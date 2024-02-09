Карнавал у Кельні. Дійові особи та традиції

"П'ята пора року" в Кельні розпочинається в Бабин четвер, досягає апогею в Скажений понеділок і закінчується в Попільну середу.

Карнавальний сезон у Кельні традиційно починається 11 листопада і досягає своєї кульмінації перед самісіньким початком Великого посту. У 2024 році вуличний карнавал стартував у німецьких містах 8 лютого. Як усе це зазвичай відбувається.

Скажений понеділок

Жителі Кельна та околиць із нетерпінням чекають на прихід "п'ятої пори року": готуються, шиють костюми, репетирують, беруть уроки верхової їзди. У кульмінаційний день вуличного карнавалу гасло "D'r Zoch kütt!", що вигукується місцевою говіркою, посувається містом зі швидкістю блазнівської процесії, означаючи її швидке наближення. Поглянути на неї збирається понад мільйон глядачів.

Головна дія припадає на так званий Скажений понеділок (Rosenmontag, він же - "божевільний" або "шалений") - понеділок перед початком Великого посту. У 2024 році - 12 лютого. У Рейнській області це - офіційний вихідний, але багато хто встає набагато раніше, ніж у трудові будні. За багато годин до початку ходи її учасники за повного параду зазвичай збираються на перекритих із цієї нагоди вуличках Південного міста (Südstadt).

Гвардійці принца перед початком ходи в Скажений понеділок (2020 рік) Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Бабин четвер

Вуличний карнавал починається в так званий Бабин четвер (Wieverfastelovend). У 2024 році - 8 лютого. "Повсталі" жінки штурмують цього дня ратушу і беруть владу у свої руки. Озброєні ножицями, вони підрізають чоловікам краватки й лізуть цілуватися, вигукуючи: "Bützchen!" Попереду - п'ять діб гулянь безперервно, до ночі на Попільну середу.

Учасниці святкування Бабиного четверга в Кельні в 2024 році Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Верхи, на возах і пішки

Карнавал - це світ у собі із власними законами й порядком. Хода в карнавальний понеділок має свою логіку, підкоряється суворій блазнівській субординації. У ній беруть участь традиційні карнавальні корпуси й кумедні гвардії, виповнені цукерками польові кухні й бутафорські аптекарські вози, оркестри й танцювальні гурти, розкішні карети карнавальної еліти й почесних гостей.

У ході традиційно беруть участь члени карнавальних спільнот на конях Фото: picture-alliance/Flashpic/J. Krick

Вояки та пруссаки

Карнавальні гвардії зародилися як пародія на прусську армію і військову муштру, коли Кельн у XIX столітті втратив свою незалежність, опинившись у складі Прусського королівства. Свого роду громадянський протест. Їх відрізняють за кольором уніформи, а називають на честь міських кельнських солдатів - Funken, які протягом століть охороняли ворота цього колись вільного імперського міста.

Члени карнавальних гвардій у Кельні (архівні фото) Фото: DW/Maksim Nelioubin

Солдатський номер

Особливий захват публіки викликає ритуал, який демонструють піші гвардійці, на цьому знімку - під час одного зі святкових засідань. Солдати, стоячи один до одного спиною, труться "випнутими задочками", як і перекладається назва цього танцю з місцевого кельнського діалекту - Stippeföttchen-Tanz.

Червоні гвардійці виконують свій традиційний танець під час телевізійного засідання Першого каналу (ARD-Fernsehsitzung) у 2020 році Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/picture alliance

Талісмани, що танцюють

У традиційних карнавальних гвардіях особлива роль приділяється головній танцювальній парі, яка виступає із запаморочливою програмою на різних засіданнях під час сесії. Дівчат у таких парах називають пестливо танцівливими Марійками (Tanzmariechen), а їхніх кавалерів - просто танцівливими офіцерами (Tanzoffizier). Вони могли б сміливо взяти участь у будь-якому чемпіонаті зі спортивних танців.

Виступ танцювальної пари та делегації Почесної гвардії (Ehrengarde) на карнавальному засіданні футбольного клубу "Кельн" (1. FC Köln) у 2020 році Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance

Сатира і гумор

Обов'язкова частина карнавальної програми в "скажений понеділок" - вози із сатиричними композиціями з пап'є-маше. Перепадає майже кожному політику й діячеві. Серед постійних об'єктів карнавальної сатири - канцлер, глави іноземних держав і урядів, німецькі федеральні, регіональні та місцеві політики. Вози завжди привертають увагу преси та громадськості, часто стають темою обговорень, коментарів і суперечок.

Путін і Сі Цзіньпін - цього року головні антигерої політичної сатири на Кельнському карнавалі Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Блазенська статистика

У головній ході карнавального сезону в Кельні бере участь близько 12 тисяч осіб, а розтягується вона на шість кілометрів. Кельн пишається тим, що за цим показником він випереджає свого головного конкурента - сусідній Дюссельдорф, не кажучи вже про Бонн. Учасники традиційних гвардій простують у парадній уніформі, а глядачі виділяються в натовпі, хто на що гаразд. Фантазії немає меж.

Негода не спиняє затятих любителів карнавалу Фото: Oliver Berg/dpa

Кожен блазень дуріє по-своєму

"Jede Jeck es anders" - вчить давня кельнська мудрість місцевою говіркою. "Кожен блазень - особливий" або "Кожен блазень дуріє по-своєму". Так можна перекласти цей крилатий вислів. Jeck - блазень, клоун, ряджений.

