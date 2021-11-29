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Рейнланд-Пфальц

Рейнланд-Пфальц – одна із 16 федеральних земель Німеччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рейнланд-Пфальц". Федеральна земля Рейнланд-Пфальц розташована на заході Німеччини. Столиця – місто Майнц. На території цієї федеральної землі проживає понад чотири мільйони осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer

На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer 29.11.2021

Завдяки комерційному успіху професора Угура Шахіна німецьке місто Майнц перетворюється на світовий центр у галузі онкології, а місцева та регіональна влада отримала можливість нарешті позбутися боргів.
Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців

Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців 21.08.2021

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що перші рейси з евакуйованими афганцями вже прибули на базу Рамштайн на заході Німеччини.
Що чекає на виноробів в Арській долині після катастрофи?

Що чекає на виноробів в Арській долині після катастрофи? 04.08.2021

Повінь у Німеччині зруйнувала цілі виноробні виробництва. У долині річки Ар стихія забрала людські життя, знищила обладнання та винні погреби.
Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят

Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят 03.08.2021

У інтернеті можна знайти фейкові новини про знайдені у постраждалому від повені регіоні 600 тіл загиблих дітей. DW розбиралося, як поширювалася ця та інша дезінформація.
У Німеччині перевірять дії місцевої влади перед руйнівною повінню

У Німеччині перевірять дії місцевої влади перед руйнівною повінню 31.07.2021

Влада округу Арвайлер, вочевидь, проігнорувала попередження земельного відомства про загрозу повені, пишуть ЗМІ. Події 14 липня будуть детально проаналізовані, заявив глава МВС землі Рейнланд-Пфальц.
Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки

Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки 28.07.2021

Німецькі страховики переглянули оцінку збитків від руйнівної повені на заході ФРН. Збитки можуть становити до 5,5 мільярда євро.
На заході Німеччини готуються до нових опадів цими днями

На заході Німеччини готуються до нових опадів цими днями 24.07.2021

Кризові штаби земель, що постраждали від катастрофічних повеней, розробляють плани порятунку і підтримки населення у разі нових опадів.

Наслідки повені у Німеччині: багато шкіл непридатні для навчання

Наслідки повені у Німеччині: багато шкіл непридатні для навчання 23.07.2021

Лише у районі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц 14 шкіл або зруйновані, або стали непридатними для навчання внаслідок пошкоджень. Шкільних літніх канікул для відновлення будівель недостатньо.

Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 175

Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 175 22.07.2021

Лише в федеральній землі Рейнланд-Пфальц в результаті повені загинули 128 осіб, 155 людей вважаються зниклими безвісти. Північний Рейн-Вестфалія затвердила програму термінової допомоги на 200 мільйонів євро.
Повінь у Німеччині: чому не всюди спрацювала система раннього оповіщення

Повінь у Німеччині: чому не всюди спрацювала система раннього оповіщення 20.07.2021

Після масштабної повені в Німеччині постало питання, чи потрібно було наполегливіше застерігати населення у зоні катастрофи про небезпеку. Репортаж DW із постраждалого містечка Зінцига.
Перші оцінки збитків від повеней у Німеччині

Перші оцінки збитків від повеней у Німеччині 20.07.2021

Тільки у транспортній сфері Німеччини збитки становлять, за попередніми оцінками, близько 2 мільярдів євро. Страхові компанії побоюються краху чинної системи страхування від природних катаклізмів.
Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео)

Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео) 20.07.2021

Німеччина оговтується від повеней, які вже назвали катастрофою століття. Вражає й солідарність людей. На території "Нюрбургрингу", де відбувалися заїзди "Формули-1", розмістили один з волонтерських центрів.

Повені на заході Німеччини: близько 170 людей вважають зниклими

Повені на заході Німеччини: близько 170 людей вважають зниклими 19.07.2021

Близько 170 зниклих і щонайменше 160 загиблих - трагічні наслідки повеней у Західній Німеччині. Кількість жертв може зростати, заявили в поліції міста Кобленц.

Німці і повінь століття: приголомшені лихом, натхненні взаємодопомогою (19.07.2021) 19.07.2021

Німеччина оговтується від руйнівних повеней, які вже назвали тут катастрофою століття. Вражає не лише це, а й солідарність незнайомих людей, які приїжджають допомогти.

Місця катастрофи в Німеччині: до і після повені

Місця катастрофи в Німеччині: до і після повені 19.07.2021

Катастрофічні повені на заході Німеччини забрали багато життів на залишили по собі значні руйнування будинків та інфраструктури. Зрозуміти масштаби катастрофи допомагають фото, зроблені до і після негоди.
Катастрофічні повені в Німеччині: число загиблих зростає

Катастрофічні повені в Німеччині: число загиблих зростає 19.07.2021

Тільки в федеральній землі Рейнланд-Пфальц унаслідок сильних повеней загинули щонайменше 117 людей. Влада припускає, що це число жертв не остаточне.

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