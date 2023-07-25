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Чи вистоїть "брандмауер" консерваторів у ФРН під тиском АдН?

Ілля Коваль
59 хв. тому

Лідер ХДС Фрідріх Мерц припустив співпрацю на комунальному рівні з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини". Після шквалу критики Мерц відмовився від своїх слів. Деталі - у DW.

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Абревіатури партій ХДС і АдН німецькою мовою
Слова Фрідріха Мерца (ХДС) про АдН викликали бурхливу дискусію у Німеччині. На фото: абревіатури партій ХДС і АдН німецькою мовоюФото: picture-alliance/dpa/ZB

Традиційні літні інтерв'ю лідерів німецьких політичних партій нечасто спричиняють бурхливі дебати у суспільстві. Але один вислів голови консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - партії, яка за часів перебування при владі Анґели Меркель (Angela Merkel) довгі роки входила до правлячої коаліції Німеччини, а тепер стала найбільшою опозиційною силою в Бундестазі, - викликав шквал критики.

Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) в інтерв'ю суспільно-правовій телерадіокомпанії ZDF у неділю, 23 липня, припустив співпрацю своєї партії з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН).

Співпраця із правопопулістами на комунальному рівні?

Мерц, щоправда, уточнив, що йдеться не про створення коаліцій у "законодавчих органах" на європейському, федеральному чи регіональному рівні, а про взаємодію у дрібніших комунальних структурах влади. "Якщо десь обирають ландрата (голову адміністрації округу. - Ред.) або бургомістра з АдН, ми маємо це прийняти. І, звісно, у комунальних парламентах потрібно шукати шляхи, як разом формувати місто, регіон чи район", - пояснив голова ХДС.

Слова Мерца пов'язані з нещодавніми успіхами правих популістів на місцевих виборах: в одному з невеликих міст у Саксонії-Ангальт представника АдН обрали бургомістром, а в Тюрингії інший представник цієї партії став головою адміністрації округу.

Проте висловлювання лідера ХДС не сподобалися більшості провідних політиків Німеччини, оскільки всі парламентські партії ФРН неодноразово наголошували на тому, що категорично відмовляються співпрацювати чи вступати в коаліцію з правими популістами.

Цю єдину позицію в Німеччині часто називають Brandmauer (дослівний переклад з німецької - вогнетривка стіна) - непереборною заслоною, вибудованою всіма політичними партіями на шляху можливої взаємодії з правими популістами.

"Порушення табу" та зміна курсу ХДС?

Представники партій, що входять до правлячої коаліції у ФРН, одностайно розкритикували Мерца. Генсек соціал-демократів Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) назвав слова лідера консерваторів "порушенням табу" і припустив, що голова ХДС націлився на зміну курсу партії, яку обґрунтовує "цілковито крихкою аргументацією". Співголова партії Зелених Рікарда Ланґ (Ricarda Lang) також вважає, що своїми висловлюваннями Фрідріх Мерц "помалу розбирає "брандмауер" ХДС проти союзу з правопопулістами.

Голова ХДС Фрідріх Мерц
Голова ХДС Фрідріх МерцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) із Вільної демократичної партії (ВДП), у свою чергу, застерігає: "Місцева політика - це колиска нашої демократії. Саме тут не можна допустити, щоб упала "брандмауер" від антидемократичної АдН".

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Лідер сестринської для ХДС партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) із Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) також відкинув будь-яку співпрацю з АдН "незалежно від політичного рівня". "Бо АдН є антидемократичною, правоекстремістською і розділяє наше суспільство. Вона несумісна з нашими цінностями", - переконаний баварський прем'єр.

Інші консерватори не підтримали Мерца

Не зрозуміли заяви Мерца навіть у лавах самої ХДС. Заступник голови Бундестагу Івонне Маґвас (Yvonne Magwas), яка входить до президії партії, написала у Twitter: "Чи то місцеві ради чи Бундестаг, праві радикали залишаються правими радикалами. Для християнських демократів праві радикали - завжди вороги!". Інший однопартієць Мерца бургомістр Берліна Кай Веґнер (Kai Wegner) також запевнив, що консерватори "не хочуть і не співпрацюватимуть із партією, бізнес-моделлю якої є ненависть, розкол і неприязнь".

Експерт ХДС із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) нагадав, що партія ухвалила рішення про заборону на співпрацю з АдН: "Той, хто хоче це змінити, повинен знайти для цього більшість на федеральній партійній конференції ХДС". Ще один відомий діяч цієї партії, прем'єр-міністр федеральної землі Гессен Борис Райн (Boris Rhein) додав, що в його регіоні заборона, як і раніше, чинна: "Для ХДС Гессена діє "брандмауер", ми з ними (з АдН. - Ред.) не співпрацюємо".

Норберт Реттґен
Норберт РеттґенФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

У 2020 році ХДС ухвалила документ під назвою "Наша позиція щодо Лівої партії та АдН", в якому зазначається: "Будь-який представник ХДС, який виступає за зближення або навіть співпрацю з АдН, повинен знати, що він або вона зближується з партією, яка свідомо терпить правий екстремізм, антисемітизм і расизм у своїх лавах". А двома роками раніше на партійному з'їзді консерваторів було вирішено відмовитися від "коаліцій та подібних форм співпраці" з АдН.

Партія "Альтернатива для Німеччини" у березні 2021 року отримала від Федерального відомства з охорони конституції (BfV) статус "підозрюваної у правоекстремістських устремліннях" і перебуває під наглядом цієї спецслужби. Правонаціоналістичне об'єднання АдН "Крило" було оголошено правоекстремістським офіційно. А у квітні 2023-го екстремістською організацією після чотирьох років спостереження BfV визнало і молодіжну організацію партії - "Молодіжну альтернативу". Водночас, згідно з новим опитуванням Deutschlandtrend, АдН має підтримку 20 відсотків виборців країни, посідаючи друге місце за популярністю. Лідер - ХДС із 28 відсотками.

Маркус Зедер (ліворуч) не згоден з Фрідріхом Мерцом щодо співпраці АдН
Маркус Зедер (ліворуч) не згоден з Фрідріхом Мерцом щодо співпраці АдНФото: Christof Stache/AFP/Getty Images

Мерц забрав свої слова про АдН?

Тим часом у АдН заявам Мерца зраділи. Лідер правих популістів Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) написав у Twitter: "Зараз падають перші камені з чорно-зеленої "брандмауер" (партійний колір ХДС - чорний. - Ред.). У землях та федеральному уряді ми разом зруйнуємо цю стіну".

Генсек ХДС Карстен Ліннеман (Carsten Linnemann) спробував пояснити, що хотів сказати Мерц. За його словами, голова партії визнає, що не можна співпрацювати з правопопулістами "не важливо на якому рівні", але "справедливо вказує на труднощі реалізації" цього принципу на місцях. "Адже якщо йдеться, наприклад, про новий дитячий садок, (будівництво якого обговорюється. - Ред.) у місцевому парламенті, ми не можемо голосувати проти лише тому, що за це голосує АдН", - вважає Ліннеман.

Нарешті, у понеділок, 24 липня, вирішив виправдатися за свої висловлювання і сам Фрідріх Мерц: "Ще раз уточню - і я ніколи не стверджував протилежного: позиція ХДС, як і раніше, дійсна. Співпраці між ХДС та АдН не буде, у тому числі на комунальному рівні".

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