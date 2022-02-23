Президент України Зеленський звернувся до громадян Росії

Глава української держави Володимир Зеленський звернувся у ніч на четвер, 24 лютого, до громадян Росії. У своєму зверненні, оприлюдненому на ресурсах державного телеканалу "Дом", президент України застеріг росіян від вторгнення російських військ на українську територію. "Цей крок може бути початком великої війни на європейському континенті", - сказав Зеленський.

Президент України також наголосив на важливості міжнародного права та права країни на самовизначення. "Мова не про мир будь-якою ціною. Мова про мир і принципи. Про справедливість. Про міжнародне право. Про право на самовизначення. Право самим визначати своє майбутнє", - сказав Зеленський.

Він також заперечив тезу про те, що Україна начебто може становити загрозу для Росії. "Цього не було в минулому, немає зараз і не буде в майбутньому", - сказав президент України.

Зеленський зазначив, що від можливої війни між Україною та Росією найбільше постраждають "люди". Він також висловив упевненість в наявності в російському суспільстві тих, хто може не допустити війни. "Громадські діячі, журналісти, музиканти, актори, спортсмени, науковці, доктори, блогери, стендапери, тіктокери і багато інших людей. Звичайні люди", - пояснив український президент.

Звернення Зеленського пролунало на тлі загострення російсько-українського конфлікту після визнання Росією незалежності самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". Росія залишає за собою право вводити війська на контрольовані проросійськими сепаратистами території на Донбасі.