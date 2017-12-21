Реакція світу на "угоду століття" Трампа: від схвалення до "жаху"

План США з близькосхідного врегулювання, відомий як "угода століття", викликав неоднозначні реакції в світі: керівництво деяких країн підтримало американську ініціативу, проте низка інших держав виступила з різкою критикою плану.

Так, голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас назвав мирний план щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту президента США Дональда Трампа неприйнятним і таким, що порушує міжнародне право. "Ми категорично відкидаємо цю угоду, ми говорили про це раніше, і наша позиція не змінилася", - цитує Аббаса агенція "Інтерфакс" у вівторок, 28 січня.

Він додав, що за жодних обставин не відмовиться від вимоги зробити Єрусалим столицею Палестини. Водночас Аббас зауважив, що готовий обговорювати з Ізраїлем врегулювання конфлікту. Утім, це можливо лише за умови посередництва ЄС, США, ООН і Росії, а не тільки Сполучених Штатів, наголосив він.

План Трампа розкритикували у Туреччині, Ірані і Катарі

До критики плану американського президента приєдналися інші мусульманські країни. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав цей план "жахом для регіону і всього світу".

У Лізі арабських держав вказали, що перша оцінка пропозиції Вашингтона вказує на порушення прав палестинців, але додали, що продовжать вивчати план і "готові до будь-яких серйозних зусиль для досягнення миру".

У МЗС Катару наголосили на дотриманні прав палестинців і встановленні кордонів між Ізраїлем і Палестиною в межах 1967 року.

Тим часом у МЗС Туреччини переконані, що цей план не має шансів на успіх. У турецькому міністерстві назвали ініціативу Трампа "мертвонародженою" і попередили, що не допустять кроків, які б "узаконили ізраїльську окупацію" палестинських територій.

Критика всередині США

12 сенаторів опублікували лист до Трампа, у якому вони висловили свою стурбованість його пропозиціями. "Одностороннє схвалення Вашингтоном суверенітету Ізраїлю на всій території Єрусалиму, над усіма ізраїльськими поселеннями на Західному березі і в долині річки Йордан гарантує палестинське неприйняття (плану - Ред.) і прокладає шлях для повної або часткової анексії Ізраїлем Західного берега ріки Йордан", - йдеться у листі.

Місто розбрату - історія Єрусалима Місто Давида Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

Місто розбрату - історія Єрусалима Перше руйнування Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

Місто розбрату - історія Єрусалима Римське та візантійське панування Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.

Місто розбрату - історія Єрусалима Завоювання арабами Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

Місто розбрату - історія Єрусалима Епоха Хрестових походів Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

Місто розбрату - історія Єрусалима Османи та британці Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

Місто розбрату - історія Єрусалима Розділене місто Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

Місто розбрату - історія Єрусалима Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю 1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

Місто розбрату - історія Єрусалима Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

Місто розбрату - історія Єрусалима Остаточний статус і досі не визначений Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну. Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков



Сенатори наголошують, що "такий розвиток подій призвів би до ігнорування міжнародного права" та підірвав би політику США, зокрема, щодо анексії Криму Росією.

Про дотримання кордонів 1967 року наполягають і в ООН, а запропонований США план відходить від цих кордонів, наголосили в організації.

"Група підтримки" плану Трампа

Натомість прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що це "чудовий план для Ізраїлю і для світу". Він додав, що погодився розпочати переговори з палестинцями на основі американських пропозицій. Нетаньяху припускає, що втілення плану може допомогти Ізраїлю поліпшити відносини з мусульманськими країнами.

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб висловив надію, що запропонований США план може дати обом сторонам можливість для "кращого майбутнього".

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що американська пропозиція "надасть нового імпульсу близькосхідному мирному процесу, який занадто довго перебував у глухому куті".

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У свою чергу, Саудівська Аравія "високо оцінила" план Трампа та закликала сторони до прямих переговорів під егідою США.

Париж та Брюссель обережні в оцінках

Своєю чергою у Франції заявили, що вітають зусилля Дональда Трампа з мирного врегулювання, і додали, що найближчим часом вивчатимуть запропонований план американського президента.

У Євросоюзі в ініціативі Трампа побачили можливість перезапуску переговорів між Ізраїлем і Палестиною, йдеться у заяві представника ЄС з питань безпекової політики Жозепа Борреля. Він пообіцяв, що Брюссель проаналізує та оцінить запропонований план.

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп представив свій мирний план щодо врегулювання багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестинськими територіями. На презентації були лідери Ізраїлю, натомість палестинських політиків не було.

У своєму плані Трамп пропонує створити повноцінну палестинську державу. Мирний план також включає мапу, на якій вказані точні кордони можливої держави. Утім, запропонований кордон відрізняється від встановленого у 1967 році, бо "США і Ізраїль не вважають за правильне орієнтуватися на кордони 1967 року".

Крім того, план передбачає роззброєння палестинського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, і створення повністю демілітаризованої палестинської країни. За словами Трампа, запропонований ним план є "останньою можливістю" для палестинців.