На Рейні розпочали роботу капітани безпілотного плавання

Капітане, капітане, підключіться! Німецьким річковикам надалі доведеться дедалі частіше вимовляти щось подібне: на Рейні, головній водній артерії Німеччини і фактично всього Євросоюзу, почалася ера безпілотного судноплавства. У Дуйсбурзі, на території найбільшого у світі річкового порту, 28 лютого відбулося офіційне відкриття центру, з якого капітани, сидячи біля екранів, зможуть керувати вантажними суднами, коли ті переходитимуть на дистанційний режим.

У Бельгії 30 суден працюють в автономному режимі

До кінця року три перших спеціально обладнаних судна тестуватимутьавтономне керування на найширшій і найглибоководнішій ділянці між нідерландським портом Роттердамом у гирлі річки і Бонном, причому, з міркувань безпеки, з повним штатним екіпажем. Тож на Рейні з його сильною течією, перепадами глибини, дуже інтенсивним судноплавством і густонаселеними берегами не з'являться "кораблі-привиди". Ні зараз, ні в осяжному майбутньому.

У Дуйсбурзі на Рейні розташований найбільший у світі річковий вантажний порт Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Адже перехід на безекіпажне судноводіння зовсім не є першочерговим завданням проєкту. Хоча глава пароплавства з Кельна HGK Shipping, що бере участь у ньому, Штеффен Бауер (Steffen Bauer) не виключає, що вже років за п'ять влада ФРН може дозволити навігацію каналами зі стабільною глибиною і спокійними водами повністю автоматизованим суднам, а страхові компанії погодяться їх страхувати. Тим паче, що молода фірма з Антверпена Seafar, яка бере участь у проєкті як розробник і постачальник устаткування, вже зараз має чималий позитивний досвід.

За її даними, вона оснастила в рідній Бельгії понад 30 суден обладнанням для дистанційного керування, причому дві баржі курсують каналами поблизу Остенде взагалі без людей на борту, а річкою Маас між Антверпеном і Льєжем судна ходять зі скороченим екіпажем. Саме до цього і прагнуть ініціатори проєкту на Рейні. Але мотивує їх бажання не скоротити, а залучити персонал.

Читайте також:

Роботизація може позбавити роботи мільйони німців - дослідження

Робочим місцем стане не капітанський місток, а офіс

"Впоратися з дефіцитом кваліфікованих кадрів нашими колишніми засобами вже неможливо", - наголосив Мартін Дейман (Martin Deymann), голова третього учасника проєкту - пароплавства Deymann. "Найближчими роками приблизно третина наших співробітників вийде на пенсію", - поскаржився Штеффен Бауер із пароплавства HGK Shipping.

Брак персоналу в галузі настільки великий, що вантажним суднам періодично доводиться переривати рейс, оскільки співробітникам згідно із законом передбачено відпочинок, або тому, що не вдалося набрати змінний екіпаж, зазначив на церемонії відкриття центру в Дуйсбурзі Єнс Шванен (Jens Schwanen), виконавчий директор Федерального об'єднання німецького річкового судноплавства BDB.

Команди віддавати і виконувати можна тепер не на капітанському містку, а у звичайному офісі Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Проблема в тому, що річкове судноплавство здається молодому поколінню малопривабливим місцем роботи, пояснив Руперт Генн (Rupert Henn), керівник відділу автоматизованого судноводіння в інституті DST у Дуйсбурзі, який займається розробкою суднової техніки і транспортних систем. За його словами, типовий трудовий ритм у галузі - 14 днів на судні з довгим робочим днем, потім 14 днів відпочинку, а "молодих людей це часто не влаштовує, вони хочуть впорядкованої роботи, вечорами бути з сім'єю або спілкуватися з друзями".

Дистанційне керування дасть змогу зробити роботу капітана схожою на офісну - і водночас значно підвищити продуктивність праці, знизивши витрати на річкові вантажоперевезення, розповів журналістам Марк Гольштайн (Marc Holstein), який очолює представництво компанії Seafar у Німеччині. "Наразі, - зауважив він, - на судні під час рейсу перебувають, як правило, два судноводії і ще два-три члени екіпажу, і всі вони оплачуються під час стояння в портах".

Автономні судна випередять безпілотні автомобілі

Після завершення пробної фази наприкінці нинішнього року на суднах, що беруть участь у проєкті, планують залишити тільки одного капітана. На час відпочинку або сну він передаватиме управління колезі, що сидить у Дуйсбурзі, а під час перебування в порту той не простоюватиме, а працюватиме з іншими суднами, пояснив Гольштайн.

На суднах, що беруть участь у проєкті автономного судноводіння на Рейні, компанія Seafar встановила понад 20 відеокамер Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Він з гордістю перерахував ту техніку, яку його фірма встановлює на призначених для безпілотного судноводіння річкових суднах: приблизно 20 відеокамер, радари, лазери, антени спереду та ззаду, щоб контакт із центром управління не переривався ні на секунду навіть під час проходження під мостом, підключення до трьох діючих у Німеччині мереж мобільного зв'язку.

Читайте також: Військовий підводний човен на Рейні - чи можливе таке?

Руперт Генн з інституту DST вважає, що в судноплавстві безпілотне управління вдасться pfпровадити значно швидше, ніж на автомобільному транспорті: "Під час вуличного руху система має реагувати за мілісекунди, у річковому судноплавстві в нас хоча б є кілька секунд". Тим паче, що на річці значно нижча ймовірність непередбачених ситуацій, ніж у жвавому центрі великого міста.

Автопілот та інтернет - дві ознаки "розумного" автомобіля To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video