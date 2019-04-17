Помпео поговорив з Порошенком та Зеленським

Під час телефонної розмови з двома кандидатами в президенти України держсекретар США Майк Помпео зазначив, що Вашингтон готовий працювати з тим, кого вибере український народ.
Держсекретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з кандидатами в президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським та висловив готовність працювати з переможцем виборів. Про це у суботу, 20 квітня, повідомив спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер.
"Держсекретар Помпео подзвонив обом кандидатам, щоб заявити про підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він у Twitter.
Окрім того, Помпео "наголосив, що ми готові працювати з тим, кого вибере український народ, щоб забезпечити успіх процвітаючої, демократичної, вільної та такої, що живе в безпеці України", зазначив Волкер.
Як відомо, 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в якому беруть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський.