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Праві популісти

Праві популісти - прихильники правого популізму.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "праві популісти". До найвідоміших правих популістів у Європі належать нідерландський політик Геерт Вілдерс, французька політикиня Марін Ле Пен, німкеня Фрауке Петрі, угорець Віктор Орбан, британець Найджел Фарадж. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На тлі пандемії в Німеччині побільшало проявів антисемітизму

На тлі пандемії в Німеччині побільшало проявів антисемітизму 28.06.2021

Понад чверть інцидентів на ґрунті антисемітизму в Німеччині у 2020 році були прямо пов'язаними з пандемією COVID-19.
Вибори у Франції: правопопулісти програли - попередні дані

Вибори у Франції: правопопулісти програли - попередні дані 27.06.2021

У другому турі регіональних виборів у Франції партія правих популістів Марін Ле Пен "Національне об'єднання", за попередніми даними, не виграє в жодному регіоні.
Франція: чергова сходинка для Марін Ле Пен на шляху до президентства?

Франція: чергова сходинка для Марін Ле Пен на шляху до президентства? 19.06.2021

За десять місяців до президентських виборів у Франції Марін Ле Пен бореться за символічну перемогу на місцевих виборах. Ультраправі можуть уперше отримати контроль над цілим регіоном на південному сході країни.
Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах

Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах 17.03.2021

Згідно з оприлюдненим прогнозом, "Народна партія за свободу і демократію", яку очолює прем'єр-міністр Марк Рютте, здобуває найбільше мандатів у нижній палаті парламенту. Утім, Рютте не обійтися без союзників.
Правопопулістську партію Альтернатива для Німеччини візьмуть під нагляд

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" візьмуть під нагляд 03.03.2021

Правоохоронні органи зібрали численні дані щодо ймовірного порушення "Альтернативою для Німеччини" демократичних засад ФРН. Нагляду за депутатами від АдН поки не буде.
Угорщина та Польща заблокували бюджетний пакет ЄС

Угорщина та Польща заблокували бюджетний пакет ЄС 16.11.2020

Через суперечку навколо прив'язки отримання коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи.

Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда 02.04.2020

Масштаби пандемії COVID-19 є наслідком також і брехливої політики, вважає оглядач DW Родіон Еббіґгаузен. Він переконаний, що боротьба з коронавірусом буде успішною лише тоді, якщо вести її за допомогою фактів.
Коментар: Руйнування Дрездена, німецький президент Штайнмаєр та стійка демократія

Коментар: Руйнування Дрездена, німецький президент Штайнмаєр та стійка демократія 13.02.2020

Глава німецької держави Франк-Вальтер Штайнмаєр до 75 роковин бомбардувань Дрездена виступив із на диво актуальною промовою, вважає Єнс Турау.
Що сталося в Тюрингії і чому піднявся такий галас

Що сталося в Тюрингії і чому піднявся такий галас 07.02.2020

Призначення нового глави уряду в східнонімецькій Тюрингії завдяки голосам правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" викликало обурення по всій країні. Як же це сталося і чому піднявся такий галас?
Німецький скандал із крайньоправими як віддзеркалення європейського тренду

Німецький скандал із крайньоправими як віддзеркалення європейського тренду 07.02.2020

По всьому континенту крайньоправі популісти тепер позиціонують себе поважною політичною силою. Останній приклад у німецькій Тюрингії лише підтверджує цей тренд.
Коментар: Вибори прем'єр-міністра Тюрингії - ганьба для Німеччини

Коментар: Вибори прем'єр-міністра Тюрингії - ганьба для Німеччини 06.02.2020

Вперше в історії ФРН главу федеральної землі обирають за підтримки правопопулістської "Альтернатива для Німеччини". Це показує, що заслін проти правих популістів у Німеччині починає давати тріщини, вважає Інес Поль.
Бундестаг зняв імунітет з голови фракції Альтернатива для Німеччини

Бундестаг зняв імунітет з голови фракції "Альтернатива для Німеччини" 30.01.2020

У Бундестазі проголосували за зняття імунітету зі співголови фракції "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі Александера Ґауланда. Прокуратура підозрює його в ухилянні від сплати податків.
Український кум Путіна і його німецькі однодумці

Український кум Путіна і його німецькі однодумці 29.01.2020

Український політик Віктор Медведчук представив у Берліні свою ініціативу міжпарламентського діалогу країн "нормандського формату". У Бундестазі її розглянули і підтримали праві популісти.
Де в Європі закріпилися праві популісти

Де в Європі закріпилися праві популісти 03.12.2019

Хвиля успіху правих популістів в Європі подекуди поступово пішла на спад, а десь лише наростає. У яких країнах їм вдається закріпитись у політиці, а де перемоги виявилися швидкоплинними?
Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів

Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів 30.11.2019

На з'їзді правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" переобрали співголову Йорґа Мойтена. Іншим співголовою політичної сили обрано 44-річного Тіно Крупаллу.
Чому німецькі депутати більше не хочуть працювати ночами

Чому німецькі депутати більше не хочуть працювати ночами 29.11.2019

Для німецьких депутатів нічні засідання Бундестагу - звичайна справа. Та після того як двом депутатам стало погано прямо в залі, дебати, що відбуваються вночі, хочуть скасувати. Проти лише праві популісти з АдН.
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