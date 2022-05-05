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Мільйони людей у всьому світі висловлюють солідарність з українцями. Люди виходять на демонстрації, а також надсилають гуманітарну допомогу в Україну. У США гроші збирають у креативний спосіб. Дивіться самі.
У Німеччині багатомільйонні пожертви з нагоди Дня трьох святих королів 6 січня вирішили спрямувати на потреби дітей в Україні. Як наголосили у Берліні, йдеться передусім про дітей, чиї батьки змушені працювати за кордоном.
На тлі акцій протесту в Білорусі з'явилися десятки фондів підтримки тих, хто у ході протестів постраждав від дій представників влади. Їм вдалося зібрати мільйони доларів. Кому саме вони йдуть, з'ясовувала DW.
Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?