Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав владу Берліна скасувати обмеження на використання української символіки під час заходів з нагоди роковин завершення Другої світової війни, що відбудуться 8 та 9 травня.

На ці дні у столиці Німеччини заявлено близько 50 різних подібних акцій. Сенаторка з питань внутрішніх справ, цифровізації та спорту в уряді Берліна Іріс Шпранґер (Iris Spranger) окремо наголосила, що буде заборонено будь-які дії, які можна інтерпретувати як підтримку російського вторгнення в Україну, а також символи цієї агресії - літери "Z", "V" і георгіївську стрічку.

Посол обурений

Водночас столична поліція заявила, що на територіях меморіалів та пам'ятників буде заборонено будь-яку символіку не лише Росії, а й України. Український посол у ФРН Андрій Мельник назвав таке рішення Берліна "величезним скандалом" та "політичною катастрофою". "Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 та 9 травня носіння прапорів, пов'язаних з Україною. Це ляпас Україні та удар в обличчя українському народу", - сказав Мельник в інтерв'ю виданням групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Як заявив Мельник, те, що нести український прапор у Берліні буде заборонено "так само як і російський, під яким вдень і вночі скоюють найгірші воєнні злочини проти українського цивільного населення і десятки тисяч українок і українців, жінок і дітей холоднокровно убивають, є великим скандалом".

"Те, що нація-жертва та винуватці прирівнюються один до одного, просто обурливо", - заявив посол і закликав правлячу бургомістерку Берліна Франциску Ґіффай (Franziska Giffey) "негайно скасувати це сумнівне рішення". Сама Ґіффай заявила, що ситуація цього року" особлива" та повідомила про плани відвідати захід, організований українською стороною 8 травня. "Сьогодні це не пам'ятна акція, а радше знак солідарності з українською громадою", - сказала Ґіффай.

Читайте також: Берлін готується запобігти зіткненням і провокаціям 8-9 травняМіністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер розкритикував проросійські акції, які, як очікується, пройдуть під прикриттям річниці перемоги над нацизмом. "Мене шокує той факт, що в той час, як Росія веде війну в Європі, в день капітуляції нацистського режиму, прихильники Путіна зловживають цим днем", - сказав Лінднер в інтерв'ю виданню "Neue Osnabrücker Zeitung".

"Ніхто не має заявляти про солідарність зі злочинним режимом Володимира Путіна. Ці люди повинні запитати себе, чи можна провести демонстрацію на підтримку України у Москві. Це все пояснить", - сказав Лінднер.

Активізація провокацій

Влада кількох федеральних земель повідомила про активізацію провокацій і вкидання фейкових новин напередодні пам'ятної дати. У міністерстві внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія попередили про можливі конфлікти через "украй емоційну тему".

"По всій країні спостерігається підвищена активність у поширенні проросійських та антизахідних наративів та фейкових новин", - заявили і в міністерстві внутрішніх справ Нижньої Саксонії.

Як повідомлялося у квітні в Німеччині було сплюндровано кілька меморіалів пам'яті радянських воїнів, які загинули в роки Другої світової війни та брали участь у визволенні Європи від нацизму. Серед них об'єкти, розташовані в Трептов-парку і на площі Теодор-Гойсс-плац в Берліні.