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Роман Сущенко
Тема
Роман Сущенко - український журналіст.
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Докладно
Сущенко заявив, що його у РФ намагалися схилити до співпраці
Сущенко заявив, що його у РФ намагалися схилити до співпраці
Роман Сущенко заявив про намір боротися за звільнення інших бранців.
Політика
11.09.2019
11 вересня 2019 р.
Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні
Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні
Спеціальної допомоги потребує Клих. Сенцов одразу залишив лікарню. Сущенко пройде обстеження амбулаторно.
Політика
09.09.2019
9 вересня 2019 р.
Повернення полонених: як зустрічали бранців Кремля (відео)
Повернення полонених: як зустрічали бранців Кремля (відео)
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського.
Політика
07.09.2019
7 вересня 2019 р.
Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019)
Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019)
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.
Політика
07.09.2019
7 вересня 2019 р.
07:08 хв.
Сущенка відправили до московського СІЗО "Лефортово" - ЗМІ
Сущенка відправили до московського СІЗО "Лефортово" - ЗМІ
У громадській наглядовій комісії повідомили, що Романа Сущенка перевели до московського слідчого ізолятора "Лефортово".
Політика
29.08.2019
29 серпня 2019 р.
Денісова: В Росії - понад 80 українських політв'язнів
Денісова: В Росії - понад 80 українських політв'язнів
Сенцов, Клих, Сущенко та інші - понад 80 українців перебувають у в'язницях РФ за політичні погляди, повідомила Денісова.
Політика
12.01.2019
12 січня 2019 р.
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