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Роман Сущенко

Тема

Роман Сущенко - український журналіст.

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Докладно

Роман Сущенко на пресконференції у Києві

Сущенко заявив, що його у РФ намагалися схилити до співпраці

Сущенко заявив, що його у РФ намагалися схилити до співпраці

Роман Сущенко заявив про намір боротися за звільнення інших бранців.
Політика11 вересня 2019 р.
Звільнених українців після повернення в Україну було перевезено до медичного центру "Феофанія".

Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні

Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні

Спеціальної допомоги потребує Клих. Сенцов одразу залишив лікарню. Сущенко пройде обстеження амбулаторно.
Політика9 вересня 2019 р.
Першими з літака вийшли військовополоненні моряки

Повернення полонених: як зустрічали бранців Кремля (відео)

Повернення полонених: як зустрічали бранців Кремля (відео)

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського.
Політика7 вересня 2019 р.
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Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019)

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019)

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.
Політика7 вересня 2019 р.07:08 хв.
Роман Сущенко після затримання ФСБ

Сущенка відправили до московського СІЗО "Лефортово" - ЗМІ

Сущенка відправили до московського СІЗО "Лефортово" - ЗМІ

У громадській наглядовій комісії повідомили, що Романа Сущенка перевели до московського слідчого ізолятора "Лефортово".
Політика29 серпня 2019 р.
Понад 80 громадян України перебувають у в’язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

Денісова: В Росії - понад 80 українських політв'язнів

Денісова: В Росії - понад 80 українських політв'язнів

Сенцов, Клих, Сущенко та інші - понад 80 українців перебувають у в'язницях РФ за політичні погляди, повідомила Денісова.
Політика12 січня 2019 р.
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