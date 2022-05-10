Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Правова держава

Правова держава - держава, в які усіх сферах життя визнається верховенство правового закону.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "правова держава". У правовій державі всі однаковою мірою відповідальні перед законом. Контроль здійснюється незалежними судами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України?

Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України? 07.02.2022

Грузія вимагає від ФРН видати свого колишнього генерала, якого звинувачує у тортурах. Георгій Каландадзе стверджує, що справа сфабрикована і за запитом стоїть Кремль. DW спробувала розібратися у тому, що відбувається.
Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля?

Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля? 17.12.2021

Вирок за вбивство чеченця в Берліні ухвалено: громадянин Росії отримав довічний термін. Але засуджено також президента Володимира Путіна та російську державу, вважає Крістіан Ф. Тріппе.

Польща і Євросоюз: мільйон євро штрафу - щодня

Польща і Євросоюз: мільйон євро штрафу - щодня 28.10.2021

У суперечці з Польщею щодо дотримання засад правової держави Євросоюз тисне на Варшаву штрафами: мільйон євро на день. Чи змусить це поляків поступитися?
Польські бабусі виходять на протести за демократію

Польські бабусі виходять на протести за демократію 10.05.2021

Вони називають себе "польськими бабусями" - але замість того, щоб в'язати гачком, вони виходять на демонстрації. Вони виступають за свободу ЗМІ та верховенство права, але зустрічають їх не завжди приязно.
У Німеччині пояснили, чому в Україні та Молдові кульгає правосуддя

У Німеччині пояснили, чому в Україні та Молдові кульгає правосуддя 06.05.2021

В Україні та Молдові намагаються побудувати правову державу, але успіхів поки що мало. В чому причина? Фонд Бертельсманна в новому дослідженні звинувачує чинну систему, вказуючи і на помилки Заходу.
Польща та Угорщина хочуть уникнути санкцій з боку ЄС

Польща та Угорщина хочуть уникнути санкцій з боку ЄС 11.03.2021

Угорщина та Польща хочуть юридчними засобами уникнути можливих санкцій з боку Європейського Союзу за порушення принципів правової держави.
Коментар: Бюджет ЄС врятували, під загрозою опинилась правова держава

Коментар: Бюджет ЄС врятували, під загрозою опинилась правова держава 11.12.2020

Компроміс дозволив Анґелі Меркель побороти вето Польщі та Угорщини та врятувати таким чином бюджет ЄС. І хоч цей компроміс, може, й був необхідним, із політичної точки зору це була помилка, вважає Барбара Везель.
Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС

Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС 08.12.2020

Не існує унікальної польської версії правової держави, наголошують Лех Валенса, Александер Квасневський і Броніслав Коморовський.

Мери Варшави і Будапешта розкритикували ветування бюджету ЄС

Мери Варшави і Будапешта розкритикували ветування бюджету ЄС 19.11.2020

Мери Варшави і Будапешта закликали свої національні уряди поступитися в суперечці про бюджет ЄС. Раніше Польща та Угорщина заблокували бюджет ЄС.
Орбан vs ЄС: Угорщина проти санкцій за порушення цінностей Євросоюзу

Орбан vs ЄС: Угорщина проти санкцій за порушення цінностей Євросоюзу 16.11.2020

Угорський прем'єр Віктор Орбан хоче накласти вето на рішення про бюджет ЄС та фонд боротьби з наслідками пандемії COVID-19. Причина - механізм, який дозволить штрафувати країни за порушення принципу верховенства права.
Права загроза у ФРН: тінь впала на поліцію

Права загроза у ФРН: тінь впала на поліцію 18.09.2020

Погрози вбивством, схрони зброї та емблеми зі свастикою. Невже у поліції з'явився осередок правого радикалізму? Останній скандал у поліції ФРН підтверджує ці підозри.

Незмінний президент Олександр Лукашенко - "бацька" чи диктатор? (10.08.2020) 10.08.2020

Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як Лукашенку так довго вдається утримувати владу?

Велика приватизація: Україна шукає інвесторів для державного майна (13.02.2020) 13.02.2020

Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?
Правова держава: в Румунії - жодного прогресу, а Болгарія демонструє успіхи

Правова держава: в Румунії - жодного прогресу, а Болгарія демонструє успіхи 24.10.2019

У своєму звіті Єврокомісія знову різко розкритикувала Румунію за відсутність прогресу в побудові правової держави та боротьбі з корупцією. Натомість Болгарії у Брюсселі дали дуже хорошу оцінку.

Квартиранти у Німеччині: більше прав, ніж обов'язків (17.09.2019) 17.09.2019

Що дозволено квартирантам у Німеччині? Чому їх складно виселити та підвищити їм орендну плату? Дивіться у добірці DW про права та обов'язки квартиронаймачів у Німеччині.
Інші статті