Микола Карпюк - український громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Карпюк".

Микола Карпюк є одним з лідерів УНА-УНСО та одним із засновників Правого сектору. З 2014 до 2019 року Микола Карпюк утримувався за ґратами в Росії, де його засудили до багаторічного ув’язнення за участь у чеченській війні в 1990-х роках. В Україні засудили цей вирок, назвавши справу "сфабрикованою". 2019 року Миколу Карпюка разом з 34 іншими українськими громадянами, які утримувалися в російських тюрмах, випустили на волю в рамках обміну між Москвою та Києвом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.