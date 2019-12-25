Папа Римський під час різдвяної промови закликав до миру в Україні

Під час традиційного різдвяного звернення Urbi et Orbi (з латинської "місту та світу". - Ред.) Папа Римський Франциск звернув увагу на конфлікти, що тривають в Україні, Сирії та Венесуелі. Таким чином у середу, 25 грудня, понтифік вже всьоме за час свого папства звернувся до людей, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

"Да проллється світло на дорогу Україну, що пристрасно бажає знайти конкретні шляхи до довгострокового миру", - зазначив Франциск, згадуючи війну на Донбасі, інформує "Інтерфакс".

Він також згадав Сирію, побажавши її народу "знайти розраду", та Венесуелу, народу якої він побажав "піднестися духом". Також понтифік побажав миру Святій землі, жителі якої, за його словами, також чекають на мир, безпеку та добробут.

За словами Франциска, "світло Христа є більшим", ніж темрява "у людських серцях", та в "економічних, геополітичних та екологічних конфліктах". У своїй промові він згадав і "глибоку гуманітарну кризу" у Ємені, а також соціальну напруженість в Іраку, повідомляє агенція AP.

Напередодні Папа Римський під час нічної різдвяної меси звернувся до католиків світу із закликом "безумовної любові" до ближнього та сказав, що бог продовжує любити усіх, "навіть найгірших серед людей". Рік тому у центрі уваги понтифіка під час різдвяної проповіді було засудження "людської жадоби". Франциск наголосив тоді, що "пожива для життя - це не матеріальні багатства, а любов".

Цього Різдва тисячі християн з усього світу зібралися у розташованому на Західному березі річки Йордан місті Вифлеєм, що вважається місцем народження Ісуса Христа. Вони зустріли традиційну врочисту процесію з Єрусалима, яку очолив латинський патріарх Єрусалима П'єрбаттіста Піццабалла. А у нічній месі у церкві Святої Катерини поруч із Храмом Різдва Христового, яку відслужив Піццабалла, взяв участь лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас.