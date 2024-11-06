Вибори-2024 стали найдорожчими в історії США

Вартість кампаній на виборах президента США та депутатів обох палат Конгресу сягнула майже 16 млрд доларів і побила рекорди: у 2024 році вона понад удвічі перевищила суму, витрачену на ці цілі у 2016 році.

На кампанії з виборів президента США, а також депутатів обох палат Конгресу в 2024 році було витрачено рекордну суму - загалом 15,9 млрд доларів США. Такі дані оприлюднила у вівторок, 5 листопада, американська некомерційна організація OpenSecrets . Витрати на вибори 2024 року перевищують 15,1 мільярда доларів, витрачених у 2020 році, і понад удвічі збільшилися порівняно з 2016 роком, коли було витрачено 6,5 мільярда доларів.

При цьому, згідно з даними OpenSecrets, у 2024 році кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс виявилася успішнішою у мобілізації коштів на свою підтримку. Її кампанія отримала мільярд доларів за рахунок прямих пожертв, причому 40% від цієї суми припали на невеликі донати. Крім того, 586 млн доларів на просування Гарріс направили групи лобістів - Комітет політичних дій (PAC).

Тим часом на кампанію її конкурента - кандидата від Республіканської партії, експрезидента США Дональда Трампа - було зібрано 382 млн доларів за рахунок прямих пожертв. 28 відсотків із цієї суми припадає на малі донати. Групи лобістів направили йому 694 млн доларів.

Загалом зовнішнє фінансування виборів у США 2024 року досягло рекордних $4,5 мільярда, зазначають в OpenSecrets, і більш ніж половина цих коштів надходить від організацій, що не розкривають своїх донорів. Для порівняння, у проміжному виборчому циклі 2022 року OpenSecrets зафіксував $617 мільйонів внесків від анонімних донорів. Ці показники значно перевищують дані за 2016 рік, коли фіктивні компанії та "темні" групи внесли на федеральні кампанії менше $71,7 мільйона.

OpenSecrets є неприбутковою організацією, що базується у Вашингтоні, яка відстежує та публікує дані про фінансування виборчих кампаній та лобіювання.

Вартість передвиборної реклами

Тим часом, за даними рекламного агентства AdImpact, загалом на передвиборну рекламу кандидати в президенти 2024 року витратили 10,5 мільярда доларів. Особливо багато коштів інвестували в ключових "хитких" штатах, як-от Пенсильванії (264 мільйони доларів), Мічигані (151 мільйон доларів) і Джорджії (137 мільйонів доларів).

На рекламу кандидатів на цифрових майданчиках, за даними AdImpact, було витрачено 419 млн доларів. При цьому Демократична партія вклала в рекламу в соцмережах Facebook та Instagram 132,4 млн доларів, а Республіканська - "тільки" 24,7 млн доларів. У рекламу на сервісі мікроблогів X, що належить активному прихильнику Дональда Трампа Ілону Маску, республіканці вклали 1,1 мільйона доларів, демократи - 150 000 доларів.