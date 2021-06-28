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Праві популісти - прихильники правого популізму.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "праві популісти". До найвідоміших правих популістів у Європі належать нідерландський політик Геерт Вілдерс, французька політикиня Марін Ле Пен, німкеня Фрауке Петрі, угорець Віктор Орбан, британець Найджел Фарадж. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.