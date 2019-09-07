 Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв′язнів (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 07.09.2019

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Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.

Першими з літака вийшли військовополоненні моряки

Першими з літака вийшли військовополоненні моряки

Літак з Москви приземлився у аеропорту "Бориспіль". 35 українських бранців Кремля повернулися на Батьківщину та побачились з родичами - хтось вперше за 9 місяців, а хтось - і за всі 5 років.

DW.COM

Коментар: Обмін полоненими дорого обійшовся Україні

Кремль лише про людське око продемонстрував готовність до компромісу. Від обміну полоненими більше виграла Москва, ніж Київ. Україна заплатила високу ціну, вважає керівник української редакції DW Бернд Йоганн. (07.09.2019)  

День великого обміну: як в Україні зустрічали українських бранців Кремля

Обійми, сльози, квіти, пісні, перша цигарка на волі. Таким було повернення додому 35 українців, яких звільнила Росія в рамках великого обміну між Москвою та Києвом. Репортаж DW з Борисполя. (07.09.2019)  

Як Україна зустрічала колишніх ув'язнених у Росії (фоторепортаж)

Київ та Москва обмінялися ув'язненими в обох країнах громадянами за формулою "35 на 35". Серед звільнених у Росії - кримський кінорежисер Олег Сенцов і затримані поблизу Керченської протоки моряки. (07.09.2019)  

Нідерландські слідчі змогли допитати Цемаха перед передачею його РФ

Нідерландські слідчі змогли допитати Володимира Цемаха у справі про збиття в небі над Донбасом літака рейсу MH17 перед тим, як Київ передав його Москві, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. (07.09.2019)  

У Росії, Криму та ОРДЛО незаконно утримують ще понад 300 українців

У списках на звільнення з Росії та анексованого Криму перебувають 110 громадян України, повідомила Людмила Денісова. У СБУ кажуть про 227 українців, яких незаконно утримують сепаратисти на Донбасі. (07.09.2019)  

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Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.

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Зі сльозами та обіймами зустрічали рідні та близькі звільнених українських в'язнів у "Борисполі". Додому повернулися усі затримані моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров та багато інших - усього 35 бранців Кремля.

Ukraine Kiew Gefangenenaustausch mit Russland Borispil International Airport

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