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Президент України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "президент України".

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п'ять років. Одна й та сама особа не може обіймати посаду президента більше, ніж два строки поспіль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Помер перший президент України Леонід Кравчук

Помер перший президент України Леонід Кравчук 10.05.2022

Перший керівник незалежної України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя. У 2021 році він переніс коронавірусну інфекцію.
Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва - ЗМІ

Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва - ЗМІ 05.05.2022

Президент України провів телефонну розмову з лідером Німеччини та владнав попередню суперечку щодо візиту в Київ. Обидва Офіси президентів охарактеризували розмову як дружню.

Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца ображеною ковбасою

Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца "ображеною ковбасою" 03.05.2022

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу не варто ображатися і додав, що президент України Володимир Зеленський буде радий зустрітися з ним у Києві.
Зеленський вибачився за нахабну поведінку в іноземних парламентах

Зеленський вибачився за "нахабну" поведінку в іноземних парламентах 24.04.2022

Україна змогла згуртувати навколо себе країни Європи та весь світ, запевнив президент України Володимир Зеленський. Заради цього "іноді" доводилось поводитись "нахабно", визнав він.
Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають Премію ЗМІ за свободу

Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають "Премію ЗМІ за свободу" 21.04.2022

Нагорода, започаткована німецькою WMG, цього року присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Її володарями стануть президент України, лідер білоруської опозиції та російська журналістка.

Від шоумена до головнокомандувача: феномен Зеленського (19.04.2022) 19.04.2022

Рейтинги Володимира Зеленського сягнули небачених висот, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українського президента також підтримують за кордоном. Як Зеленському вдалося знову опинитися на піку популярності і як піар-успіх президента допомагає державі протистояти РФ?
Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну

Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну 17.04.2022

Володимир Зеленський закликав відвідати Україну президентів США та Франції Джо Байден та Еммануеля Макрона. "Щоб вони побачили все на власні очі", - сказав президент України в інтерв'ю CNN.
Зеленський: З початку війни загинуло від 2500 до 3000 військових

Зеленський: З початку війни загинуло від 2500 до 3000 військових 16.04.2022

Військові втрати України є у рази меншими, ніж російських загарбників, повідомив Володимир Зеленський. Цивільні ж втрати важко порахувати через часткову окупацію України, зазначив український президент.

Промови Зеленського: між політикою і емоціями

Промови Зеленського: між політикою і емоціями 15.04.2022

Президент України після нападу Росії став в очах Заходу іконою боротьби за свободу. Зеленський завоював симпатії емоційністю і прямолінійністю. Ці ж риси можуть зіграти з ним і злий жарт, застерігають експерти.
Зеленський запевняє, що не отримував запит щодо візиту Штайнмаєра

Зеленський запевняє, що не отримував запит щодо візиту Штайнмаєра 13.04.2022

Київ офіційно не отримував звернення від офісу президента Німеччини щодо його ймовірного візиту в Україну, повідомив Володимир Зеленський.

Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський

Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський 13.04.2022

Понад 500 тисяч українців примусово переміщені до РФ, заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Естонії. Він вкотре наголосив на необхідності ембарго на російські енергоносії.

Зеленський пропонує РФ обміняти Медведчука на полонених українців

Зеленський пропонує РФ обміняти Медведчука на полонених українців 12.04.2022

Медведчук підпадає під правила воєнного часу і тому може піти на обмін, заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський заявив про затримання Медведчука

Зеленський заявив про затримання Медведчука 12.04.2022

Як написав президент України, спецоперацію по затриманню Медведчука, який втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ, провели завдяки СБУ.
Зеленський: Російський військовий зґвалтував в Україні немовля

Зеленський: Російський військовий зґвалтував в Україні немовля 12.04.2022

Президент України Володимир Зеленський заявив про встановлення особи російського військового, який на тимчасово окупованій території України зґвалтував немовля.
Зеленський: Слід шукати миру на умовах України

Зеленський: Слід шукати миру на умовах України 10.04.2022

З огляду на значні жертви й втрати в нинішній війні "будь-який мир і на будь-яких умовах" українців не задовольнить, переконаний Володимир Зеленський.
ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата

ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата 08.04.2022

За словами президентки Єврокомісії, заповнення анкети буде прискореним і триватиме тижнями, а не роками. Президент України пообіцяв, впоратись за тиждень.
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