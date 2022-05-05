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Пожертви

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пожертви".

Пожертви - добровільне давання грошей на чиюсь користь. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як мешканці Бучі гуртом відбудовують зруйновані оселі (05.05.2022) 05.05.2022

Буча повертається до життя й починає відбудову. Будівельники підприємства, яке до війни займалося ремонтами, вирішили безкоштовно допомагати містянам. Гроші на необхідні матеріали збирають у соцмережах.
Україна відкрила сайт для збору пожертв у криптовалюті

Україна відкрила сайт для збору пожертв у криптовалюті 15.03.2022

Україні вже пожертвували у криптовалютах на загальну суму у майже 50 мільйонів доларів США. Кошти спрямують на підтримку військових та цивільних.

Як печиво із синьо-жовтим прапором у США стало символом допомоги Україні (14.03.2022) 14.03.2022

Мільйони людей у ​​всьому світі висловлюють солідарність з українцями. Люди виходять на демонстрації, а також надсилають гуманітарну допомогу в Україну. У США гроші збирають у креативний спосіб. Дивіться самі.
Прихильники Трампа зібрали понад 120 млн доларів готівкою - офіс експрезидента

Прихильники Трампа зібрали понад 120 млн доларів готівкою - офіс експрезидента 01.02.2022

Кошти використають на підтримку республіканців у кампаніях проміжних виборів до Конгресу США, що відбудуться у листопаді 2022 року, а також і президентських перегонів 2024-го, заявили в офісі Трампа.

Стартап для дітей з інвалідністю (18.11.2021) 18.11.2021

Батько-одинак Петр Смераль змушений був залишити роботу, щоб доглядати за донькою, яка має важку інвалідність. Він вирішив виробляти та продавати смажений солоний горошок, допомагаючи сім’ям дітей-інвалідів.
Хто дає гроші на вибори німецьким партіям (відео)

Хто дає гроші на вибори німецьким партіям (відео) 24.09.2021

Вибори до Бундестагу наближаються. Потрапляння до парламенту німецьким партіям дуже важливо для їхнього фінансування. Скільки вони отримують від держави за кожен голос виборців?

Як виникла корупція? (14.07.2021) 14.07.2021

Збитки через корупцію у світі становлять 1,75 трильйона євро щорічно. А кожен працівник недоотримує через корупцію 7% зарплатні. Звідки взялася корупція?
США придбають 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer на пожертви іншим країнам

США придбають 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer на пожертви іншим країнам 10.06.2021

Компанії BioNTech та Pfizer домовилися з Білим домом про поставку 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. США розподілять їх між біднішими країнами у рамках механізму COVAX.
У Німеччині за допомогу Хезболлі заборонили три організації

У Німеччині за допомогу "Хезболлі" заборонили три організації 19.05.2021

Міністерство внутрішніх справ ФРН заборонило три об'єднання, що збирали пожертви для допомоги терористичному угрупованню "Хезболла". По всій країні проводяться обшуки.
Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International

Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International 05.05.2021

Глава МВС Німеччини оголосив про заборону об'єднання салафітів Ansaar International, що позиціонувалося як гуманітарна організація, але перераховувало пожертви терористам.

Навіщо 6-річний британець пройшов 45 миль? (27.01.2021) 27.01.2021

У Великобританії шестирічний хлопчик за три дні пішки подолав дистанцію в 45 миль, пересуваючись між двома хоспісами. Своїм пробігом малюк зібрав кілька тисяч фунтів пожертв для них. Дивіться, що мотивувало дитину!

По всій Німеччині збирали гроші для українських дітей (07.01.2021) 07.01.2021

У Німеччині багатомільйонні пожертви з нагоди Дня трьох святих королів 6 січня вирішили спрямувати на потреби дітей в Україні. Як наголосили у Берліні, йдеться передусім про дітей, чиї батьки змушені працювати за кордоном.
Німецькі колядники цього року збирають гроші для дітей України

Німецькі колядники цього року збирають гроші для дітей України 07.01.2021

Цього року німецькі колядники збирають пожертви під гаслом допомоги українським дітям, батьки яких стали трудовими мігрантами. Цю ініціативу підтримали президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Анґела Меркель.
Вибори в США: скільки коштують передвиборчі кампанії Трампа й Байдена

Вибори в США: скільки коштують передвиборчі кампанії Трампа й Байдена 03.11.2020

Під час нинішньої передвиборчої кампанії виборці переказали кандидатам у президенти США рекордні суми. При цьому демократ Джо Байден отримав на третину більше грошей, ніж республіканець Дональд Трамп.
Мільйони доларів підтримки: як у Білорусі допомагають постраждалим під час протестів

Мільйони доларів підтримки: як у Білорусі допомагають постраждалим під час протестів 29.09.2020

На тлі акцій протесту в Білорусі з'явилися десятки фондів підтримки тих, хто у ході протестів постраждав від дій представників влади. Їм вдалося зібрати мільйони доларів. Кому саме вони йдуть, з'ясовувала DW.
Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020)

Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020) 10.07.2020

Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
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