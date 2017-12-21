Реакція світу на "угоду століття" Трампа: від схвалення до "жаху"

Реакції на запропонований мирний план Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту розділилися. У ЄС пообіцяли його вивчити, а в Палестині та Ірані - розкритикували.
План США з близькосхідного врегулювання, відомий як "угода століття", викликав неоднозначні реакції в світі: керівництво деяких країн підтримало американську ініціативу, проте низка інших держав виступила з різкою критикою плану.
Так, голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас назвав мирний план щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту президента США Дональда Трампа неприйнятним і таким, що порушує міжнародне право. "Ми категорично відкидаємо цю угоду, ми говорили про це раніше, і наша позиція не змінилася", - цитує Аббаса агенція "Інтерфакс" у вівторок, 28 січня.
Він додав, що за жодних обставин не відмовиться від вимоги зробити Єрусалим столицею Палестини. Водночас Аббас зауважив, що готовий обговорювати з Ізраїлем врегулювання конфлікту. Утім, це можливо лише за умови посередництва ЄС, США, ООН і Росії, а не тільки Сполучених Штатів, наголосив він.
План Трампа розкритикували у Туреччині, Ірані і Катарі
До критики плану американського президента приєдналися інші мусульманські країни. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав цей план "жахом для регіону і всього світу".
У Лізі арабських держав вказали, що перша оцінка пропозиції Вашингтона вказує на порушення прав палестинців, але додали, що продовжать вивчати план і "готові до будь-яких серйозних зусиль для досягнення миру".
У МЗС Катару наголосили на дотриманні прав палестинців і встановленні кордонів між Ізраїлем і Палестиною в межах 1967 року.
Тим часом у МЗС Туреччини переконані, що цей план не має шансів на успіх. У турецькому міністерстві назвали ініціативу Трампа "мертвонародженою" і попередили, що не допустять кроків, які б "узаконили ізраїльську окупацію" палестинських територій.
Критика всередині США
12 сенаторів опублікували лист до Трампа, у якому вони висловили свою стурбованість його пропозиціями. "Одностороннє схвалення Вашингтоном суверенітету Ізраїлю на всій території Єрусалиму, над усіма ізраїльськими поселеннями на Західному березі і в долині річки Йордан гарантує палестинське неприйняття (плану - Ред.) і прокладає шлях для повної або часткової анексії Ізраїлем Західного берега ріки Йордан", - йдеться у листі.
Сенатори наголошують, що "такий розвиток подій призвів би до ігнорування міжнародного права" та підірвав би політику США, зокрема, щодо анексії Криму Росією.
Про дотримання кордонів 1967 року наполягають і в ООН, а запропонований США план відходить від цих кордонів, наголосили в організації.
"Група підтримки" плану Трампа
Натомість прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що це "чудовий план для Ізраїлю і для світу". Він додав, що погодився розпочати переговори з палестинцями на основі американських пропозицій. Нетаньяху припускає, що втілення плану може допомогти Ізраїлю поліпшити відносини з мусульманськими країнами.
Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб висловив надію, що запропонований США план може дати обом сторонам можливість для "кращого майбутнього".
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що американська пропозиція "надасть нового імпульсу близькосхідному мирному процесу, який занадто довго перебував у глухому куті".
У свою чергу, Саудівська Аравія "високо оцінила" план Трампа та закликала сторони до прямих переговорів під егідою США.
Париж та Брюссель обережні в оцінках
Своєю чергою у Франції заявили, що вітають зусилля Дональда Трампа з мирного врегулювання, і додали, що найближчим часом вивчатимуть запропонований план американського президента.
У Євросоюзі в ініціативі Трампа побачили можливість перезапуску переговорів між Ізраїлем і Палестиною, йдеться у заяві представника ЄС з питань безпекової політики Жозепа Борреля. Він пообіцяв, що Брюссель проаналізує та оцінить запропонований план.
Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп представив свій мирний план щодо врегулювання багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестинськими територіями. На презентації були лідери Ізраїлю, натомість палестинських політиків не було.
У своєму плані Трамп пропонує створити повноцінну палестинську державу. Мирний план також включає мапу, на якій вказані точні кордони можливої держави. Утім, запропонований кордон відрізняється від встановленого у 1967 році, бо "США і Ізраїль не вважають за правильне орієнтуватися на кордони 1967 року".
Крім того, план передбачає роззброєння палестинського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, і створення повністю демілітаризованої палестинської країни. За словами Трампа, запропонований ним план є "останньою можливістю" для палестинців.