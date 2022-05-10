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Правова держава - держава, в які усіх сферах життя визнається верховенство правового закону.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "правова держава". У правовій державі всі однаковою мірою відповідальні перед законом. Контроль здійснюється незалежними судами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як Лукашенку так довго вдається утримувати владу?
Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?