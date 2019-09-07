Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019)

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.