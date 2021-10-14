Правий сектор – українська політична партія та громадська націоналістична організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Правий сектор". Організація "Правий сектор" сформувалась наприкінці 2013 року під час Євромайдану. Спочатку це був громадянський рух, у якому об'єднались активісти радикальних націоналістичних та крайніх правих організацій. 22 березня 2014 року була створена політична партія "Правий сектор". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.