Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Організація Об'єднаних Націй (ООН)

ООН - міжнародна глобальна організація, до складу якої входять 193 країни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "ООН". ООН - міжнародна глобальна організація, до складу якої входять 193 країни. Організація Об'єднаних Націй була заснована 1945 року на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Головна мета ООН - підтримання й збереження миру.

Російські ЗМІ повідомили про плани окупаційної влади Херсона

Російські ЗМІ повідомили про плани окупаційної "влади" Херсона 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 11 травня.
Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні

Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні 09.05.2022

Запит провести засідання щодо порушення РФ прав людини в Україні та воєнних злочинів підтримало майже 60 країн. Зустріч розпочнеться 12 травня об 11:00 за Києвом.
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі (фотогалерея)

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" (фотогалерея) 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН

Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН 05.05.2022

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 5 травня.
ООН: Війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи

ООН: Війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи 04.05.2022

Нестача продовольчих товарів у всьому світі, на що протягом останніх років все більше уваги звертає ООН, стане ще відчутнішою через війну Росії в Україні.

Порятунок з "Азовсталі": жінки, поранені, немовлята (02.05.2022) 02.05.2022

Серед першої сотні евакуйованих з розбомбленої росіянами "Азовсталі" - двомісячне немовля. У людей, які ховалися на заводі від авіанальотів, закінчувалася їжа. Перші врятовані вже у Запоріжжі.

Росія вже готує ґрунт для захоплення Молдови - ЗМІ

Росія "вже готує ґрунт для захоплення Молдови" - ЗМІ 01.05.2022

67-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 1 травня.
Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями

Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями 30.04.2022

Коли голлівудська зірка і посолка ООН перебувала на залізничному вокзалі Львова, у місті пролунала сирена повітряної тривоги, тож їй довелося швидко шукати найближче бомбосховище.
Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН 29.04.2022

Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.

Лише зброєю можемо протистояти навалі ворога - голова Донецької ОДА (29.04.2022) 29.04.2022

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.
Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї

Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї 29.04.2022

Від початку вторгнення в Україну Росія стверджує, що Київ працює над створенням біологічної зброї на замовлення США. DW поговорила з експертами, зокрема з тими, хто бачив лабораторії зсередини.
РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі 28.04.2022

Під час російської атаки у столиці України перебували генсек ООН і прем'єр Болгарії.
Війська РФ стратили українських військових на Донбасі, які намагалися здатися в полон - США

Війська РФ стратили українських військових на Донбасі, які намагалися здатися в полон - США 28.04.2022

За даними американської посолки з питань міжнародного правосуддя, російські солдати стратили українських військових на Донеччині, коли ті намагалися здатися в полон.

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето 26.04.2022

Резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки ООН обґрунтовувати використання ними права вето, Генасамблея ухвалила консенсусом.
Внаслідок обстрілу Харкова загинули три людини - Синєгубов

Внаслідок обстрілу Харкова загинули три людини - Синєгубов 26.04.2022

62-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини вівторка, 26 квітня.
Інші статті