басейн уже ніби сам плаває у Рурі. Тобто басейн для плавання перетворився на плаваючий басейн. Утім, тут, в Ессені, сезон купання просто неба уже давно закрився, тож очікувати відпочивальників годі.
Для лебедів - територія насолоди
Певно, у Німеччині таки є створіння, які тішаться повенями. Для цього лебедя території насолоди в Рурській долині біля Віттена значно розширилася, і сталося це надзвичайно швидко. А от трохи вище за течією, у Гердеке, скасування потягів через розмиті колії, вочевидь, розчарувало подорожніх.