Початок кампанії з вакцинації у Німеччині: надія і скепсис

Ґросрешен - невелике містечко на півдні федеральної землі Бранденбург. Недільний день, 27 грудня, видався хоч і сонячним, а проте холодним. Через локдаун і дошкульний холод людей на вулицях практично не зустрінеш. Перед тутешнім будинком для людей похилого віку, яким опікується Німецький Червоний Хрест, стоять машини поліції, а поблизу на під'їзній доріжці припаркований рефрижератор. Саме його й потрібно пильно охороняти - ним доставили вакцину від коронавірусу, розроблену німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer.

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Річ у тім, що Ґросрешен розташований в одному з нинішніх найбільших осередків поширення коронавірусу в землі Бранденбург. Тут щодня фіксують показник зараження в 500 випадків на 100 тисяч жителів - вищі темпи поширення небезпечної інфекції спостерігаються тільки в сусідній землі Саксонія. Через це в будинку для людей похилого віку в Ґросрешені діють суворі запобіжні заходи - вхід тільки для найближчих родичів, та й то в разі наявності негативного тесту на коронавірус. Однак навіть за таких жорстких правил та обмежень у цьому закладі вже фіксували випадки зараження коронавірусом.

У візку за щепленням

Саме 27 грудня в Німеччині розпочалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу. З цієї нагоди до міста Ґросрешен прибула земельна міністерка охорони здоров'я Бранденбургу Урсула Ноннемахер (Ursula Nonnemacher). За словами міністерки, нинішня кампанія - "проблиск надії на горизонті", тож вона не без зацікавленості спостерігала як з рефрижератора винесли коробку з дозами вакцини.

Першою, кого прищепили вакциною від коронавірусу в цьому закладі, стала 87-річна мешканка будинку Рут Гайзе (Ruth Heise). Вона мешкає в іншій будівлі закладу, тож доглядальник квапливо вів візочок з Гайзе, щоб якомога швидше завести її всередину тої частини комплексу, де проводитимуть щеплення. Крижаний вітер скуйовдив сиве волосся немічної жінки. За нею щеплення прийме інша мешканка будинку Ельфріда Зеєфельд (Elfriede Seefeld), котрій так само несила ходити самостійно, тож вона теж сидить у візочку.

На запитання, чи боїться вона щеплення, Рут Гайзе сухо відповіла: "Ні". Утім, така безстрашність, як у Гайзе далеко не повсюдна. Насправді тільки дванадцять з 70 мешканців будинку зголосилися взяти участь у першому етапі щеплень. Лікарку, яка прищеплює, всі знають, адже вона працює в будинку. Такий підхід - важлива складова кампанії з вакцинації, зазначає голова земельної асоціації Німецького Червоного Хреста в Бранденбурзі Губертус Дімер (Hubertus Diemer). "Йдеться про довіру, тобто про те, щоб спонукати й переконати людей погодитися на вакцинацію", - наголошує він.

87-річна Рут Гайзе не боїться вакцинації

Охочих бути вакцинованим не так уже й багато

Серед персоналу закладу так само небагато охочих вакцинуватися - з 50 доглядальників 20 перебувають у відпустці або на лікарняному, а з решти на вакцинацію погодився тільки кожен другий. "Існує великий скептицизм", - визнає не без деякої ніяковості керівниця закладу Біанка Зебішка-Клаус (Bianka Sebischka-Klaus). Вона знає, що полегшення в нинішній ситуації може дати тільки щеплення, однак скептицизм щодо цього їй теж зрозумілий. Річ у тім, що вакцину розробили й випробували досить швидко, пояснює вона. "Коли ми почали доносити інформацію щодо цього, на той час вакцина навіть не була дозволена", - провадить керівниця закладу.

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Тож тепер треба почекати й "поговорити з усіма", відповісти на запитання і розібратися з побоюваннями, пояснює Зебішка-Клаус, намагаючись зберегти оптимістичний вираз обличчя. Її підтримує в цьому плані земельна міністр охорони здоров'я Ноннемахер. "Це типова картина: надійшли перші партії вакцини, і відразу вважається, що зараз почнуть робити щеплення тисячам людей", - каже політикиня, передаючи в словах загальні настрої. Вона радить не піддаватись такому тиску.

