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Микола Карпюк - український громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Карпюк".
Микола Карпюк є одним з лідерів УНА-УНСО та одним із засновників Правого сектору. З 2014 до 2019 року Микола Карпюк утримувався за ґратами в Росії, де його засудили до багаторічного ув’язнення за участь у чеченській війні в 1990-х роках. В Україні засудили цей вирок, назвавши справу "сфабрикованою". 2019 року Миколу Карпюка разом з 34 іншими українськими громадянами, які утримувалися в російських тюрмах, випустили на волю в рамках обміну між Москвою та Києвом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.
"Переговори успішні", але точна дата обміну полоненими ще невідома. Про це заявив депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук у Москві після того, я бачився в СІЗО "Лефортове" з українськими бранцями Кремля Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.