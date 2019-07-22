Перший день роботи Верховної Ради - головні рішення

Верховна Рада дев'ятого скликання у четвер, 29 серпня, розпочала роботу. У перший день сесії в залі зареєструвались 405 народних депутатів з 424-х, зареєстрованих Центральною виборчою комісією. У ВР у цей день було сформовано президію, фракції, комітети, а також затверджено новий склад уряду та попередньо схвалено скасування депутатської недоторканності. DW вела хроніку подій (час київський). Хроніку завершено.

++ 00:32 ++

Верховна Рада попердньо схвалила законопроєкт номер 7203, який передбачає скасування депутатської недоторканності. Це рішення своїми голосами підтримало 363 народні депутати. Жодного голосу проти не було.

Перед цим профільний комітет парламенту попередньо схвалив цей законопроєкт, який прибирає низку положень з 80-ої статті конституції.

++ 00:00 ++ У Верховній Раді розглядається питання про проєкт закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції щодо депутатської недоторканності".

++ 23:35 ++

Парламент проголосував за призначення генеральним прокурором України заступника глави офісу президента Руслана Рябошапки. За відповідне призначення ввечері четверга, 29 серпня, проголосували 312 народних депутатів.

Перед цим Рябошапка у кулуарах парламенту заявив, що у випадку його призначення він має намір організувати переатестацію в органах прокуратури, а від Верховної Ради очікує ухвалення закону, який дозволить запустити процедуру проведення конкурсів на прокурорські посади.

++ 23:06 ++

Верховна Рада проголосувала за відставку генерального прокурора України Юрія Луценка. За відставку Луценка віддали свої голоси 317 народних депутатів.

Під час своєї промови Луценко заявив, що йде з цієї посади "з гордістю". Він додав також, що розуміє, чому люди прагнуть його відставки. Люди, за його словами, очікують посадок вископосадовців. Але це, запевняє Луценко, - робота НАБУ, яке він назвав "імпотентним".

++ 23:00 ++

У Раді розпочалася процедура звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Він щойно розпочав свій виступ з трибуни парламенту.

++ 22:54 ++

Володимир Зеленський заявив з трибуни Верховної Ради, що новообраний уряд сьогодні проведе перше засідання, і попросив відпустити членів кабінету міністрів з зали засідань. Жодних подробиць про те, що буде обговорюватися на ньому, поки не повідомлялося.

++ 21:38 ++

Народні депутати затвердили керівництво та склад парламентських комітетів. За відповідну постанову свої голоси віддали 299 членів парламенту. Очільниками комітетів згідно з проголосованим списком стали:

комітет з питань аграрної та земельної політики - Микола Сольський ("Слуга народу");

комітет з питань антикорупційної політики - Анастасія Красносільська ("Слуга народу");

комітет з питань бюджету - Юрій Аристов ("Слуга народу");

комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики - Олександр Ткаченко ("Слуга народу");

комітет з питань екологічної політики та природокористування - Олег Бондаренко ("Слуга народу");

комітет з питань економічного розвитку - Дмитро Наталуха ("Слуга народу");

комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг - Андрій Герус ("Слуга народу");

комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування - Михайло Радуцький ("Слуга народу");

комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва - Богдан Яременко ("Слуга народу");

комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом - Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність")

комітет з питань молоді та спорту - Андрій Кожем'якін ("Батьківщина");

комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки - Олександр Завітневич ("Слуга народу");

комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування - Андрій Клочко ("Слуга народу");

комітет з питань освіти, науки та інновацій - Сергій Бабак ("Слуга народу");

комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин - Дмитро Лубинець (позафракційний);

комітет з питань правової політики - Ірина Венедиктова ("Слуга народу");

комітет з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський ("Слуга народу");

комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради - Сергій Кальченко ("Слуга народу");

комітет з питань свободи слова - Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа За життя");

комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів - Галина Третьякова ("Слуга народу");

комітет з питань транспорту та інфраструктури - Юрій Кисіль ("Слуга народу");

комітет з питань фінансів, податкової та митної політики - Данило Гетманцев ("Слуга народу");

комітет з питань цифрової трансформації - Михайло Крячко ("Слуга народу").

