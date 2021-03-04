ОЕСР прогнозує стрімке економічне зростання в світі

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у вівторок, 9 березня, оприлюднила новий прогноз економічного зростання в світі. ОЕСР очікує, що 2021 року глобальна економіка зросте на 5,6 відсотка. Це на 1,4 відсоткового пункта більше, ніж у грудневому прогнозі організації. На наступний рік прогнозується зростання світового ВВП на 4 відсотки.

"Глобальні економічні перспективи значно покращилися в останні місяці. Цьому сприяли поступове застосування ефективних вакцин, оголошення додаткової фіскальної підтримки в деяких країнах та ознаки того, що економіки краще впораються із заходами, покликаними спинити поширення вірусу", - йдеться в звіті ОЕСР.

Як заявила агентству AFP головна економістка організації Лоуренс Бун, до відновлення світової економіки найбільше докладуться США та антикризовий пакет президента Джо Байдена на 1,9 трильйона доларів. За прогнозом ОЕСР американська економіка зросте 2021 року на 6,5 відсотка (2020 року ВВП країни впав на 3,3 відсотка). Загалом же світова економіка має повернутися до показників, які були для неї характерними до пандемії коронавірусу, до середини 2021 року.

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Утім, поки що допандемічні показники перевищили лише Китай, Індія та Туреччина. "Попри покращення глобального прогнозу рівень виробництва та доходи в багатьох країнах і наприкінці року залишатимуться на рівні, нижчому за той, який до пандемії очікувався наприкніці 2022 року", - йдеться в звіті ОЕСР.

В організації вважають, що що головним пріоритетом є якнайшвидше розповсюдження вакцини. Це допоможе врятувати життя, а також прискорити відновлення економіки. За словами Бун, в прогнозах ОЕСР закладені великі ризики, і те, чи вони справдяться, залежатиме від темпів вакцинації. "Чим швидше країни проводять вакцинацію, тим швидше вони знову зможуть відкрити свої економіки", - зазначила вона.