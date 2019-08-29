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Олена Кондратюк

Олена Кондратюк - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Кондратюк".

Олена Кондратюк - народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради України, членкиня ВО "Батьківщина". У серпні 2019 року Олену Кондратюк обрали заступницею голови Верховної Ради України дев'ятого скликання. У минулому - очільниця PR-агентства "Радник". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.