Арсен Аваков і Оксана Маркарова зберегли міністерські посади у новому уряді

++ 21:25 ++

Верховна Рада України підтримала створення 23 парламентських комітетів. За таку постанову проголосували 318 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер. Також постановою визначається, що кількісний склад створених комітетів не може бути менше 5 осіб, але не більше 34. Натомість в Раді восьмого скликання діяли 27 профільних комітетів і комісія з приватизації.

++ 20:59 ++

Верховна Рада затвердила новий уряд, запропонований новопризначеним прем'єром Олексієм Гончаруком. За таке рішення на засіданні в четвер увечері проголосував 281 нардеп. До нового уряду увійшли:

Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова - міністерка фінансів України;

Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;

Олена Бабак - міністерка розвитку громад і територій України;

Анна Новосад - міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська - міністерка соціальної політики України;

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;

Денис Малюська - міністр юстиції України

Оксана Коляда (Гаврилюк) - міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів України.

Дивитись відео 01:24 Поділитись Зеленський пропонує Верховній Раді увімкнути п’яту швидкість (29.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Oi5j Зеленський пропонує Верховній Раді увімкнути п’яту швидкість (29.08.2019)

++ 20:30 ++

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував Верховній Раді затвердити склад нового уряду.

++ 19:33 ++ Верховна Рада підтримала призначення Івана Баканова очільником СБУ. За його кандидатуру проголосували 319 депутатів.

++ 19:10 ++ Верховна Рада призначила Вадима Пристайка міністром закордонних справ України. Його кандидатуру підтримали 310 народних депутатів.

++ 18:44 ++ Верховна Рада підтримала внесену президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру на посаду міністра оборони Андрія Загороднюка. "За" проголосували 314 народних обранців. У своєму виступі в парламенті Загороднюк анонсував презентацію найближчим часом великої програми розвитку Збройних сил України.

++ 17:45 ++

Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів. Проти Гончарука проголосували 27 нардепів. Перед голосуванням своєму виступі з трибуни Олексій Гончарук заявив, що місія МВФ буде в Києві через кілька тижнів. Він також пообіцяв, що в його уряді красти не будуть, а натомість боротимуться з корупцією.

++ 17:00 ++

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді та закликав депутатів до конструктивної роботи. У своєму посланні до Ради Володимир Зеленський висловив переконання, що тепер Україна "нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і рухатися шляхом реформ". "Цей парламент або увійде в історію, або проіснує один рік", - заявив він. За словами Зеленського, фактично, це випробувальний термін. "Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - наголосив він.

++ 16:54 ++

Віцеспікеркою Верховної Ради обрано Олену Кондратюк, депутатку від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За неї віддали свої голоси 318 народних депутатів.

++ 16:28 ++

Володимир Зеленський хоче змінити законодавство щодо конфіскації незаконних активів у держслужбовців та представників місцевого самоврядування. Президент зареєстрував цей проєкт закону як невідкладний, однак його текст та супровідні документи на сайті парламенту досі не опубліковані.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Урочисте засідання Перший день роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочався з урочистого ранкового засідання, під час якого депутати склали присягу. Зачитав присягу найстарший за віком член парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе, а головував на урочистому засіданні спікер Ради попереднього скликання Андрій Парубій.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Усі президенти, окрім Януковича Під час урочистого засідання у сесійній залі був присутній Володимир Зеленський та усі колишні президенти, окрім Віктора Януковича, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники інших органів державної влади, предстоятелі церков і релігійних об'єднань та зарубіжні гості. На фото - куми, третій та п'ятий президенти України Віктор Ющенко (праворуч) та Петро Порошенко.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Коаліція "слуг народу" Після 13-ї години розпочалося перше пленарне засідання нової Ради. Головуючий на засіданні Дмитро Разумков оголосив про створення п'яти фракцій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос", а також групи "За майбутнє". Фракція "Слуга народу", яка налічує 254 депутати, працюватиме на правах коаліції.

Перший день нової Верховної Ради: як це було "Бажаю успіхів": Гройсман залишає Кабмін На першому пленарному засіданні Ради свої повноваження перед депутати склав вже колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед іншого, він побажав успіхів як народним обранцям, так і своїм наступникам в уряді. "Сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Також хочу побажати успіхів майбутньому уряду", - сказав він.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Керівництво Ради Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков був обраний спікером Верховної Ради - за його призначення проголосувало 382 народних депутати. Інші кандидатури на цю посаду рештою фракцій парламенту не висувалися. Першим заступником спікера обрано депутата від "Слуги народу" Руслана Стефанчука, заступником спікера - представницю від "Батьківщини" Олену Кондратюк.

