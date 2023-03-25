Військовий підводний човен на Рейні - чи можливе таке?

У травні цього року на Рейні можна буде побачити 50-метровий дизельний човен. Де саме, коли і чому?

Якщо все піде за планом, жителі Кельна зможуть стати свідками цього унікального транспортного проєкту 12 травня, Майнца - 14 травня, Мангейма - 16 травня… Свій 600-кілометровий шлях Рейном списаний підводний човен U17 німецьких ВМС почне з Нідерландів, де Рейн впадає в Північне море. Сюди його буде доставлено на спеціальному понтоні з Кіля на балтійському узбережжі 100-кілометровим судноплавним Кільським каналом (Nord-Ostsee-Kanal). Перша фотографія саме зроблена під час буксирування човна на верф у цьому німецькому портовому місті.

Початися все має 28 квітня - після багатьох місяців погоджень та підготовчих робіт. Навіть самі організатори, які багато чого бачили, кажуть, що нині йдеться про завдання на межі можливого.

Останній маршрут U17

Новий експонат призначений для Музею техніки в Зінсгаймі (Technik-Museum Sinsheim), проте проміжною метою на шляху стане Музей техніки у Шпаєрі (Technik-Museum Speyer). Обидва створені та управляються клубом любителів автомобільної та технічної історії Auto & Technik Museum, що має найбільшу приватну технічну колекцію в Європі.

Понтон з човном U17 на Рейні в Шпаєрі - ілюстрація до проєкту Фото: Technik Museen Sinnesheim Speyer

Шпаєр розташований на Рейні в Рейнланд-Пфальці, Зінсхайм знаходиться приблизно в сорока кілометрах посеред пагорбів і виноградників регіону Крайхгау в Баден-Вюртемберг. Останній етап у Зінсгайм підводному човні доведеться зробити по суші на автомобільній платформі, але про цей другий етап говорити рано - терміни поки що невідомі.

У Шпайєрі фахівці музею повинні будуть провести підготовку човна для використання у якості експонату, що займе деякий час. Тут є майстерня, де це можна зробити. Вже зараз, до початку транспортування, на верфі в Кілі здійснили демонтаж озброєння та видалили матеріали, небезпечні для довкілля. У самому Шпайєрі вже є власний музейний підводний човен - U9 класу 205, побудований в 1967 році. Субмарина була доставлена сюди теж Рейном з Роттердама на понтоні в 1993 році.

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Через Атлантику після війни

Чому історико-технічне товариство виявило інтерес до U17 - чому цей човен заслуговує на місце в експозиції? Дизельний корабель класу 206 (206A) водотоннажністю 500 тонн був переданий ВМС ФРН у 1972 році і використовувався до 2010 року. Потім перебував на зберіганні на одній із морських баз, чекаючи на утилізацію. Загалом у Німеччині було випущено три десятки кораблів цього класу, на яких пройшли службу кілька поколінь німецьких моряків.

Довжина та висота човна у легкових автомобілях та житлових будинках - одинадцять з половиною та півтора Фото: Technik Museen Sinsheim Speyer

Екіпаж човна складав близько двох десятків людей. Довжина корабля - 48,6 метра, ширина корпусу - 4,6 метра. Максимальна глибина занурення під воду - 100 метрів. Максимальна тривалість походу - 30 днів. Максимальна швидкість під водою - 17 вузлів.

У 1997 році U17 став одним із двох німецьких підводних човнів, які вперше після закінчення Другої світової війни перетнули Атлантичний океан. U17 та U26 взяли тоді участь у міжнародних морських навчаннях у Карибському морі або біля східного узбережжя США.

Під час цього походу U17, відвідавши Балтімор, став першим німецьким підводним човном, який зайшов до американського порту після 1916 року. Останнім тоді був німецький торговий підводний човен "Дойчланд" ("Deutschland"), побудований під час Першої світової війни для обходу британської блокади - здійснення морських вантажних перевезень між Німецькою імперією та США.

Рішення передати човен до музею було ухвалено у 2017 році тодішнім міністром оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen). "Було б шкода, якби вона пішла на металобрухт", - наголосив голова музейного товариства Герман Лайєр (Hermann Layher). Особливе схвалення це рішення викликало серед колишніх моряків-підводників U17, ветеранський союз яких здійснюватиме шефство над цим експонатом.

Попередні проєкти

Останній раз спостерігати за транспортуванням незвичайного великогабаритного експонату Рейном можна було півтора десятки років тому - у 2008 році, коли до Шпаєра доставили один із прототипів радянського космічного корабля "Буран" БТС-002 - літак-аналог, створений свого часу для відпрацювання процедури посадки Бурану на Землю.

Транспортування "Бурану" у 2008 році Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

У 2002 році по Рейну в Шпаєр привезли тутешній Boeing 747. У 2003 році цією річкою частину свого шляху в Зінсгайм пройшов надзвуковий пасажирський літак "Конкорд" компанії Air France, який здійснив свою останню посадку в аеропорту Карлсруе/Баден-Баден.

Транспортування "Конкорду" у 2003 році Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

До річкового порту Шпайєра понтон має прибути 16 травня. Перевантаження на автомобільні платформи для подальшого транспортування на територію місцевого музею триватиме кілька днів. Вона запланована на 21 травня.