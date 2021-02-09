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Олександр Кольченко

Олександр Кольченко - український громадський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Кольченко".

Олександр Кольченко був арештований окупаційною адміністрацією Криму в 2014 році. Він проходив по так званій "справі Сенцова". У Росії Олександру Кольченку закидали участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. У вересні 2019 року в рамках великого обміну утримуваними між Україною і Росією Кольченко повернувся з російського ув'язнення до України разом з іншими 34 українськими громадянами, які утримувалися в російських тюрмах.

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021) 09.02.2021

У в’язницях Криму та Росії перебувають близько 100 українських громадян, які були затримані за надуманими політичними та релігійними причинами. Нагадуванням про це стала інсталяція митця з Грузії в одному з підземних переходів Києва.

Сенцов про Путіна: я б краще побачив його у Гаазі (10.09.2019) 11.09.2019

Український режисер Олег Сенцов після свого звільнення з російської в’язниці дав велику пресконференцію. Розповів, що думає про Зеленського і Путіна, чим буде займатися на волі та як йому вдалося зберегти непогану фізичну форму.

Перша прес-конференція Сенцова й Кольченка: про російські в'язниці без емоцій

Перша прес-конференція Сенцова й Кольченка: про російські в'язниці без емоцій 10.09.2019

Олег Сенцов й Олександр Кольченко дали в Києві першу прес-конференцію після звільнення з російської в'язниці. Сенцов попросив журналістів не цуратися ставити запитання, бо в майбутньому уникатиме спілкування з медіа.
Після звільнення: що сказав Сенцов про Зеленського і Путіна? (відео)

Після звільнення: що сказав Сенцов про Зеленського і Путіна? (відео) 10.09.2019

Український режисер Олег Сенцов після свого звільнення з російської в’язниці розповів, що думає про Зеленського і Путіна, чим буде займатися на волі та як йому вдалося зберегти непогану фізичну форму.

Сенцов про Росію і Путіна: "Вовк в овечій шкурі" (10.09.2019) 10.09.2019

Чому Росія - "вовк в овечій шкурі" і чому бранців Кремля не обміняли раніше? Про це та інше український режисер Олег Сенцов розповів на першій пресконференції після свого звільнення з російської в’язниці.
Прокуратура Криму викличе звільнених Сенцова й Кольченка для свідчень

Прокуратура Криму викличе звільнених Сенцова й Кольченка для свідчень 09.09.2019

Прокурорів цікавитимуть свідчення Сенцова й Кольченка в справі про їхнє викрадення в анексованому Криму весною 2014 року. Вони матимуть статус потерпілих, запевнили в прокуратурі Криму.
Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.
День великого обміну: як в Україні зустрічали українських бранців Кремля

День великого обміну: як в Україні зустрічали українських бранців Кремля 07.09.2019

Обійми, сльози, квіти, пісні, перша цигарка на волі. Таким було повернення додому 35 українців, яких звільнила Росія в рамках великого обміну між Москвою та Києвом. Репортаж DW з Борисполя.
Сенцов сподівається на звільнення інших в'язнів, Вишинський хоче довести невинуватість

Сенцов сподівається на звільнення інших в'язнів, Вишинський хоче довести невинуватість 07.09.2019

Одразу після повернення українські політичні в'язні поділилися з журналістами своїми планами на майбітнє та подякували владі за зусилля для їхнього звільнення.

Зустріч українських в'язнів: найемоційніші моменти після звільнення (07.09.2019) 07.09.2019

Зі сльозами та обіймами зустрічали рідні та близькі звільнених українських в'язнів у "Борисполі". Додому повернулися усі затримані моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров та багато інших - усього 35 бранців Кремля.

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва 23.08.2019

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова приїхала до Києва. Про мету її візиту не повідомляється.
Олег Сенцов та Олександр Кольченко - п'ять років за ґратами

Олег Сенцов та Олександр Кольченко - п'ять років за ґратами 10.05.2019

10 травня 2014 року в Сімферополі російські силовики заарештували режисера Олега Сенцова, за тиждень - студента Олександра Кольченка. DW нагадує подальшу долю перших бранців Кремля в Криму.
МЗС України: У світі затримані, заарештовані або засуджені понад 10 тисяч українців

МЗС України: У світі затримані, заарештовані або засуджені понад 10 тисяч українців 06.08.2018

Понад 10 тисяч громадян України заарештовані, затримані та засуджені у всьому світі, повідомили в МЗС у Києві. На особливому контролі відомства перебувають справи Сенцова та Кольченка.
Денісова пропонує обміняти ув'язненого росіянина на одного з бранців Кремля

Денісова пропонує обміняти ув'язненого росіянина на одного з бранців Кремля 03.08.2018

Українська омбудсменка Людмила Денісова пропонує розглянути можливість обміну ув'язненого в Україні росіянина Олексія Седікова на одного з українців, що відбувають покарання в РФ.
В уряді ФРН очікують від Росії надання Олегу Сенцову доступу до лікування

В уряді ФРН очікують від Росії надання Олегу Сенцову доступу до лікування 27.07.2018

Росія має виконати рішення ЄСПЛ і дозволити Олегу Сенцову пройти повноцінне лікування, закликала уповноважена німецького уряду з прав людини. Вона також закликала звільнити Сенцова та Кольченка.
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