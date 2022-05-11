Організація Об'єднаних Націй (ООН)

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ООН - міжнародна глобальна організація, до складу якої входять 193 країни.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "ООН". ООН - міжнародна глобальна організація, до складу якої входять 193 країни. Організація Об'єднаних Націй була заснована 1945 року на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Головна мета ООН - підтримання й збереження миру.
Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.