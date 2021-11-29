Рейнланд-Пфальц – одна із 16 федеральних земель Німеччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рейнланд-Пфальц". Федеральна земля Рейнланд-Пфальц розташована на заході Німеччини. Столиця – місто Майнц. На території цієї федеральної землі проживає понад чотири мільйони осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.