Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Олена Кондратюк - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Кондратюк".
Олена Кондратюк - народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради України, членкиня ВО "Батьківщина". У серпні 2019 року Олену Кондратюк обрали заступницею голови Верховної Ради України дев'ятого скликання. У минулому - очільниця PR-агентства "Радник". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.