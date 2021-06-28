Праві популісти

Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

Масштаби пандемії COVID-19 є наслідком також і брехливої політики, вважає оглядач DW Родіон Еббіґгаузен. Він переконаний, що боротьба з коронавірусом буде успішною лише тоді, якщо вести її за допомогою фактів.