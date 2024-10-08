  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЕкономікаНімеччина

У Німеччині зріс рівень автомобілізації

Валерій Сааков
8 жовтня 2024 р.

Попри економічну рецесію у ФРН побільшало автомобілів, а також зріс рівень автомобілізації загалом, кажуть у Федеральному статистичному відомстві.

https://p.dw.com/p/4lXJb
Автомобілі в Німеччині
У ФРН зареєстрували рекордну кількість автівок на тисячу жителівФото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Дані Федерального статистичного відомства (Destatis) засвідчили зростання рівня автомобілізації в Німеччині. Згідно з оприлюдненими в вівторок, 8 жовтня, підрахунками статистів, станом на 1 січня 2024 року показник автомобілізації в ФРН становив 580 автомобілів на 1000 жителів країни. Роком раніше цей показник становив 578 автомобілів.

Істотні відмінності щодо кількості автомобілістів у різних землях

Утім, в самій ФРН панують досить істотні відмінності щодо рівня автомобілізації, на що впливає насамперед наявність або відсутність розвинутої мережі громадського транспорту, пише агенція AFP. Так, найвищий показник автомобілізації зафіксовано в землі Саар - 655 автомобілів на тисячу жителів, за нею йдуть Рейнланд-Пфальц (630 автомобілів) і Баварія (623 автомобілі).

Найнижча насиченість автомобілями була натомість в містах Берлін (329 автомобілів на тисячу жителів), Гамбург (426) і Бремен (435), що пов'язано з наявністю там добре розвиненої мережі громадського транспорту. Показово, що порівняно з 2014 року показник автомобілізації зріс у всіх федеральних землях, окрім Берліна - 10 років тому цей показник становив у німецькій столиці 337 автомобілів на тисячу осіб. 

Рекордна кількість автівок у ФРН

Водночас на початок поточного року було зафіксовано 49,1 мільйона автомобілів, що стало новим рекордним показником. За даними відомства, 2,9 відсотка автомобілів були суто електромобілями. Ще рік тому цей показник становив 2,1 відсотка.

У середньому німецький автомобіль минулого року проїхав 12 320 кілометрів, що на 150 кілометрів менше, ніж рік тому, передає dpa. Вік автомобілів, зареєстрованих у Німеччині, зараз в середньому становить 10,3 року.

Нагадаємо, з 1 жовтня цього року в ФРН набули чинності правила для реєстрації авто українських біженців.

Читайте також: Як переоформити автомобіль у Німеччині біженцям з України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зловмисник у масці під час пограбування в автомобілі (фотоілюстрація)

Де в Німеччині найчастіше крадуть автомобілі

Де в Німеччині найчастіше крадуть автомобілі

У Німеччині зросла кількість крадіжок транспортних засобів. У яких німецьких містах найвищий ризик для автовласників, а де ситуація з крадіжками авто спокійніша? Німецький союз страховиків представив новий звіт.
Злочинність16 вересня 2024 р.
Віцеканцлер - міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек на заводі Volkswagen у Емдені, 20 вересня 2024 року

Віцеканцлер ФРН: Volkswagen має вирішити свої проблеми сам

Віцеканцлер ФРН: Volkswagen має вирішити свої проблеми сам

Роберт Габек відвідав завод Volkswagen в Емдені і поговорив з представниками профспілки IG Metall, які вимагають не допустити звільнень, що очікуються.
Економіка20 вересня 2024 р.
Протести колективу заводу VW у Вольфсбургу

"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза Volkswagen

"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза Volkswagen

Поки в німецькому Брауншвейгу триває процес проти ексглави Volkswagen щодо розслідування дизельного скандалу навколо VW, для концерну знову настали тяжкі часи.
Економіка4 вересня 2024 р.
Більше публікацій