У Німеччині зріс рівень автомобілізації

Дані Федерального статистичного відомства (Destatis) засвідчили зростання рівня автомобілізації в Німеччині. Згідно з оприлюдненими в вівторок, 8 жовтня, підрахунками статистів, станом на 1 січня 2024 року показник автомобілізації в ФРН становив 580 автомобілів на 1000 жителів країни. Роком раніше цей показник становив 578 автомобілів.

Істотні відмінності щодо кількості автомобілістів у різних землях

Утім, в самій ФРН панують досить істотні відмінності щодо рівня автомобілізації, на що впливає насамперед наявність або відсутність розвинутої мережі громадського транспорту, пише агенція AFP. Так, найвищий показник автомобілізації зафіксовано в землі Саар - 655 автомобілів на тисячу жителів, за нею йдуть Рейнланд-Пфальц (630 автомобілів) і Баварія (623 автомобілі).

Найнижча насиченість автомобілями була натомість в містах Берлін (329 автомобілів на тисячу жителів), Гамбург (426) і Бремен (435), що пов'язано з наявністю там добре розвиненої мережі громадського транспорту. Показово, що порівняно з 2014 року показник автомобілізації зріс у всіх федеральних землях, окрім Берліна - 10 років тому цей показник становив у німецькій столиці 337 автомобілів на тисячу осіб.

Рекордна кількість автівок у ФРН

Водночас на початок поточного року було зафіксовано 49,1 мільйона автомобілів, що стало новим рекордним показником. За даними відомства, 2,9 відсотка автомобілів були суто електромобілями. Ще рік тому цей показник становив 2,1 відсотка.

У середньому німецький автомобіль минулого року проїхав 12 320 кілометрів, що на 150 кілометрів менше, ніж рік тому, передає dpa. Вік автомобілів, зареєстрованих у Німеччині, зараз в середньому становить 10,3 року.

Нагадаємо, з 1 жовтня цього року в ФРН набули чинності правила для реєстрації авто українських біженців.

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