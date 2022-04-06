Орбан запросив Путіна в Будапешт на переговори по Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запросив президента РФ Володимира Путіна до Будапешта на переговори через війну в Україні і що той нібито погодився на пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини. Про це повідомляє у середу, 6 квітня, агенція Reuters.

"Я запропонував президенту Путіну негайно оголосити про припинення вогню", - заявив Орбан, зазначивши, що ініціатором телефонної розмови став Путін.

За словами угорського прем'єра, "відповідь Путіна була "позитивною", але російський президент сказав, що матиме умови". Орбан додав, що не може вести переговори щодо цих умов, оскільки домовитися про них повинні Путін і президент України. Водночас, зазначається, що угорський прем'єр не поінформував про свою пропозицію лідерів інших країн.

Звинувачення на адресу України

Під час розмови Орбана та Путіна останній звинуватив українську владу в тому, що вона стоїть за "грубими і цинічними" провокаціями в місті Буча, маючи на увазі масові вбивства росіянами мирних жителів.

"Путін поінформував (Орбана - Ред.) про ситуацію щодо переговорів між російськими та українськими представниками, а також дав принципову оцінку грубій і цинічній провокації київського режиму в місті Буча", - повідомляє пресслужба Кремля.

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Неоднозначна позиція Угорщини

Віктор Орбан, партія якого на парламентських виборах у неділю вчетверте поспіль перемогла, засуджує вторгнення Росії в Україну, однак поки утримується від будь-якої критики самого Путіна. "Це війна, яку розпочали росіяни, вони напали на Україну, і це агресія, це спільна позиція Європейського Союзу, і таку позицію поділяє Угорщина", - заявив Орбан.

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Втім, угорський прем'єр виступає проти будь-яких санкцій ЄС щодо російської нафти і газу або поставок західної зброї через територію Угорщини в Україну.

Орбан також сказав 6 квітня, що Угорщина готова платити рублями за російський газ, що протирічить політиці Європейського Союзу.