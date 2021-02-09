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Олександр Кольченко - український громадський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Кольченко".
Олександр Кольченко був арештований окупаційною адміністрацією Криму в 2014 році. Він проходив по так званій "справі Сенцова". У Росії Олександру Кольченку закидали участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. У вересні 2019 року в рамках великого обміну утримуваними між Україною і Росією Кольченко повернувся з російського ув'язнення до України разом з іншими 34 українськими громадянами, які утримувалися в російських тюрмах.
У в’язницях Криму та Росії перебувають близько 100 українських громадян, які були затримані за надуманими політичними та релігійними причинами. Нагадуванням про це стала інсталяція митця з Грузії в одному з підземних переходів Києва.
Український режисер Олег Сенцов після свого звільнення з російської в’язниці дав велику пресконференцію. Розповів, що думає про Зеленського і Путіна, чим буде займатися на волі та як йому вдалося зберегти непогану фізичну форму.
Олег Сенцов й Олександр Кольченко дали в Києві першу прес-конференцію після звільнення з російської в'язниці. Сенцов попросив журналістів не цуратися ставити запитання, бо в майбутньому уникатиме спілкування з медіа.
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.
Зі сльозами та обіймами зустрічали рідні та близькі звільнених українських в'язнів у "Борисполі". Додому повернулися усі затримані моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров та багато інших - усього 35 бранців Кремля.