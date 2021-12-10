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Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна орагнізація, до складу якої входять 34 країни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОЕСР". Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) об'єднує 34 країни, які додтримуються демократичних принципів та розвивають ринкову економіку. Більшість з цих країн мають високий рівень доходів на душу населення. Як правило, йдеться про розвинені індустріальні країни. Договір про ОЕСР підписали 1960 року в Парижі, де розташована штаб-квартира ОЕСР. Серед цілей організації – сприяти економічному розвитку, створенню робочих місць і підвищенню рівня життя в країнах-членах, сприяти економічному зростанню в країнах, що розвиваються, а також розширенню світової торгівлі на багатосторонній базі.

Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19

Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19 10.12.2021

Коронавірусну кризу більш ефективно долають країни з міцною демократією: Нова Зеландія, Південна Корея, Швеція, Данія та Німеччина. Найгірші показники в Угорщини та Мексики, зазначає Фонд Бертельсманна.
Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про податок для великих корпорацій

Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про податок для великих корпорацій 01.07.2021

130 країн світу домовилися про мінімальний податок для великих міжнародних компаній. Він становитиме щонайменше 15 відсотків. Це має покласти край податковому змаганню між державами.
ОЕСР прогнозує стрімке економічне зростання в світі

ОЕСР прогнозує стрімке економічне зростання в світі 09.03.2021

Організація економічного співробітництва та розвитку переглянула свій прогноз економічної ситуації в світі на 2021 рік у бік зростання.
Вакцина від коронавірусу: яку небезпеку становлять підробки

Вакцина від коронавірусу: яку небезпеку становлять підробки 08.01.2021

Багато країн світу вже розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Водночас активізувалися й шахраї. Де чатує найбільша небезпека і яку загрозу може нести підроблена вакцина?
Пандемія виявила серйозні недоліки в системах охорони здоров'я в Європі - доповідь ОЕСР

Пандемія виявила серйозні недоліки в системах охорони здоров'я в Європі - доповідь ОЕСР 19.11.2020

Держави повинні інвестувати більше, перш за все, у медичний персонал, наголошується у доповіді Організації економічного співробітництва та розвитку.
Пандемія коронавірусу уповільнює темпи міграції та інтеграції - звіт

Пандемія коронавірусу уповільнює темпи міграції та інтеграції - звіт 19.10.2020

Коронавірусна криза та обмеження на в'їзд під час пандемії призвели до різкого зменшення темпів міграції до промислово розвинених країн Організації економічного співробітництва та розвитку.
Німеччина опинилася на 12-му місці за привабливістю для вчених

Німеччина опинилася на 12-му місці за привабливістю для вчених 16.12.2019

Німеччина посіла 12-е місце у рейтингу привабливості для іноземних вчених. Перші три місця посіли Австралія, Швеція та Швейцарія, йдеться в дослідженні Фонду Бертельсманна та ОЕСР.
Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео) 04.12.2019

Як добре українська школа готує дітей порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.

Дослідження якості освіти PISA 2018: Результати для України маловтішні, але ще не вирок

Дослідження якості освіти PISA 2018: Результати для України маловтішні, але ще не вирок 03.12.2019

Міжнародне дослідження якості освіти PISA 2018 свідчить - українські школярі відстають від середніх показників у країнах ОЕСР, передусім у математиці. Експерти закликають сприймати ці результати як відправну точку.

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (03.12.2019) 03.12.2019

Як добре українська школа готує дітей до дорослого життя порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Міжнародне дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього 03.12.2019

Україна вперше долучилась до міжнародного дослідження якості освіти PISA. Як з'ясувалось, українські школярі дещо не дотягнули до середніх показників.
Топ-5 країн, до яких емігрують німці

Топ-5 країн, до яких емігрують німці 12.11.2019

Багато людей з інших країн прагнуть емігрувати до Німеччини. Натомість самі німці теж нерідко виїжджають жити за кордон. Рейтинг найпопулярніших напрямків еміграції з ФРН.

До країн ОЕСР шукачів притулку їде менше, а трудових мігрантів - більше

До країн ОЕСР шукачів притулку їде менше, а трудових мігрантів - більше 18.09.2019

У 2018 році країни ОЕСР отримали на 35 відсотків менше заяв від шукачів притулку, ніж роком раніше. Водночас потік трудових мігрантів до цих країн зростає. Одна з топ-країн для пошуку роботи - Польща.
Інтеграції мігрантів у Німеччині: успіхи зросли, дискримінації поменшало

Інтеграції мігрантів у Німеччині: успіхи зросли, дискримінації поменшало 18.01.2019

Краща успішність у школі і більше працевлаштованих - нове дослідження ОЕСР вказує на позитивні зміни у інтеграції мігрантів у Німеччині. Однак викликів і надалі не бракує.
Дослідження: Успішність у школі залежить від добробуту родини

Дослідження: Успішність у школі залежить від добробуту родини 23.10.2018

Дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вказує, що розвинені країни ще не подолали соціально-економічну нерівність в освіті. Успішність учнів у школі все ще залежить від добробуту родини.
США повернули лідерство за кількістю прохачів притулку

США повернули лідерство за кількістю прохачів притулку 20.06.2018

За рік кількість прохачів притулку в Німеччині скоротилася на 73 відсотки. У той же час США знову стали привабливою країною для біженців та інших мігрантів.
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