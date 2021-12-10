Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна орагнізація, до складу якої входять 34 країни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОЕСР". Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) об'єднує 34 країни, які додтримуються демократичних принципів та розвивають ринкову економіку. Більшість з цих країн мають високий рівень доходів на душу населення. Як правило, йдеться про розвинені індустріальні країни. Договір про ОЕСР підписали 1960 року в Парижі, де розташована штаб-квартира ОЕСР. Серед цілей організації – сприяти економічному розвитку, створенню робочих місць і підвищенню рівня життя в країнах-членах, сприяти економічному зростанню в країнах, що розвиваються, а також розширенню світової торгівлі на багатосторонній базі.