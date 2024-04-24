Допомога палестинцям: Німеччина відновлює співпрацю з UNRWA

Ізраїль ще не надав доказів того, що сотні співробітників агентства були членами терористичних груп. Також Німеччина запустить ініціативу з працевлаштування палестинців на Західному березі річки Йордан та в Єрусалимі.

Німеччина у середу, 24 квітня, заявила про відновлення співпраці з Близькосхідним агентством ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) після того, як перевірка показала, що сотні співробітників агентства нібито були членами терористичних груп.

Як передає агенція AFP, після публікації незалежного звіту в понеділок Німеччина, яка є головним донором агентства, заявила, що також продовжуватиме співпрацю з агентством і що прагне підтримати "життєво важливу і незамінну роль UNRWA у забезпеченні людей у Газі".

У січні Ізраїль заявив, що деякі співробітники агентства могли брати участь у нападах ХАМАСу 7 жовтня минулого року, які спровокували війну в Секторі Гази.

У наступні тижні численні країни-донори, включаючи Німеччину, призупинили фінансування близько 450 мільйонів доларів.

Багато з них, включаючи Швецію, Канаду та Японію, з тих пір відновили фінансування. Однак Сполучені Штати ще не відновили підтримку агентства, а Білий дім заявив у вівторок, що "потрібно побачити реальний прогрес", перш ніж це зробити.

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Німеччина запустить ініціативу з працевлаштування палестинців

Німеччина окрім того у середу погодилася підтримати нову ініціативу працевлаштування палестинців на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан та в Єрусалимі. Як передає міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, про угоду було оголошено після зустрічі міністерки Свеньї Шульце (Svenja Schulze) з новим прем'єр-міністром Палестинської автономії Мухаммедом Мустафою.

Рівень безробіття на Західному березі річки Йордан зріс майже втричі і зараз становить 40 відсотків, а метою ініціативи зайнятості є створення 25 тисяч робочих місць протягом наступних трьох років та збереження поточних робочих місць, зазначили в міністерстві.

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Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини цього року інвестує 25 мільйонів євро для запуску програми, а подальше фінансування має відбутися в наступному році.

"Жахлива терористична атака ХАМАСу та триваюча війна в Газі спричинили незмірні страждання серед ізраїльтян і палестинців", - заявила Шульце, яка зараз перебуває з візитом в Ізраїлі.



