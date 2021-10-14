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"Правий сектор"

Правий сектор – українська політична партія та громадська націоналістична організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Правий сектор". Організація "Правий сектор" сформувалась наприкінці 2013 року під час Євромайдану. Спочатку це був громадянський рух, у якому об'єднались активісти радикальних націоналістичних та крайніх правих організацій. 22 березня 2014 року була створена політична партія "Правий сектор". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва 14.10.2021

Під час маршу націоналістів до Дня захисників і захисниць України вулиці Києва посилено патрулювала поліція.
Сергію Стерненку скасували домашній арешт та дали умовний однорічний термін

Сергію Стерненку скасували домашній арешт та дали умовний однорічний термін 31.05.2021

Активісту Сергію Стерненку скасували вирок щодо розбою, визнали винним щодо викрадення, але його не покарано через строк давності. За статтею про зброю три роки ув'язнення йому замінили на умовне покарання в один рік.
Стерненка виправдали за статтею про розбій, за якою його засудили до 7 років

Стерненка виправдали за статтею про розбій, за якою його засудили до 7 років 31.05.2021

Апеляційний суд Одеської області вирішив, що активіста Сергія Стерненка незаконно засудили за розбій у справі про викрадення й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича, за якою йому дали сім років в'язниці.

Коментар: Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України

Коментар: Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України 01.03.2021

Запит на справедливість, якої на двох Майданах вимагали українці, так і не був реалізований, вважає Сергій Руденко, оцінюючи справу одеського активіста Сергія Стерненка.
Сергія Стерненка засудили до семи років ув'язнення

Сергія Стерненка засудили до семи років ув'язнення 23.02.2021

Суд в Одесі ув'язнив активіста Сергія Стерненка на сім років та три місяці у справі про викрадення людини.
Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві

Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві 01.01.2021

Українські націоналісти відзначили 112-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.
Суд відмовився арештувати активіста Стерненка

Суд відмовився арештувати активіста Стерненка 18.12.2020

Колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві чоловіка, який напав на нього у 2018 році, відправили під нічний домашній арешт.
Лавров заявив про провокації Правого сектора в Білорусі

Лавров заявив про провокації "Правого сектора" в Білорусі 02.09.2020

Глава МЗС Росії стверджує, що "радикальні дії" під час протестів у Білорусі провокуються з України. Він звинуватив у цьому зокрема і "Правий сектор". Глава МЗС України у відповідь каже про "хворобливу фантазію".
Суд обрав Сергію Стерненку запобіжний захід

Суд обрав Сергію Стерненку запобіжний захід 15.06.2020

Екскерівнику відділення "Правого сектора" Сергію Стерненку суд визначив запобіжним заходом цілодобовий домашній арешт на 60 діб. СБУ звинувачує його у вбивстві, захист наполягає на необхідній обороні під час нападу.
Справа Стерненка - що треба знати про кримінальне переслідування активіста

Справа Стерненка - що треба знати про кримінальне переслідування активіста 15.06.2020

Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід одеському активісту Сергієві Стерненку. Під судом сталися сутички. Що йому інкримінують і що збурило суспільство?
СБУ повідомила активісту Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві

СБУ повідомила активісту Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві 11.06.2020

У Службі безпеки України колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Сам підозрюваний називає свої дії необхідною обороною.
У Марші патріотів до Дня добровольця в Києві взяли участь близько 5 тисяч осіб

У Марші патріотів до Дня добровольця в Києві взяли участь близько 5 тисяч осіб 14.03.2020

За даними поліції, грубих порушень під час Маршу патріотів зафіксовано не було. Залучені правоохоронці несли службу в медичних масках.
У Києві націоналісти провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери

У Києві націоналісти провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери 01.01.2020

Проведений у Києві марш з нагоди дня народження Степана Бандери зібрав близько тисячі учасників, кажуть у МВС України. Порушень громадського порядку правоохоронці не зафіксували.
Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком

Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком 09.06.2019

Партії "Національний Корпус", "Свобода", "Правий Сектор", а також низка громадських організацій разом ідуть на позачергові вибори до Верховної Ради України. Очолює список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок.
Генпрокуратура України відмовилася видати Росії члена Правого сектора

Генпрокуратура України відмовилася видати Росії члена "Правого сектора" 11.01.2019

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін відмовився видати Росії громадянина РФ, який є членом "Правого сектора" і воював на Донбасі. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти

В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти 19.11.2018

Низка українських партій та організацій націоналістичного спрямування заявила про підтримку на виборах президента у 2019 році єдиного кандидата Руслана Кошулинського.
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