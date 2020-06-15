 Суд відмовився арештувати активіста Стерненка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Новини

Суд відмовився арештувати активіста Стерненка

Колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві чоловіка, який напав на нього у 2018 році, відправили під нічний домашній арешт.

Сергій Стерненко (архівне фото)

Сергій Стерненко (архівне фото)

Суд знову відправив активіста Сергія Стерненка, підозрюваного в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї, під нічний домашній арешт. "Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову. Хоча немає жодного ризику, про що суд сам раніше і говорив", - написав він у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 18 грудня.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Стерненка Масі Найєм, суд Одеси відмовив прокурорам в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наступне засідання суду відбудеться 29 грудня.

11 червня Служба безпеки України повідомила колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві. Йдеться про події 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно напад. Один із нападників помер.

За версією слідства, дії Стерненка були не лише самообороною, оскільки він наздогнав одного з нападників і смертельно поранив його. 15 червня Шевченківський районний суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

В замовленні нападів на себе Стерненко звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова. Той справу не коментує.

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Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)

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