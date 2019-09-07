Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.
Літак з Москви приземлився у аеропорту "Бориспіль". 35 українських бранців Кремля повернулися на Батьківщину та побачились з родичами - хтось вперше за 9 місяців, а хтось - і за всі 5 років.
Кремль лише про людське око продемонстрував готовність до компромісу. Від обміну полоненими більше виграла Москва, ніж Київ. Україна заплатила високу ціну, вважає керівник української редакції DW Бернд Йоганн. (07.09.2019)
Обійми, сльози, квіти, пісні, перша цигарка на волі. Таким було повернення додому 35 українців, яких звільнила Росія в рамках великого обміну між Москвою та Києвом. Репортаж DW з Борисполя. (07.09.2019)
Київ та Москва обмінялися ув'язненими в обох країнах громадянами за формулою "35 на 35". Серед звільнених у Росії - кримський кінорежисер Олег Сенцов і затримані поблизу Керченської протоки моряки. (07.09.2019)
Нідерландські слідчі змогли допитати Володимира Цемаха у справі про збиття в небі над Донбасом літака рейсу MH17 перед тим, як Київ передав його Москві, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. (07.09.2019)