Перший день нової Верховної Ради: як це було "Увійти в історію": виступ Володимира Зеленського У своєму посланні до Ради Володимир Зеленський висловив переконання, що тепер Україна "нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і рухатися шляхом реформ". Він переконаний, що ця Рада увійде в історію - або втіливши у життям все, що не змогли зробити за 28 років, або як парламент, який проіснував найменше - один рік. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - пригрозив Зеленський.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Олексій Гончарук - прем'єр-міністр 290 голосів "за" - і новим прем'єр-міністром України обраний Олексій Гончарук. 35-річний Гончарук є юристом, до обрання головою уряду обіймав посаду заступника голови офісу президента України Андрія Богдана та відповідав за економічний блок питань. Він - наймолодший прем'єр-міністр в історії України.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Андрій Загороднюк - міністр оборони Президент запропонував на посаду міністра оборони Андрія Загороднюка - свого позаштатного радника, який є цивільною особою. Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ міноборони України. З 2014 року - громадський активіст, волонтер ЗСУ. На початку липня був призначений позаштатним радником президента Зеленського. Він пообіцяв реформувати ЗСУ за стандартами НАТО і подолати корупцію в армії.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Вадим Пристайко - міністр закордонних справ України Під час своєї промови в парламенті перед призначенням Вадим Пристайко заявив, що курс України на інтеграцію в ЄС та НАТО залишатиметься незмінним. Він також зазначив, що поставив собі завдання за півроку кардинально просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі. Пристайко працював у МЗС з 1997 року. У травні 2019 року його було призначено на посаду заступника Адміністрації президента України.

Перший день нової Верховної Ради: як це було В новому уряді залишилися двоє попередників - Аваков і Маркарова Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання у четвер, 29 серпня, пітримали запропонований новопризначеним прем'єром Олексієм Гончаруком склад уряду. У ньому залишилося двоє попередників: очільник МВС Арсен Аваков і міністерка фінансів Оксана Маркарова. За новий кабінет міністрів проголосував 281 народний депутат, 26 парламентаріїв висловилися проти.

Перший день нової Верховної Ради: як це було Іван Баканов - новий очільник СБУ Рада підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського та звільнила голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака й призначила на цю посаду Івана Баканова. До призначення на посаду керівника СБУ Баканов був першим заступником керівника відомства. Ще раніше Баканов очолював студію "Квартал 95", керував президентською партією "Слуга народу" й передвиборною кампанією Зеленського. Автор: Максим Сидоржевський



++ 16:17 ++

Руслана Стефанчука обрали першим заступником голови Верховної Ради. Колишній представник Володимира Зеленського був обраний за списком президентської партії "Слуга народу". За його обрання проголосувало 330 народних депутатів.

++ 16:00 ++

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію країни. Він визначив його як невідкладний. Раніше Офіс президента обіцяв забезпечити продовження пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ще на 3 місяці.

++ 15:40 ++

Політична партія "Європейська солідарність" перейшла в опозицію. Про це на засіданні Верховної Ради повідомила співголова фракції партії Ірина Геращенко.

++ 15:34 ++

Верховна Рада проголосувала за обрання Дмитра Разумкова головою парламенту. За це віддали свої голоси 382 депутати. Проти голосувала фракція "Європейська солідарність" - 26 депутатів. Він був першим номером у списку президентської партії "Слуга народу" та очолював підготовчу групу депутатів, яка працювала над організацією першої сесії Верховної Ради.

++ 15:30 ++

Володимир Зеленський хоче зменшити склад Верховної Ради та змінити виборчу систему в країні на повністю пропорційну. Відповідні зміни до конституції президент запропонував сьогодні парламенту у своєму законопроєкті. Зеленський визначив цей документ як невідкладний, однак його текст на сайті Верховної Ради досі не оприлюднено.

Президент Зеленський на засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання

++ 15:15++

У Верховній Раді зареєстрована низка проєктів постанов про призначення на посади міністрів. Так, президент Зеленський пропонує парламенту призначити Андрія Загороднюка міністром оборони замість Степана Полторака, а міністром закордонних справ - заступника керівника Офісу президента Вадима Пристайка.

Крім того, Зеленський пропонує Верховній Раді схвалити звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора і призначення Руслана Рябошапки замість нього. Також президент пропонує звільнити Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України і призначити замість нього Івана Баканова. Відповідні проєкти постанов зареєстровані.

++ 15:10 ++

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити прем'єр-міністром заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у парламенті під № 1022.

++ 14:45 ++

Між тим під будівлею парламенту у Києві вимагають не призначати міністром внутрішніх справ Арсена Авакова (дивіться відео DW):

++ 14:40 ++

Фракція "Батьківщина" планує працювати за межами більшості у парламенті, однак не в опозиції до партії "Слуга народу", заявила її лідерка Юлія Тимошенко. При цьому Тимошенко наголосила, що для її команди є "червоні лінії", які народні депутати не перетнуть, і назвала серед них "досягнення миру шляхом капітуляції". Партія "Батьківщина", за словами Тимошенко, також має намір не допустити "розпродажу сільськогосподарських земель", інформує "Інтерфакс-Україна".

++ 14:35 ++

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про особливу процедуру усунення президента з посади (імпічмент). Цей документ зареєстрований під номером № 1012 від 29 серпня 2019 року. Доступу до тексту законопроєкту наразі немає.

Перше засідання ВР дев'ятого скликання

++ 14:08 ++

У парламенті створені п'ять фракцій і одна депутатська група, повідомив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. До фракції "Слуга народу" увійшли 254 народні депутати, головою призначений Давид Арахамія, "Опозиційна платформа - За життя" (44 нардепи, співголови фракції Юрій Бойко і Вадим Рабінович), "Європейська солідарність" (27 нардепів, співголови Артур Герасимов та Ірина Геращенко). До фракції ВО "Батьківщина" входять 25 народних обранців, голова - Юлія Тимошенко, а фракція "Голос", яку очолює Сергій Рахманін, налічує 17 нардепів. У депутатську групу "За майбутнє" увійшли 23 депутати, співголовами є Віктор Бондар та Тарас Батенко.

++ 14:06 ++

На посаду очільника ГПУ буде висунутий заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв. Між тим генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.

++ 13:55 ++

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді дев'ятого скликання отримала права парламентської коаліції у зв'язку з тим, що в її складі більшість нардепів від конституційного складу парламенту, оголосив член тимчасової президії Дмитро Разумков.

"Зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 народних депутати, що становить більшість народних депутатів від кількісного складу Верховної Ради. Відповідно до Конституції України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді", - сказав Разумков на засіданні Верховної Ради, інформує "Інтерфакс-Україна".

++ 13:42 ++

Кабінет міністрів України склав повноваження, заявив з трибуни Верховної Ради прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Сьогодні я роблю заяву про складання повноважень (…) Я розумію, що багато чого не вдалось зробити. Фактично все, що ми зробили, ми зробили разом з кожним українським громадянином", - сказав Гройсман.

++ 13:40 ++

Фракцію партії "Слуга народу" очолить депутат ВР Давид Арахамія. Народний депутат Олександр Корнієнко обійме посаду заступника голови фракції, повідомив він сам "Українським новинам". "Я - перший заступник, всього 15 заступників", - сказав він.

Давид Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу"

++ 13:26 ++

Депутат ВР від партії "Слуга народу", представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус підтвердив, що більшість депутатів у Верховній Раді підтримуватиме кандидатуру заступника глави Офісу президента Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України.

++ 13:15 ++

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував на пост міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави відомства Арсена Авакова. Про це повідомила народна депутатка цієї фракції Роксолана Підласа.

++ 13:00 ++

29 серпня Верховна Рада планує розгляд у першому читанні законопроєкту про зняття депутатської недоторканності. Рішення розглянути внесення відповідних змін до Конституції ухвалили під час засідання підготовчої групи напередодні. Законопроєкт був затверджений попереднім складом парламенту у першому читанні та схвалений Конституційним судом, але тепер буде повторно розглянутий новим складом Ради у першому читанні для усунення регламентної колізії.

++ 12:50 ++

Вранці 29 серпня відбулось урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги народними депутатами, обраними 21 липня 2019 року.