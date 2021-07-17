На заході Німеччини готуються до нових опадів цими днями

Кризові штаби земель Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц розробляють план дій у разі прогнозованих синоптиками дощів у ці вихідні, 24 та 25 липня. Опади у регіонах, які минулого тижня постраждали від повеней внаслідок потужних злив, передбачає Німецька метеорологічна служба.

За словами міністра внутрішніх справ Рейнланд-Пфальца Роґера Левенца (Roger Lewentz), для населення підготовані укриття у безпечних місцях. МВС Північного Рейну-Вестфалії розпорядилося, що поліція та пожежники мають перебувати у стані підвищеної готовності.

30 тисяч людей без електрики і питної води

Близько 30 тисяч людей у західно-німецьких регіонах, які постраждали від повені, досі позбавлені доступу до електрики та питної води. Про це повідомила вранці 24 липня в ефірі німецьких телеканалів RTL і ntv Сабіне Лакнер (Sabine Lackner), заступниця керівника німецької Служби технічної допомоги THW.

За її словами, співробітники THW, а також волонтери на місцях зайняті першочергово підготовкою умов для повернення людей у вимушено залишені ними будинки. Фахівці перевіряють на безпеку для життя вцілілі будівлі, наявність в них газу, електрики та води, а також функціонування каналізації.

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За останніми даними, число жертв повені збільшилось до 179: у Північному Рейні-Вестфалії загинули 47 людей, у Рейнланд-Пфальці - 132.