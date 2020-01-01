Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві

В Україні в п'ятницю, 1 січня, відбулися акції українських націоналістичних організацій з нагоди 112-ої річниці народження Степана Бандери. Заходи до дня народження одного з ідеологів українського націоналізму та лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) відбулися, зокрема, у Києві, Львові, Черкасах, Херсоні, Дніпрі.

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У Києві учасники заходу спершу пройшли смолоскипною ходою центром міста, а згодом влаштували "віче" на майдані Незалежності. За даними інформагенції "Українські новини", участь у смолоскипній ході взяли понад дві тисячі учасників, серед яких активісти націоналістичних партій і організацій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Сокіл", "Тризуб".

Великий червоно-чорний прапор на чолі колони

Під час маршу від парку Тараса Шевченка до майдану Незалежності учасники акції вигукували націоналістичні гасла, дехто з них тримав портрет Бандери. На чолі колони розгорнули великий червоно-чорний прапор. Доходячи до майдану Незалежності, учасники маршу виконали державний гімн України. У вічі на майдані Незалежності, за даними інформагенції "Інтерфакс-Україна", взяли участь кількасот осіб. Захід відбувся у супроводі поліції.

У поліції Києва повідомили, що жодних порушень під час заходів з нагоди річниці з дня народження Бандери не зафіксували.

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