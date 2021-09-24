Хто дає гроші на вибори німецьким партіям (відео)

Вибори до Бундестагу наближаються. Потрапляння до парламенту німецьким партіям дуже важливо для їхнього фінансування. Скільки вони отримують від держави за кожен голос виборців?
Ключові джерела фінансування німецьких політичних партій: членські внески, збори, які сплачують депутати, пожертвування та "інші" джерела, такі як спонсорство, активи, акції, публікації та виступи... А також ще одне велике джерело - державне фінансування. Як працює система фінансування партій у Німеччині - дивіться у сюжеті DW: