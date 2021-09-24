Хто дає гроші на вибори німецьким партіям (відео)

Де беруть гроші на вибори німецькі партії (23.09.2021)

Німеччина на порозі виборів у Бундестаг. Як фінансуються німецькі партії, скільки вони отримують від держави за кожен голос виборців і чи є фінансові лазівки у німецькій виборчій системі? Пояснюємо простими словами.