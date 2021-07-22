 Посол України у ФРН: Членство у НАТО має бути гарантією безпеки після запуску ПП-2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Посол України у ФРН: Членство у НАТО має бути гарантією безпеки після запуску ПП-2

Вашингтону, Брюсселю й Берліну варто продемонструвати мужність й надати Україні членство в НАТО на тлі запуску газопроводу "Північний потік-2", вважає посол України в ФРН Андрій Мельник.

Посол України у ФРН Андрій Мельник

Посол України у ФРН Андрій Мельник (архівне фото)

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що Захід має якомога швидше надати Україні членство в НАТО, що мало б стати гарантією безпеки країни після запуску газопроводу "Північний потік-2". Таку заяву український дипломат зробив у коментарі для німецького видання Die Welt, опублікованому в середу, 1 вересня.

Читайте також: Міністри України, ФРН і США обговорили "Північний потік-2" і транзит газу

На думку Мельника, "Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО", - заявив посол України. Він закликав Вашингтон, Берлін і Брюссель "продемонструвати нову мужність і якомога швидше прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу".

Читайте також: Коментар: Україна - від транзитерки газу до експортерки водню

Київ розглядає "Північний потік-2" як "найбільший геополітичний проєкт Кремля" і "ще одну вкрай серйозну загрозу для України", тож і надалі виступає проти спорудження й експлуатації цього трубопроводу. "Ми як і раніше виступаємо проти цього вкрай ризикованого наміру, що розділяє Європу і значною мірою підриває нашу безпеку", - підкреслив він.

Нагадаємо, Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Дивитись відео 03:09

Що Меркель сказала Зеленському і Путіну на прощання? (23.08.2021)

DW.COM

Суд у ФРН відхилив позов оператора "Північного потоку-2" щодо газової директиви ЄС

Німецький суд відмовився звільнити газопровід "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, як того вимагав оператор цього газопроводу.  

Рішення суду щодо "Північного потоку-2": зупинка на фінішній прямій

Суд у Німеччині вирішив: для газогону "Північний потік-2" з Росії винятків у нормах ЄС не буде. Що це означає для проєкту і якими були реакції сторін?  

Також за темою

Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba speaks during a press conference with German Foreign Minister Heiko Maas, in Berlin, Germany, on Wednesday June 9, 2021. (John Macdougall/Pool via AP)

Київ ініціював консультації з Брюсселем і Берліном через "Північний потік-2" 22.07.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до уряду Німеччини та до Єврокомісії із запитом про проведення консультацій через газопровід "Північний потік-2".

11.01.2020, Russland, Moskau: 6127227 11.01.2020 Russian President Vladimir Putin and German Chancellor Angela Merkel attend a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia. Merkel pays her working visit to Russia on January 11 to discuss crises in Syria, Libya, Ukraine, as well as the recently escalated Iran-US tensions. Sergey Guneev / Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Меркель обговорить з Путіним Афганістан, Україну та Білорусь 18.08.2021

Нерозслідуване отруєння Олексія Навального обтяжує відносини Німеччини з Росією, кажуть у Берліні. Важливою темою переговорів канцлерки як у Москві, так і в Києві стане й "Північний потік-2".

Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 12. August 2017. | Verwendung weltweit

Брюссель: "Північний потік-2" - не в спільних інтересах ЄС 22.07.2021

Єврокомісія попри домовленість між США та Німеччиною й надалі критично ставиться до газопроводу "Північний потік-2".

Реклама

Докладно

Ukraine, Kiev - Schulstart

(Не)вакциновані вчителі: що чекає на українську школу?

Станом на 1 вересня повністю вакцинованими є 40 відсотків працівників сфери освіти. Як це вплине на роботу шкіл?  

Чимало німців готові взимку трохи померзнути, щоб заощадити гроші і скоротити викиди вуглекислого газу

За що німці готові платити більше заради довкілля?

На які матеріальні жертви готові піти жителі Німеччини заради скорочення викидів парникових газів, з'ясували соціологи.  