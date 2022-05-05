Навіщо 6-річний британець пройшов 45 миль? (27.01.2021)

У Великобританії шестирічний хлопчик за три дні пішки подолав дистанцію в 45 миль, пересуваючись між двома хоспісами. Своїм пробігом малюк зібрав кілька тисяч фунтів пожертв для них. Дивіться, що мотивувало дитину!