Олександр Кольченко - український громадський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Кольченко".

Олександр Кольченко був арештований окупаційною адміністрацією Криму в 2014 році. Він проходив по так званій "справі Сенцова". У Росії Олександру Кольченку закидали участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. У вересні 2019 року в рамках великого обміну утримуваними між Україною і Росією Кольченко повернувся з російського ув'язнення до України разом з іншими 34 українськими громадянами, які утримувалися в російських тюрмах.