Міністр охорони здоров'я землі Бранденбург Урсула Ноннемахер радить запастись терпінням

Потрібно дати людям час

На переконання Ноннемахер, не слід забувати, "що спочатку з людьми похилого віку потрібно провести роз'яснювальну роботу, що їм необхідно обговорити це питання з родичами, що інколи потрібна згода опікунів, тож сюди й прийшло чимало родичів саме для того, щоб підтримати цих кількох дещо схвильованих близьких стареньких під час першого щеплення". Все це потрібно проробити, причому з великою ретельністю, додає вона. У будь-якому разі, для вакцинації 60 або навіть 70 відсотків населення знадобиться щонайменше кілька місяців, пояснює урядовиця.

Така оцінка щодо темпів вакцинації стосується не тільки землі Бранденбург, а, власне, й усієї Німеччини. Хоча в більшості земель до кампанії масових щеплень підготовлено центри з проведення вакцинації, а також створено мобільні бригади для вакцинації мешканців центрів з догляду та будинків для людей похилого віку, однак самої вакцини в належних обсягах ще немає. Загалом, до кінця 2020 року Німеччина має отримати 1,3 мільйона доз вакцини, а до кінця березня наступного року - від 11 до 13 мільйонів доз, і це тоді, коли населення ФРН - понад 83 мільйони.

Брак вакцини

Для повноцінної вакцинації кожного потрібні дві дози вакцини, котрі необхідно вводити з інтервалом у 21 день. "Процес вакцинації успішно розпочався, але проблемним є те, що за наявних обсягів вакцини до кінця березня ми зможемо вакцинувати тільки п'ять мільйонів осіб", - підрахував експерт з охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Тож, на його думку, слід збільшити виробничі потужності. "Часу у нас обмаль. Уже відомі мутації коронавірусу", - пояснює він. Щеплення загрожує перетворитися на перегони з вірусом. "Ми маємо вакцинувати якомога швидше, перш ніж мутації стануть негативно впливати на вакцинацію", - застеріг експерт.

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Щоправда, є ще надія на те, що на початку січня 2021 року в Європейському Союзі дозволять до застосування ще одну вакцину. Йдеться про препарат, розроблений компанією Moderna. Його перевага в тому, що його значно легше зберігати й перевозити. На відміну від цього препарату, вакцина від BioNTech/Pfizer має зберігатися в замороженому стані за вкрай низьких температур, а в разі звичного для вакцин охолодження вона придатна до застосування всього впродовж кількох днів. "Якщо вакцина відтанула, її вже не можна знову заморожувати, натомість її потрібно використати впродовж цих кількох днів", - пояснює берлінський експерт Буркгард Руперт (Burkhard Ruppert).

Важлива кожна доза

Однак не тільки обмежений термін придатності ускладнює щеплення за допомогою вакцини від BioNTech/Pfizer, перетворюючи це на "велику організаційну проблему", як це називає Руперт. "Тут доводиться мати справу не з окремими пробірками з вакциною, а з комплектом, коли завжди маєш п'ять порцій одночасно", - пояснює експерт суть проблеми. Для того, щоб впоратися з цією проблемою, потрібно докласти неабияких зусиль. Водночас експерт переконаний, що вдасться організувати все так, що, по змозі, "не довелося викидати вакцину".

Проблемна упаковка, що місить 5 доз вакцини стає ще одним викликом для проведення вакцинації

Досі в столиці Німеччини сформовано 60 мобільних команд, які в найближчі тижні спочатку працюватимуть у будинках для літних людей та центрах догляду. Планується, що кожна команда робитиме 50 щеплень на день. Крім того, було створено шість центрів з вакцинації, перший з яких запрацював 27 грудня.

Утім, у землі Бранденбург ще далеко до таких масштабів охоплення вакциною. Нині готові до роботи два центри з вакцинації в містах Потсдам і Котбус, а до кінця січня таких центрів має бути загалом 11.