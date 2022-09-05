Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять

Восьмеро осіб постали перед судом у Парижі у справі про терористичний акт в Ніцці, жертвами якого у липні 2016 року стали понад 80 людей. Що потрібно знати про процес - у матеріалі DW.

У понеділок, 5 вересня, у Парижі розпочався судовий процес у справі про теракт у Ніцці у липні 2016 року. До нього прикута велика увага громадськості. На лаві підсудних - восьмеро обвинувачених. Потерпілими у справі виступають сотні людей. DW розповідає про те, що треба знати про цей процес.

Як було скоєно теракт

Англійська набережна у Ніцці на Лазурному березі - куточок раю на землі. Особливо в літні дні тут стає дуже жваво: дорослі та діти гуляють уздовж моря, хтось займається спортом, хтось катається на роликах. За кілька метрів від пішохідної зони починається пляж. Набережна, яка з 2021 року є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО, розташована у центрі Ніцци. У тій її частині, яку вважають символом насолоди життям.

Але 14 липня 2016 року, коли у Франції відзначають національне свято, ця частина набережної перетворилася на місце жахіття. Того дня одразу після традиційного святкового феєрверка 19-тонна вантажівка, за кермом якої перебував терорист, врізалася в натовп людей. Як наслідок: 86 людей загинули, близько ста дістали поранень, самого терориста вбили поліцейські на місці злочину.

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Зараз підсудними у цій справі є восьмеро осіб, одна з яких - заочно, оскільки перебуває в бігах. Їх усіх звинувачують у допомозі в організації теракту. Постраждалим, яким вдалося вижити, а також родичам загиблих цей процес допоможе подолати психологічну травму. Понад 800 осіб беруть участь у цьому процесі як співобвинувачі.

На місці трагедії у Ніцці, 14 липня 2016 року Фото: picture-alliance/AP Photo/S. Goldsmith

Що розповідають ті, хто вижив

Один із них - поліцейський Патрік Пріго. Того вечора нині 60-річний поліцейський був на набережній як звичайний городянин. "Я саме перебував під перголою (навіс для захисту від сонця. - Ред.). Вона була занадто низькою для того, щоб туди могла заїхати вантажівка. І поруч росли ще дві пальми. Тобто, я перебував у захищеній зоні", - розповідає DW очевидець.

"Потім я побачив сліди, які залишила вантажівка. Всі люди ліворуч від мене були мертві. Багатьох вантажівка просто розплющила. Це було жахливе, нестерпне видовище. Мій мозок ніби відключився від крику людей і запаху крові, щоб захистити мене. Смерть пройшла повз, не помітивши мене", - згадує Пріго.

Він того трагічного вечора перебував на набережній зі своїми друзями, яких загубив з поля зору під час теракту. Вони, на щастя, фізично не постраждали, як і сам Пріго. Лише наступного дня, коли шок минув, поліцейський зрозумів, що сталося. Щоб подолати психологічні наслідки цих подій, Патрік Пріго досі проходить психотерапію: "У перший рік я занурився у роботу, але потім зрозумів, що це не допомагає. Наступний рік я майже постійно перебував на лікарняному, у якийсь період навіть почав зловживати алкоголем".

Квіти на стихійному меморіалі на місці трагедії у Ніцці, 17 липня 2016 року Фото: DW/D.Regev

Хто опікується психологічним станом жертв

Зараз Пріго веде нормальне життя. Але пережита трагедія дуже вплинула на нього. З'явився синдром провини, на який часто страждають люди, які пережили драматичні події. "Я весь час питаю себе: чому вижив саме я, чому я не помер, як інші? І це викликає у мене почуття провини. Я знаю, що я маю бути вдячний за кожен день життя. Наче в мені сидить якийсь звір, який кусає мене постійно, щоб я розплакався", - ділиться своїми почуттями Пріго.

Він розповідає, що після теракту не може більше на повну силу виконувати свою роботу: "При найменшому шумі, якщо, наприклад, скейтборд опиняється позаду мене, у мене починається паніка. Я став надчутливим".

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Психологічний стан тих, хто вижив, а також родичів загиблих перебуває у центрі уваги Паризького спеціального суду присяжних. Присяжним очевидці та постраждалі від теракту можуть розповідати про те, як усе відбувалося. "Це важливий момент для постраждалих", - пояснює Антуан Межі, політолог з Університету Руана та член спеціальної комісії, яка аналізує історичні судові процеси у Франції. До таких належать суди у справах про геноцид, масові вбивства, теракти, як у Парижі у листопаді 2016 року та в Ніцці у липні 2016-го.

Чому цей судовий процес є таким важливим

Такі судові процеси демонструють, як теракти травмують суспільство. Тому вони мають величезне політичне значення та є символічними, каже Межі. Уряд представляє такі процеси як символ західної правової держави. Вони є відповіддю демократії варварству. Антитерористичні закони Франції - одні з найжорсткіших у світі, з 2015 року їх посилили ще більше.

На думку Межі, суддям на таких процесах вдавалося весь цей час зберігати баланс, властивий системі правової держави. "Захист завжди мав можливість заявити про свою позицію. Вироки були справедливими та відповідали стандартам Європейського суду з прав людини", - зазначає Межі. Але головний обвинувачений у теракті в Ніцці не постане перед судом. 31-річного жителя Тунісу застрелили поліцейські на місці злочину. Слідство виходить із того, що він дійшов до радикальних поглядів, не маючи контактів з "Ісламською державою", яка пізніше взяла на себе відповідальність за теракт у Ніцці.

Перед судом постануть семеро чоловіків та одна жінка. Трьом з них висунуто обвинувачення в участі в терористичній організації та у тому, що вони знали, що злочинець є прихильником войовничої ісламістської ідеології і не повідомили про це владі. Двом із них загрожує до 20 років в'язниці. Третьому - довічне ув'язнення. П'ятьох інших обвинувачених можуть засудити на термін від 5 до 10 років в'язниці за нелегальне зберігання зброї та допомогу в організації теракту.