 Прем′єр Ізраїлю Нетаньяху першим у країні отримав щеплення від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Новини

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху першим у країні отримав щеплення від COVID-19

Біньямін Нетаньяху закликав мешканців Ізраїлю робити щеплення від коронавірусу. Масова вакцинація почнеться у неділю.

Біньямін Нетаньяху вакцинувався від коронавірусу

Біньямін Нетаньяху вакцинувався від коронавірусу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у суботу, 19 грудня, став першою людиною у країні, якій зробили щеплення від коронавірусу. Кампанія з масової вакцинації в Ізраїлі почнеться у неділю, 20 грудня.

"Це - дуже зворушливий момент", - сказав Нетаньяху, додавши, що незабаром підприємства зможуть відновити роботу, а люди зможуть працювати, як раніше, передає агенція dpa. 

71-річний Нетаньяху, який назвав спалах коронавірусу "найтяжчою пандемією, з якою стикалося людство за останні 100 років", заявив, що хоче подати особистий приклад ізраїльській громадськості. За його словами, поява вакцин від компаній BioNTech та Pfizer, а також Moderna ознаменувало "початок кінця" пандемії. "Ми можемо вийти з цього разом", - сказав ізраїльський прем'єр.

Міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн також закликав мешканців країни до вакцинації: "Вакцина безпечна. Приходьте і робіть щеплення".

Ізраїльська кампанія з вакцинації "Підстав плече" була перенесена з 27 грудня на більш ранню дату. Першими щеплення мають отримати медичні працівники, люди похилого віку та їхні доглядачі. Перші дози вакцини надійшли до Ізраїлю тиждень тому. Влада планує робити по 60 тисяч щеплень на день.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 19 грудня в Ізраїлі інфікувалось коронавірусом 372,4 тисячі людей, померло від хвороби 3 070 осіб. 

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