Учасники-блазні на карнавалі в Кельні в 2024 році Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Блазнівський костюм можна купити вже готовий в одному зі спеціальних магазинів, але найцікавіші персонажі свята явно постаралися самі.

"Вівця" й "капуса" на Кельнському карнавалі Фото: DW/Maksim Nelioubin

Арлекін у Кельні

Серед традиційних карнавальних образів слід згадати ганчіркового клоуна (Lappenclown) - рейнську інтерпретацію італійського Арлекіна. Цей кельнський персонаж демонструє зв'язок між карнавалом на Рейні з Венецією. Кілька століть тому простолюд у Кельні не мав грошей на дороге блазнівське вбрання, тож вони вигадали собі цілком демократичний костюм з обрізків тканини.

Учасник карнавалу в традиційному костюмі Арлекіна Фото: DW/Maksim Nelioubin

Селянин і Діва

Скажений понеділок - найнасиченіший день карнавалу. Кожен виконує свою роль. Принц, Діва і Селянин - перші особи свята, що складають так званий тріумвірат (Dreigestirn). У ході вони йдуть, точніше, їдуть останніми. Його Смачність (Seine Deftigkeit) Селянин (Der Bauer) ділить віз із Дівою (Die Jungfrau). Він символізує силу Кельна - здатність постояти за себе. Шапку прикрашають 125 павиних пір'їн.

Роль Діви в Кельні виконують чоловіки. Її Чарівність (Ihre Lieblichkeit) Кельнська Діва символізує материнське начало, а костюм нагадує про римську імператрицю Агрипину Молодшу, яку вважають засновницею Кельна. Золота корона схожа на фортечну вежу із зубцями й означає неприступність міста, надійність його укріплень.

Принц

Його Блискуче Навіженство (Seine Tollität) Принц Кельнський (Der Prinz) - головна репрезентативна особа всього цього буяння. Найпочесніший блазнівський обов'язок і пост, тобто роль, яку можна зіграти лише один раз у житті. Роль принца пов'язана з великими фінансовими витратами. Один лише костюм коштує до шести тисяч євро, не кажучи про необхідність піти з роботи в тривалу карнавальну відпустку.

Принс Саша (ц.), Діва Фріда (л.) і Селянин Вернер на Кельнському карнавалі 2024 року Фото: Rolf Vennenbernd/dpa

"Караван іде"...

"Караван іде далі, султана мучить спрага"... Приблизно так можна перекласти приспів однієї з найпопулярніших у Кельні блазнівських пісень: "Die Karawane zieht weiter... Dä Sultan hät Doosch!". Завзяті учасники карнавалу можуть підхопити її в будь-який момент - навіть уві сні серед глибокої ночі, не кажучи вже про ходу, коли ця та інші життєрадісні мелодії лунають у виконанні десятків оркестрів, які беруть участь у процесії.

Один з численних оркестрів карнавальних гвардій Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Напередодні

У карнавальну неділю за маршрутом головної понеділкової процесії, тобто за день до неї, проходить хода школярів і районних блазнівських спільнот - Schull- un Veedelszöch. Загалом у ній бере участь близько вісімдесяти груп. Спеціальна комісія оцінює костюми та оформлення. Дві найкращі групи наступного дня беруть участь у головній ході Скаженого понеділка.

Дитячий тріумвірат

Карнавалу в Кельні всі віки покірні, а карнавальний дух тут вбирається з молоком матері. У кожної блазнівської гвардії або корпусу є свої дитячі групи. Щосезону в місті також проголошують свій Дитячий тріумвірат. Єдина його відмінність від дорослої блазнівської трійці полягає в тому, що роль Діви в ньому виконує не молодий чоловік, а одна з юних мешканок Кельна.

Дитячий тріумвірат 2019 року в Кельні Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

"Хай живе Кельн!"

Діти грають у карнавал по-дорослому. Дорослі стають дітьми. Усі розуміють особливу карнавальну мову, найважливішу функцію в якій виконує традиційне привітання "Kölle Alaaf". Головне заняття глядачів карнавальної процесії - з завзяттям ловити букетики, шоколадки з емблемами блазнівських спільнот, інші солодощі та сувеніри, які щедро розкидають її учасники.

Глядачі вимагають

"Kamelle!", "Strüßje!" - за допомогою цих закликів карнавальна публіка вимагає щедріше кидати в її бік "метальний матеріал" (Wurfmaterial). Усі ці дари учасники ходи оплачують із власної кишені - у середньому по триста євро на кожного. На голови глядачів, у перевернуті парасольки, капелюхи, на балкони, у вікна, просто на асфальт у Скажений понеділок тільки в Кельні падає близько 150 тонн цукерок, 700 тисяч плиток шоколаду, тисячі весняних букетиків із гвоздик, троянд, тюльпанів або мімоз.

Для Кельна є час збирати цукерки й час розкидати цукерки Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Місця на балконі

За маршрутом ходи розставляють гостьові трибуни. На одних можна купити квитки, інші - корпоративні, що належать карнавальним спільнотам, фірмам, міським організаціям. Найкращі безплатні місця на тротуарах займають рано вранці. У власників балконів таких проблем немає. Вони можуть виспатися. Місце в ложі їм гарантоване.

Хто винен?

У божевільні дні й ночі "п'ятої пори року" блазнівський народ розважається, як може. З пивних заздалегідь виносять майже всі меблі, щоб їх не рознесли на друзки. Перед пивними вивішують набиті соломою опудала - Nubbel. В останню ніч карнавалу вони стануть свого роду цапами-відбувайлами. Опудала спалять, зваливши на них усі свої карнавальні гріхи. У Попілясту середу розпочнеться Великий піст.