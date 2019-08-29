Олена Кондратюк

Чи варто чекати "Жіночого бунту"?

"Жіночий бунт" у Верховній Раді знову спровокував дискусії про роль та вплив жіноцтва в українській політиці. Експерти відзначають певне поліпшення ситуації, але констатують, що до рівності можливостей Україні ще далеко.