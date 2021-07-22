Посол України у ФРН: Членство у НАТО має бути гарантією безпеки після запуску ПП-2

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що Захід має якомога швидше надати Україні членство в НАТО, що мало б стати гарантією безпеки країни після запуску газопроводу "Північний потік-2". Таку заяву український дипломат зробив у коментарі для німецького видання Die Welt, опублікованому в середу, 1 вересня.

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На думку Мельника, "Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО", - заявив посол України. Він закликав Вашингтон, Берлін і Брюссель "продемонструвати нову мужність і якомога швидше прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу".

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Київ розглядає "Північний потік-2" як "найбільший геополітичний проєкт Кремля" і "ще одну вкрай серйозну загрозу для України", тож і надалі виступає проти спорудження й експлуатації цього трубопроводу. "Ми як і раніше виступаємо проти цього вкрай ризикованого наміру, що розділяє Європу і значною мірою підриває нашу безпеку", - підкреслив він.

Нагадаємо, Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.