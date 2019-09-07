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Микола Карпюк

Микола Карпюк - український громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Карпюк".

Микола Карпюк є одним з лідерів УНА-УНСО та одним із засновників Правого сектору. З 2014 до 2019 року Микола Карпюк утримувався за ґратами в Росії, де його засудили до багаторічного ув’язнення за участь у чеченській війні в 1990-х роках. В Україні засудили цей вирок, назвавши справу "сфабрикованою". 2019 року Миколу Карпюка разом з 34 іншими українськими громадянами, які утримувалися в російських тюрмах, випустили на волю в рамках обміну між Москвою та Києвом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.

Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019) 30.08.2019

"Переговори успішні", але точна дата обміну полоненими ще невідома. Про це заявив депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук у Москві після того, я бачився в СІЗО "Лефортове" з українськими бранцями Кремля Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.

Медведчук і Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ

Медведчук і Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ 30.08.2019

Віктор Медведчук і Вадим Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ Станіславом Клихом і Миколою Карпюком.

Офіс президента України: процес обміну утримуваними триває

Офіс президента України: процес обміну утримуваними триває 30.08.2019

Інформація про завершення процесу обміну утримуваними між Україною та Росією не відповідає дійсності, повідомили в Офісі президента України. Процес звільнення цих осіб триває.
Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва 23.08.2019

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова приїхала до Києва. Про мету її візиту не повідомляється.
Українські політв'язні в Росії

Українські політв'язні в Росії 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.
Денісова: Росія затягує процес відвідання українських політв'язнів

Денісова: Росія затягує процес відвідання українських політв'язнів 16.06.2018

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила також, що їй поки не вдалося зустрітися з Миколою Карпюком.

Українські політв'язні в Росії (фотогалерея) 17.05.2018

Ув'язнений в РФ українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування і вимагає звільнення 64-х політв'язнів у РФ. Про деяких українців, які перебувають за ґратами на території РФ, - у фотогалереї DW.
Засуджений в РФ українець Станіслав Клих оголосив голодування

Засуджений в РФ українець Станіслав Клих оголосив голодування 16.04.2018

Засуджений громадянин України Станіслав Клих просить перевести його з Верхньоуральської колонії до іншої установи. На знак протесту він обмежив вживання їжі.

Ірина Луценко: Україна веде переговори щодо звільнення решти полонених

Ірина Луценко: Україна веде переговори щодо звільнення решти полонених 28.12.2017

Київ веде переговори про подальший обмін полоненими, повідомила представниця президента у Верховній Раді України Ірина Луценко. Громадян Росії мінятимуть на українців, що перебувають у російських тюрмах.

Приїзд Надії Савченко не вплинув на рішення Верховного суду РФ у справах Карпюка і Клиха (26.10.2016) 26.10.2016

Народна депутатка Надія Савченко приїхала у Москву підтримати українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха, вироки яким Верховний суд РФ залишив в силі.

Верховний Суд Росії залишив вирок Клиху та Карпюку без змін

Верховний Суд Росії залишив вирок Клиху та Карпюку без змін 26.10.2016

Російський суд залишив у силі рішення попередньої інстанції щодо українських громадян Карпюка та Клиха.
Українські політв'язні в Росії: ...Один з яких фактично збожеволів від тортур

Українські політв'язні в Росії: "...Один з яких фактично збожеволів від тортур" 20.06.2016

У Києві проходить фотовиставка російського журналіста Антона Наумлюка, яка присвячена судовим процесам проти українських політв’язнів у Росії. DW поспілкувалась з журналістом.
Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі?

Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі? 15.06.2016

Додому з Росії повернулося вже троє українських політв'язнів. Однак за ґратами в РФ залишається ще кілька десятків українців. Чи варто сподіватися на швидке повернення усіх в'язнів, з'ясовувала DW.
Суд РФ засудив українців Карпюка та Клиха до багаторічного ув'язнення

Суд РФ засудив українців Карпюка та Клиха до багаторічного ув'язнення 26.05.2016

Суд у Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років ув'язнення відповідно за участь у чеченській війні в 1990-х роках. У МЗС України справу назвали "сфабрикованою" і засудили вирок.
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