Правова держава

Польські бабусі виходять на протести за демократію

Вони називають себе "польськими бабусями" - але замість того, щоб в'язати гачком, вони виходять на демонстрації. Вони виступають за свободу ЗМІ та верховенство права, але зустрічають їх не завжди приязно.